スポルディング“ROOKIE GEAR（ルーキーギア）”が公式試合球バディスポーツ幼児園 “第11回BUDDY全園シニア対抗ポートボール大会 supported by SPALDING”開催

世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:小笠原俊彦 以下スポルディング)は、2025年6月15日(日)に東京都江東区有明「バディスポーツ幼児園有明」にて開催された“第11回BUDDY全園シニア対抗ポートボール大会”を協賛いたしました。バディスポーツ幼児園(運営会社:株式会社バディ企画研究所、東京都世田谷区)は、幼稚園・保育園・スポーツ教室・野外体験活動・水泳教室の機能が全て一緒になった幼児教育機関として、東京都、神奈川県、千葉県、大阪府にて10園を展開する教育施設です。「第11回BUDDY全園シニア対抗ポートボール大会 supported by SPALDING」には、各園より年長組にあたるシニアクラスのチームが参戦し、これまでの練習の成果を発揮し、熱く懸命にプレーする姿を披露しました。本大会の公式試合球には、バスケットボール初心者や幼い子供達でも楽しめるよう開発された、通常のバスケットボールと比較して約15%軽量なスポルディング製“ROOKIE GEAR(ルーキーギア)”が採用され、子供たちのパフォーマンスをサポートしました。本大会への来場者は、午前、午後の部において約450名となり、それぞれの式典において、TEAM SPALDINGからフリースタイルバスケットボーラーによるパフォーマンスを披露、東京都江東区をホームタウンとするB3東京ユナイテッドからは、マスコットキャラクター「UNITE(ユナイト)」が応援にかけつけ会場を盛り上げました。スポルディングは、今後もバスケットボール競技のさらなる普及と発展に貢献できるよう、チームや選手をサポートすると共に、バスケットボールに触れていただく機会の提供や誰もがバスケットボールを楽しめる製品の開発に努めてまいります。また、バディスポーツ幼児園の運営会社である株式会社バディ企画研究所と共に、これからも子供たちがバスケットボール競技を通じて、楽しめる機会を作れるよう取り組んでまいります。■ イベント概要名称:第11回BUDDY全園シニア対抗ポートボール大会 supported by SPALDING開催日程:2025年6 月15日(日)開催会場:東京都江東区 バディスポーツ幼児園有明参加チーム数: 午前・午後 各28チーム 計56チーム■大会公式球ルーキーギア マルチ ラバー●品番:84-395Z●素材:ラバー●サイズ:5号●カラー:マルチ●価格:\3,190 (本体価格:\2,900)●特徴・通常の5号サイズボールよりも15%軽量・小さな子供でも基礎スキルを楽しく、早く身につけることが可能■ゲストパフォーマーKAZ & RIKU(左から KAZ、RIKU)日本のみならず、世界でも有数のマルチボーラーであり、日本国内はもちろん国際大会にも招待されるほどの実力者のKAZと、フリースタイルバスケットボール大学生日本一の実績を持ち、B.LEAGUE ALL STAR GAME WEEKENDなどのショーにも招待されるなど注目を集めるRIKUによるバラエティに富んだパフォーマンスで会場を盛り上げました。■ 大会の様子 https://www.spalding.co.jp バディスポーツ幼児園https://www.buddy-sports.co.jp