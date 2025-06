革製品ブランド【genten】から、『ミッフィー』誕生70周年を記念したコラボレーションアイテムが登場！

株式会社クイーポ

オランダの絵本作家のディック・ブルーナによって描かれ、世界中で愛され続けている「ミッフィー」。1955年に生まれた「ミッフィー」が、2025年に誕生70周年を迎えます。

それを記念して、gentenからは、「ミッフィー」・「ボリス」・「ライオン」の限定アイテムをオンラインショップ限定で発売いたします。

■『レザーチャーム』

gentenのチャームは、バッグにそっと添える小さな楽しみ。

「小さな革も余すことなく使い切りたい」そんな想いがあり誕生したサステナブルなアイテムです。

ワクワクチャーム:左から「ライオン」・「ミッフィー」・「ボリス」 各16,500円(税込)



それぞれのキャラクターを“革”で表現。糸ステッチの線や、ポンチの穴や裁断による表情は手作業ならではあたたかな味わいがあります。

素材にはイタリア製の牛革を使用している為、一緒に過ごす時間の分だけ経年変化が起こり特別な存在に変わります。

ワクワクチャーム「ミッフィー」

・素材:牛革

・全長22cm(ベルト含む)

・モチーフ全長8.3cm

・モチーフ幅5.3cm

16,500円(税込)

ワクワクチャーム「ボリス」

・素材:牛革

・全長22cm(ベルト含む)

・モチーフ全長6.5cm

・モチーフ幅5cm

16,500円(税込)

ワクワクチャーム「ライオン」

・素材:牛革

・全長22cm(ベルト含む)

・モチーフ全長6.5cm

・モチーフ幅5cm

16,500円(税込)

■『レザーポーチ』

レザーポーチ:左から「ミッフィー」・「ボリス」 各19,800円(税込)

ミッフィーポーチ「ミッフィー」

・素材:牛革

・横幅:9cm

・高さ:10cm

・マチ:3cm

・ストラップ:20cm

19,800円(税込)

ミッフィーポーチ「ボリス」

・素材:牛革

・横幅:9cm

・高さ:10cm

・マチ:3cm

・ストラップ:20cm

19,800円(税込)

■『ミッフィー』コラボレーションアイテム販売について

6月25月(水)販売開始

・OFFICIAL ONLINE STORE(https://genten-onlineshop.jp/)

・genten楽天公式ショップ(https://www.rakuten.co.jp/genten-shop/)

・Yahoo!ショッピング genten 公式ショップ(https://store.shopping.yahoo.co.jp/genten-shop/)

本商品は株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンとの商品化契約により株式会社グレイスが企画・製造したものです。

BRAND CONCEPT

“人間も自然の一部である”という原点に立ち返り、環境を大切にした暮らしを、鞄づくりを通じて発信するブランドとして、 1999年に3つの基本理念を掲げて “genten”は始まりました。



【genten3つの基本理念】

・環境に配慮します。|We care about the environment.

・限りある資源を大切にします。|We care about natural resources.

・長く愛着の持てるものづくりを目指します。|We care about things of lasting value

