銀行保証付私募債の引受けについて(水ノ上災害防具株式会社)
株式会社中国銀行
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：水ノ上災害防具株式会社 第５回無担保社債 （当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和７年６月２０日（金）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：広島県尾道市東尾道１０-２７
- 連 絡 先 ：０８４８-２０-２１７１
- 代 表 者 ：水ノ上 雅啓
- 業 種 ：卸売業
- 資 本 金 ：１７百万円
- 売 上 高 ：３，７９５百万円（令和６年１２月期）
- コメント：当社は安全防具をはじめとしたあらゆる商品の販売をおこなう企業です。２０２５年はサステナビリティ経営の実現に向け、「環境への配慮・社会問題の解決・従業員の幸せ・資本強化」の４つのテーマを設定しました。これらに対して、あらゆる努力を惜しまず、忍耐と熱意をもって挑戦し、豊かな社会づくりに貢献してまいります。
当行は、６月２０日（金）に、水ノ上災害防具株式会社の銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：水ノ上災害防具株式会社 第５回無担保社債 （当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和７年６月２０日（金）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：広島県尾道市東尾道１０-２７
- 連 絡 先 ：０８４８-２０-２１７１
- 代 表 者 ：水ノ上 雅啓
- 業 種 ：卸売業
- 資 本 金 ：１７百万円
- 売 上 高 ：３，７９５百万円（令和６年１２月期）
- コメント：当社は安全防具をはじめとしたあらゆる商品の販売をおこなう企業です。２０２５年はサステナビリティ経営の実現に向け、「環境への配慮・社会問題の解決・従業員の幸せ・資本強化」の４つのテーマを設定しました。これらに対して、あらゆる努力を惜しまず、忍耐と熱意をもって挑戦し、豊かな社会づくりに貢献してまいります。