【ラグナロクオンライン】「ラグ缶2025 July」2025年6月19日（木）15:00より販売開始

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ラグ缶2025 July」2025年6月19日(木)15時より販売開始

https://goe.bz/ragcan2025july(https://goe.bz/ragcan2025july)

2025年6月19日(木)15:00より、「ラグ缶2025 July」の販売を開始いたします!

今回のラインナップには「朱のリアリボン[0]」、「シャドウリチュアル[1]」、「ドラゴンフルプレートの箱(精錬値7)」といった新アイテム3種が登場。

A賞には「ウルトラリマキナカード」と「エミュール=プラメール(MVP)カード」がラインナップ初登場です!

「ラグ缶2025 July」をどうぞお楽しみください。

▼商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1945_1_8fceb70375062ee622daefc5e4774494.jpg?v=202506200754 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル:ラグナロクオンライン

ジャンル:MMORPG

課金形態:1,500円[税込]/30日間

公式サイト:https://ragnarokonline.gungho.jp/

22周年ロゴ

『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記:

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.