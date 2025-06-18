【ラグナロクオンライン】「ラグ缶2025 July」2025年6月19日（木）15:00より販売開始

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ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

「ラグ缶2025 July」2025年6月19日（木）15時より販売開始

https://goe.bz/ragcan2025july(https://goe.bz/ragcan2025july)



　2025年6月19日（木）15:00より、「ラグ缶2025 July」の販売を開始いたします！


今回のラインナップには「朱のリアリボン[0]」、「シャドウリチュアル[1]」、「ドラゴンフルプレートの箱(精錬値7)」といった新アイテム3種が登場。


A賞には「ウルトラリマキナカード」と「エミュール=プラメール（MVP）カード」がラインナップ初登場です！


「ラグ缶2025 July」をどうぞお楽しみください。


▼商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1945_1_8fceb70375062ee622daefc5e4774494.jpg?v=202506200754 ]
『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン


ジャンル：MMORPG


課金形態：1,500円［税込］/30日間


公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/





22周年ロゴ

『ラグナロクオンライン』について


https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/


「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。


冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。



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