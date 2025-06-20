¡ÖAIÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¡×½ÐÅ¸·èÄê¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî EXPO¥á¥Ã¥»¡ÛWASSE²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡È¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤òÂÎ´¶
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥á¥½¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²Ï¹ç·Ñ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖAIÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊEnjoy Communication with AI Yumi Kaoru¡Ë¡×¤ò¡¢EXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×²ñ¾ì ËÌ¥Ûー¥ë¡ÖHEALTH DESIGN µ±¤¡¢À¸¤¤ë¡£Live Brighter¡×¤Ë¤Æ½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê²ñ´ü¡§2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ë¡£
ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÈÆÍÑÂÐÏÃ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ðÈ×¡ÖDeepAI¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë½÷Í¥¡¦Í³Èþ¤«¤ª¤ë»á¤ÎÉ½¾ð¡¦²»À¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÂÐÏÃ·¿AI¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡¦´°Á´´Æ½¤¤Ë¤è¤ëAIºÆ¸½¡§Í³Èþ¤«¤ª¤ë»á¤´ËÜ¿Í¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢²»À¼¤äÉ½¾ð¤ÎÆÃÄ§¤òºÆ¸½¡£
·ò¹¯¤ä·ÝÇ½¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÂÐÏÃÂÎ¸³¡§TTS¡Ê²»À¼¹çÀ®¡Ëµ»½Ñ¤È¼«Á³ÂÐÏÃ½èÍý¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ß¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÍ»¹ç¡§Í³Èþ»á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ò¹¯¼ÂÁ©¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÂÐÏÃÆâÍÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¾ÜºÙ
²ñ´ü¡§2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§EXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×²ñ¾ì ËÌ¥Ûー¥ë¡ÖHEALTH DESIGN µ±¤¡¢À¸¤¤ë¡£Live Brighter¡×Æâ Å¸¼¨Ì¾¾Î¡§¡ÖAIÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊEnjoy Communication with AI Yumi Kaoru¡Ë¡×
ÂÎ¸³Êý¼°¡§¿ï»þÂÎ¸³²Ä¡ÊÍ½Ìó¡¦À°Íý·ôÇÛÉÛ¤ÎÍ½Äê¤Ê¤·¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓ¡¢ËüÇîÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥á¥½¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«1ÃúÌÜ8ÈÖ14¹æ»ÍÃ«1ÃúÌÜ¥Ó¥ë6³¬
ÀßÎ©¡§2021Ç¯1·î
¶ÈÆâÍÆ¡§ÈÆÍÑÂÐÏÃ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDeepAI¡×¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦SaaSÄó¶¡¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ーÀ©ºî¡¢²»À¼¹çÀ®µ»½Ñ¤Î³«È¯
URL¡§https://crystal-method.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥á¥½¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail : info@crystal-method.com
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£