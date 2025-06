大阪・関西万博にて開催 「Lemino MUSIC FES」JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEの出演が決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」主催の「Lemino MUSIC FES」を、2025年10月5日(日)、6日(月)に大阪・関西万博にて開催いたします。

そしてこのたび、本イベント初日となる10月5日(日)に出演する豪華アーティストを発表するとともに、本日6月18日(水)正午より前方確約となるイベント予約付き大阪・関西万博入場チケットの受付を開始いたします。

Lemino MUSIC FES公式サイト:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000110/(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000110/)

昨年9月に発表された本イベントは、「Lemino MUSIC FES」として名称を確定し、いよいよ動き出します。みなさまの「let me know」の声にこたえ「知らなかった、大好きに出会える」環境をお届けできるサービスとして生まれた「Lemino」の想いを、映像配信というデジタルの領域に加え、リアルな場でも体現し、特別な音楽体験をお届けする本イベント。

このたび、世界が熱狂するダンスボーカルシーンの中で、圧倒的なパフォーマンスを見せるアーティストたちがこのステージに集結します。万博が掲げる"未来への共創"というビジョンにふさわしく、彼らは日本から世界へと羽ばたくべく、目指す未来を切り拓いていきます。

10月5日(日)には、まさに日本から世界へと活動を広げる「LAPONE ENTERTAINMENT」「LAPONE GIRLS」に所属する5組のアーティストの出演が決定。Leminoでは昨年7月よりLAPONEアーティストが出演する独占バラエティを配信し、その魅力をお届けしてきました。ますます成長する彼らが大阪・関西万博という特別な場所で披露するパフォーマンスを、ぜひ現地と配信でお楽しみください。

また、Leminoプレミアム会員限定として、本日より最速先行抽選販売を実施いたします。本抽選では、前方指定席の確約に加え、当日配信するペイ・パー・ビュー(※1)のチケットが通常販売(※2)よりもお得に入手できるセットチケットもご用意いたしました。会場で参加される方もお楽しみいただけるよう、1か月の見逃し配信も予定しておりますので、ぜひお得なこのタイミングでお申し込みください。

後日、10月6日(月)公演の出演者も発表予定となりますので、お楽しみにお待ちください。

※1 配信に関する注意事項はLemino MUSIC FES公式サイトにてご確認ください。

※2 ペイ・パー・ビュー配信チケットの通常販売につきましては、後日詳細をお知らせいたします。

【10月5日(日)「LAPONE DAY in EXPO」 出演アーティストのご紹介】

・JO1

【プロフィール】

2019年、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、約3カ月にわたる熾烈な競争を繰り広げ、番組視聴者である“国民プロデューサー”累計約6,500万票の投票により選ばれた11人組グローバルボーイズグループ。

2020年3月4日に発売したデビューシングル以降、これまでに発売した9作のシングル全てが主要音楽チャートで1位を獲得。

エンターテイメントから世界に誇る日本の魅力を国内外に届ける大型プロジェクト『HOT JAPAN with JO1』で活動を広げ続けているほか、昨年9月には「KCON GERMANY 2024」に出演し、ヨーロッパで初のライブパフォーマンスを行う。

韓国の音楽アワード「ASEA 2024」「TMA 2024」(2部門)、「KGMA 2024」で合計4つの音楽賞を受賞するなど、国内外で非常に高い注目を集めている。大みそか恒例「NHK紅白歌合戦」に3年連続で出場したほか、2年連続でTBS「輝く!日本レコード大賞」にて優秀作品賞の受賞をするなど2024年の音楽シーンを彩った。

5周年イヤーとなる2025年、グループ初のワールドツアーをアジア、北米の6都市で全7公演行い、4月20日・21日には初の東京ドーム公演を開催。アメリカラジオチャートに日本人ボーイズグループで初のランクインを果たし、LAのグラミー・ミュージアム、ドジャー・スタジアムでパフォーマンス。

大阪・関西万博にて開催された「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」でスペシャルサポーターに就任するなど、国内外でその勢いを加速させている。

・INI

【プロフィール】

2021年開催のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」にて、国民プロデューサーにより選ばれた11名で結成されたグローバルボーイズグループ。

メンバーは、池崎理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅。

DEBUT SINGLE『A』は、初週50,8万枚を売り上げ、デビューシングルの初週売り上げとして歴代5位を記録。「第63回輝く!日本レコード大賞」では新人賞を受賞し、華々しいデビューを飾った。

