グローブ・トロッター x GOLF le FLEUR*(ゴルフ・ラ・フルール）との新作コラボレーション

グローブ・トロッター アジアパシフィック株式会社

-STAND OUT WITHOUT BLENDING IN-

グローブ・トロッターとGOLF le FLEUR*による新たなコレクション

グローブ・トロッターとGOLF le FLEUR*が再びタッグを組み、ラグジュアリー・トラベルの概念を再定義する鮮やかな新コレクションを発表します。冒険の精神を宿したこのコラボレーションは、グローブ・トロッターの伝統的なクラフトマンシップと、グラミー賞受賞ラップアーティスト タイラー・ザ・クリエイターが手掛けるGOLF le FLEUR*の独創的なデザインを融合。周囲に溶け込まずに異彩を放つ、唯一無二のコレクションです。

昨年に引き続き4度目となるコレクションはキャリーオンケース、ザ・ロンドン スクエア、パスポートカバー、レザーチャーム、ラゲッジタグで構成され、ソフトブルー、ダスティピンク、サンシャインイエローのパステルカラーパレットで登場します。

コレクションの核心を成すのは、全体にカモフラージュ柄のプリントを施した4輪キャリーオンケース。柄の中に隠れた「GOLF le FLEUR*」の文字が個性的なスーツケースです。

ハンドバッグとして持ったり、クロスボディで肩にかけたり、コンパクトなサイズながら存在感を放つザ・ロンドン スクエアも3色展開で登場。ライニングには、細部までこだわり抜かれたシグネチャーカモフラージュプリントが施され、細部までこだわり抜かれたデザインが特徴です。キャリーオン、ザ・ロンドン スクエア共に、全世界150個の限定生産となり、内部にはシリアルナンバーが刻印されたレザーパッチが施されます。

キャリーオン内部のシリアルナンバー刻印レザーパッチ

また、コレクションの核となるパステルカラーを基調とした、ラゲッジタグ・レザーチャーム・パスポートカバーも同時に展開されます。

グローブ・トロッター x ゴルフ・ラ・フルール コレクションは2025年6月18日(水)より全国直営店舗にて発売いたします。

キャリーオン|478,500円(税込)
ザ・ロンドン スクエア|269,500円(税込)
レザーチャーム|27,500円(税込)
ラゲッジタグ|38,500円(税込)

グローブ・トロッター x ゴルフ・ラ・フルール コレクション

キャリーオン 4ホイール 478,500円(税込)

ザ・ロンドンス クエア 269,500円(税込)

ラゲッジタグ 38,500円(税込)

レザーチャーム 27,500円(税込)

発売日|2025年6月18日(水)

販売店舗|

グローブ・トロッター 銀座

グローブ・トロッター 阪急うめだ

グローブ・トロッター 新宿伊勢丹メンズ館

グローブ・トロッター 銀座三越

グローブ・トロッター 日本橋三越

グローブ・トロッター 福岡岩田屋

グローブ・トロッター 名古屋松坂屋

グローブ・トロッター 青山

グローブ・トロッター オンラインストア