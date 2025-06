猛暑の夜に、“冷感ひやとろ触感”で快眠革命「ヒツジのいらない枕」ブランド初の夏用枕カバー誕生『ヒツジのいらない枕カバー®－アイス・ブレイク 爽涼－』6月20日～Makuakeで先行販売開始

至極用カバー 極柔用カバー 調律用カバー

頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を展開する株式会社太陽(代表:川嶋伶、本社:東京都目黒区)は、ブランド初となる夏用枕カバー「ヒツジのいらない枕カバー®-アイス・ブレイク 爽涼-」を2025年6月20日(金)より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売いたします。本製品は、定番モデルである「ヒツジのいらない枕®-至極-」「ヒツジのいらない枕®-極柔-」「ヒツジのいらない枕®-調律-」の各モデル専用サイズをご用意しています。開発背景当ブランドではこれまで、夏用寝具として「アイス・ブレイク」シリーズを展開し、Makuakeプロジェクトで同シリーズの累計応援購入金額は3.4億円を突破、累計サポーター2.4万人超を記録し、夏の快眠アイテムとして多くの方々からご支持をいただいてきました。近年、日本国内では気温の上昇が続き、猛暑日が増加しています。気象庁の発表※1によると、2025年6月から8月にかけては、全国的に暖かい空気に覆われ、気温が平年より高くなる傾向が予想されています。そのため、今夏も猛暑日が続き、寝苦しい夜が予想される状況です。このような状況下で、より快適な睡眠環境の提供が急務であることから、「ヒツジのいらない枕カバ-®-アイス・ブレイク 爽涼-」の開発に着手しました。※1 気象庁 暖候期予報 https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?region=01製品画像製品特長★驚異の接触冷感素材!アイスドレープファイバー™を使用枕カバーの表面生地は、冷感繊維と極密繊維を編み込んだ独自素材「アイスドレープファイバー™」を採用。ひんやり感と“ぷるん、とろん”とした極上の触感を両立しました。製品に触れた際に冷たいと感じる「接触冷感」の度合いを示すQ-max値では基準値の0.2w/㎠より230%高い0.46w/㎠を実現しており、ヒツジのいらないシリーズ史上最も冷たい枕カバーとなっています。さらに、ピリング試験でも最高等級の5級を実現し、毛玉ができにくい耐久性も備えています。★「フェザーシリコン™」を採用することで、とろんとなめらかな肌触りを実現中材には、通気性に優れた※2独自素材「フェザーシリコン™」を採用。同素材は弾力性と伸縮性を兼ね備えており、綿では実現できないとろんとした肌触りを体感できます。また、綿と比べて通気性が高いため、布団内にこもりがちな熱や蒸れを逃し、涼しい睡眠環境を提供します。綿にありがちな洗濯時の偏りやヨレがなく、快適な使用感を保ちます。スチーマーを試料の下側から噴射し、水蒸気が試料を通過して表面に到達するまでの時間を測定。綿100%の試料では、水蒸気が表面全体に広がるまでに5秒を要したのに対し、フェザーシリコンでは約1秒で表面に到達した。(自社調べ)★頭寒足熱をサポートする快眠設計頭部から首元まで枕がフィットすることで、首上をしっかり冷却。快適な“頭寒足熱”状態をキープし、良質な睡眠へ導きます。★抗菌・防臭仕様×丸洗い洗濯が可能カバー表面には抗菌・防臭加工を施し、湿気の多く、寝汗によるニオイが気になる夏でも清潔を保ち、毎日快適に使用できます。ご家庭の洗濯機で丸洗い洗濯が可能で柔軟剤も使用でき、毎日清潔にお使いいただけます。※洗濯ネットの使用を推奨します。タンブラー乾燥機やアイロンの使用は避けてください。製品概要製品名 :ヒツジのいらない枕カバー®-アイス・ブレイク爽涼-カラー :ブラック素材: 【表面・裏地・裏面】ナイロン 90%、ポリウレタン 10%【中材】シリコンウレタン 55%、ポリウレタン 45%サイズ(幅×奥行×高さ):【至極用】約54×35×8/10cm、【極柔用】約65×36×9/11cm、【調律用】約55×35×10/10.5cm一般販売価格:【至極用】5,400円、【極柔用】5,980円、【調律用】5,980円 ※全て税込Makuake価格(先着限定特別割引):【至極用】4,450円(税込)※定価の17%OFF(先着150名様)【極柔用】4,950円(税込)※定価の17%OFF(先着100名様)【調律用】4,950円(税込)※定価の17%OFF(先着100名様)※上記の他、様々なお買い得チケットをご用意しております。Makuake販売期間:6月20日(金)18:00 ~ 7月22日(火)22:00製品のお届け予定:2025年7月中にお届け予定Makuakeページ:https://www.makuake.com/project/taiyo52/歴代アイス・ブレイクシリーズの紹介https://www.makuake.com/project/taiyo20/(販売終了)Makuake応援購入総額:58,603,900円https://www.makuake.com/project/taiyo26/(販売終了)Makuake応援購入総額:53,816,100円

「ヒツジのいらない」シリーズとは実績:「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞公式HP:https://hitsuji-zzz.com/collections/allブランドコンセプトムービー:https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrWオフライン店舗:https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist株式会社太陽 会社概要社名:株式会社太陽代表:川嶋 伶設立:2019年5月所在地:東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ 10F事業内容:商品の企画・販売URL:https://www.33taiyo.co.jp公式LINE:https://lin.ee/fx4L3xk「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計13億円、総計60万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。MOON-X株式会社 会社概要 (※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です)社名:MOON-X株式会社(ムーンエックス)代表:長谷川 晋設立:2019年8月所在地:東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容:ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等URL:https://www.moon-x.com/company/本件に関するお問合わせ先株式会社太陽 広報担当 E-MAIL:press@moon-x.com関連リンクヒツジのいらない枕公式HPhttps://hitsuji-zzz.com/MOON-X株式会社https://www.moon-x.com/company/Makuakeページhttps://www.makuake.com/project/taiyo52/