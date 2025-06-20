リーガルテック社、法律事務所の案件管理・証拠・契約・ナレッジ共有に革新「リーガルテックVDR」×「AI孔明」

リーガルテック株式会社リーガルテックVDR AI 法律事務所

2025年6月20日 リーガルテック株式会社（本社：東京都、代表取締役：佐々木 隆仁）は、法律事務所向けに最適化したバーチャルデータルーム（VDR）「リーガルテックVDR」に、当社独自の生成AI「AI孔明」を統合した新機能をリリースしました。

法律事務所では、膨大な案件ファイルや証拠資料、各種契約書、過去判例・ナレッジの管理・検索・分析が日常業務の中心です。昨今はリモートワークや情報漏洩対策も必須となっており、セキュアかつ効率的な文書管理インフラの構築が喫緊の課題です。本ソリューションは、AIによる案件・証拠ファイル管理、契約レビュー、判例ナレッジの活用を通じて、事務所業務の高度化と安全性向上を同時に実現します。

■ 「リーガルテックVDR × AI孔明」活用シーン（法律事務所向け）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42056/table/277_1_e55945b3dc503ec00a370660ca18d912.jpg?v=202506201026 ]リーガルテックVDR AI 法律事務所 画面

■ 主な機能概要

・ セキュアなVDR機能：アクセス制御、証跡ログ、全文検索・タグ分類、暗号化通信、多要素認証

・ 生成AI「AI孔明」機能：

案件・証拠ファイルの自動分類・要約・改ざんチェック

契約書の要点抽出・ひな型差分・リスク検出

過去判例・ナレッジベースの自動照合・要約

リーガルテックVDRの詳細は、こちら :https://www.legaltechvdr.jp/casestudy/lawyer/

■ 今後の展開

今後は、裁判所提出書式やeディスカバリとのAPI連携、AIによる契約条文生成、判例要旨・書式ナレッジDBの拡充、業種別ひな型ライブラリなど、法律事務所のデジタルDX推進を支援する新機能を順次提供してまいります。AIとクラウドの活用で、より高度な法的サービスと業務効率を実現します。

■リーガルテック株式会社について

会社名: リーガルテック株式会社

設立: 2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長： 佐々木 隆仁

所在地: 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル４F

URL: https://www.legaltech.co.jp/

事業内容:

知的財産とリーガルテック分野において、最先端のAI技術を活用した多様なサービスを提供しています。プライベートAI特許管理システム「MyTokkyo.Ai(https://www.tokkyo.ai/pvt/)」の提供をはじめ、知財ポータル「Tokkyo.Ai(https://www.tokkyo.ai/)」の運営、知的財産の取引を支援する「IPマーケットプレイス(https://marketplace.tokkyo.ai/)」、オープンイノベーションを促進する「Innovationマーケットプレイス(https://innovation.tokkyo.ai/)」を展開し、企業の知財戦略を強力にサポートしています。また、機密情報を安全に管理・共有できる「リーガルテックVDR(https://www.legaltechvdr.jp/)」や、知財契約管理を効率化する「keiyaku.ai(https://www.legaltech.co.jp/keiyaku/)」、オンライン商標サービス、さらに知財判例・訴訟検索を可能にする「LegalSearch(https://legalsearch.jp/portal/)」を提供し、知的財産の管理・活用を総合的に支援しています。