2024年6月に発売した6THSINGLE『THE FRAME』は初週売上81.2万枚を超え、その後、出荷枚数が100万枚を突破し、自身初のミリオンシングルに認定。2024年9月21日より自身最多の全国11都市をめぐるFAN-CON TOURを開催し、10月30日(水)には7TH SINGLE『THE VIEW』をリリースし、初週売上79.6万枚を記録。デビューからシングル7作連続売上ハーフミリオンを達成。

また、2024年11月には世界最大級のK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』で「Favorite Asian Artist」を受賞。2023年に続き、2年連続で受賞。

現在、自身3度目となるアリーナツアー「2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]」を開催中で、追加公演としてバンテリンドームナゴヤ公演の開催も決定するなど、国内外で活躍しているグループ。

・DXTEEN

【プロフィール】

2023年5月にデビューを果たした6人組グローバルボーイズグループ“DXTEEN”。

メンバーは、大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰。

グループ名には、夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtension)・拡大(eXpand)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(TEEN) の“無限な可能性”を表現。時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。

2023年11月に行われた『MTV VMAJ 2023 Pre-Show』では、「Upcoming Dance&Vocal Group」をデビューから半年で初受賞。

また2024年にリリースした3RD SINGLE「Snowin’」はオリコンウィークリーランキング1位を獲得。

様々なライブイベントや音楽番組に多数出演し、着実にパフォーマンス力を高めている大注目のグループ。

・ME:I

【プロフィール】

日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者投票によって選ばれ、2024年4月にDEBUT SINGLE『MIRAI』でデビューしたME:I。タイトル曲「Click」のMUSIC VIDEOは3,000万回再生を突破し、「MTV VMAJ」の「Best New Artist Video -Japan- (最優秀邦楽新人アーティストビデオ賞)」を受賞。1年目にして「第75回NHK紅白歌合戦」へ初出場しトップバッターを務めたほか、「第66回 輝く!レコード大賞」の新人賞に選ばれるなど、華々しい活躍を見せた。

・IS:SUE

【プロフィール】

「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストで結成されたガールズグループ。メンバーはRIN、NANO、YUUKI、RINOの4人。グループ名「IS:SUE」は「常に注目や話題性 (ISSUE) を持って人々を魅了する、魅力的で"異種"な存在」という意味が込められている。

2024.6.19 にリリースしたデビューシングル「1st IS:SUE」は初登場にしてオリコン週間シングルランキング(7/1 付)、Billboard JAPAN Top Singles Sales(7/1 付)、オリコン週間合算シングルランキング(7/1 付)にて堂々の 1 位を獲得。同年 11 月には 2nd シングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」で初のカムバックを果たし、初のファンコンサートも開催。2日間ソールドアウトし、多くのメディア露出に加え、CDJ2425 を含む大型フェスへの出演も果たす。パワフルさと気品を併せ持ったパフォーマンスが魅力で、SNS 総フォロワー数はデビュー3ヶ月で 100 万人を超え、2024 年上半期 Z 世代が選ぶネクストトレンド予想ランキングにランクインするなど、多方面からの強い支持を得ている。

【チケット情報】

■Leminoプレミアム会員限定 最速先行抽選販売 概要

※1 前方座席を確約したイベント予約付き万博入場チケットとなります。前方座席に関する詳細は公式サイトをご確認ください。

※2 表記載の受付期間内における券種1.2.をお申込みいただいた方限定価格の、ペイ・パー・ビュー配信チケットとなります。(ペイ・パー・ビュー配信の詳細は、【「Lemino MUSIC FES」概要】をご確認ください)

【チケット申込方法】

Lemino MUSIC FES公式サイト(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000110/)より詳細を確認し、お申込みください。

【支払方法】

クレジットカード、キャリア決済、店頭支払い(ローソン・ミニストップ)、PayPay、楽天ペイ

※申込に関する注意事項、公演に関する注意事項はLemino MUSIC FES公式サイトにてご確認ください。

【「Lemino MUSIC FES」概要】

■日時・タイトル

10月5日(日) LAPONE DAY in EXPO

10月6日(月) 後日発表予定

■会場:EXPOアリーナ「Matsuri」

■出演

10月5日(日): JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE

10月6日(月) :後日発表予定

■主催:Lemino(NTTドコモ)

■公式サイト:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000110/

■配信情報(ペイ・パー・ビュー)

・生配信日時:2025年10月5日(日) 時間未定

・見逃し配信日時(予定):2025年10月10日(金)12:00~2025年11月9日(日)23:59

※見逃し配信日時は変更になる場合があります。

・販売価格:先行申込価格 4,000円 / 通常価格(予定) 4,500円

・配信サービス:Lemino

※本ペイパービューライブ配信をご購入の方は、生配信およびアーカイブ配信どちらもご視聴いただけます。

【Lemino概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

・「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。