Toi Toi Toi、新曲「HAPPY CLIMAX」をリリース

アソビシステム株式会社

朝倉未来×ABEMA×アソビシステムの共同アイドルオーディション番組「Dark Idol」より今年4月にデビューしたアイドルグループ Toi Toi Toiが、新曲「HAPPY CLIMAX」を2025年6月18日（水）に配信リリースした。

5月30日に品川プリンスホテル ステラボールで行われた1stワンマンライブでラストを飾るナンバーとして披露された本楽曲は、ポジティブなエネルギー全開のアッパーチューン。「退屈」や「ルーティーン」を打ち破る、前向きなメッセージを熱量たっぷりのコーラスと躍動的なビートに乗せて放つ。

この夏、音楽フェスや数々の対バンイベントへの出演が決定しているToi Toi Toi。最新情報はオフィシャルサイトをチェックしよう。

＜リリース概要＞

Toi Toi Toi 4th Single「HAPPY CLIMAX」

配信日：2025年6月18日（水）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/HAPPY_CLIMAX

＜Toi Toi Toi Profile＞

朝倉未来×ABEMA×アソビシステムの共同アイドルオーディション「Dark Idol」から選ばれた5人にさくらももを加えた6人グループ。

2025年4月4日ッスッゴイライブにてデビューし、同年4月30日にアソビシステムアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

Official site(fanclub)：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.TikTok.com/@toitoitoi__official