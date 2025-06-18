【ラグナロクオンライン】「ラグ缶2025 July」2025年6月19日（木）15:00より販売開始
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
「ラグ缶2025 July」2025年6月19日（木）15時より販売開始
『ラグナロクオンライン』基本情報
22周年ロゴ
「ラグ缶2025 July」2025年6月19日（木）15時より販売開始
https://goe.bz/ragcan2025july(https://goe.bz/ragcan2025july)
2025年6月19日（木）15:00より、「ラグ缶2025 July」の販売を開始いたします！
今回のラインナップには「朱のリアリボン[0]」、「シャドウリチュアル[1]」、「ドラゴンフルプレートの箱(精錬値7)」といった新アイテム3種が登場。
A賞には「ウルトラリマキナカード」と「エミュール=プラメール（MVP）カード」がラインナップ初登場です！
「ラグ缶2025 July」をどうぞお楽しみください。
▼商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1945_1_8fceb70375062ee622daefc5e4774494.jpg?v=202506200754 ]
『ラグナロクオンライン』基本情報
タイトル：ラグナロクオンライン
ジャンル：MMORPG
課金形態：1,500円［税込］/30日間
公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/
22周年ロゴ
『ラグナロクオンライン』について
https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/
「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。
冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。
コピーライト表記：
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