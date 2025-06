PK shampoo、Major 1st Full Album『PK shampoo.log』本日リリース！全国ツアー「Login to PK shampoo」名古屋・大阪公演のゲスト追加発表！

日本コロムビア株式会社

圧倒的なパフォーマンスで最注目のロックバンド・PK shampoo。

PK shampooのMajor 1st Full Album『PK shampoo.log』がいよいよ本日リリースとなり、CD販売および楽曲配信がスタートした。

PK shampooのフルアルバムとしては前作「PK shampoo.wav」から約3年半ぶりのリリースとなるが、今作はアルバムタイトルの「.log」が示す通り、ここ数年PK shampooが歩んできた軌跡/記録となる作品。

新曲6曲と2023年以降リリースした楽曲群から6曲を含む、全12曲で構成されるフルアルバムとなる。今回収録される新曲群はバラエティに富んだ曲調でバンドの強度も近年のツアーで上がっている中、PK shampooの現在地をヤマトパンクスの特徴的かつリリカルな歌詞で彩っている。また、既発曲である「S区宗教音楽公論」と「落空」はボーカルが再録音された<Album ver.>が収録されている。アルバムリード曲である「旧世界紀行」は、サビのメロディーの高揚感もさることながら、印象的で胸を締め付ける歌詞が堪らない。

圧倒的に耳に心に飛び込んでくる、まさに今のPK shampooの全てが詰まった楽曲。本楽曲は現在全国のラジオ局にてパワープレイ21冠を達成中。また、PK shampoo公式HPにて『PK shampoo.log』アルバムコメントページが公開となった。アーティスト/ライター/ライブハウス店長/漫画家/編集者等、PK shampooを慕う多数の仲間から『PK shampoo.log』へ熱いコメントが寄せられているので是非チェックしてみてほしい。

本作『PK shampoo.log』を対象店舗・ECサイトでの購入者を対象に、先着で『PK shampoo.log』のアナザージャケットがプレゼントされるキャンペーンも実施中。詳しくは先着購入者特典情報ページにて。

そして、本作を引っ提げて開催される全国ツアー『PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-』は7月3日の京都磔磔を皮切りに全国11都市にて開催となる。

ファイナル公演となる8月31日の東京Zepp Shinjuku (TOKYO)のみワンマン公演、他10公演は2マンLIVEとなっており、ゲストアーティストとしてKING BROTHERS、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、シンガーズハイ、TENDOUJI、時速36km、挫・人間、THE FOREVER YOUNG、ガガガSPが発表されていたが、今回、名古屋公演にオレンジスパイニクラブ、大阪公演にTHE BACK HORNが追加発表された。

すでに完売している会場もあるがチケットは一般発売中。チケットの入手は是非お早めに。

■PK shampoo Major 1st Full Albumリリース情報

タイトル:『PK shampoo.log』

発売日:2025年6月18日(水)

品番・形態・価格:COCP-42506[CD]\3,300 (tax in)

発売・配信元:日本コロムビア / From World Wide Web.

配信URL: https://lnk.to/PKshampoolog

<収録内容>

1. 旧世界紀行

2. 君が望む永遠

3. 天使になるかもしれない

4. S区宗教音楽公論(Album ver.)

5. 夏に思い出すことのすべて

6. 善人は眠れない

7. 断章

8. 落空(Album ver.)

9. 死がふたりを分かつまで

10. SSME

11. 東京外環道心中未遂譚

12. ひとつのバンドができるまで

□「PK shampoo.log」アルバムコメント特設ページ

https://columbia.jp/pkshampoo/commentlog/

アルバムコメント寄稿者一覧(6/18現在、五十音順)

朝日 (ネクライトーキー)、足立 (Fireloop)、魚豊(漫画家)、内山ショート(シンガーズハイ)、小野武正 (KEYTALK / Alaska Jam)、加藤鶴一(堺ファンダンゴ)、金光裕史 (音楽と人)、吉條壽記 (Live House Pangea/Live House ANIMA/RAZORS EDGE)、クニタケヒロキ (THE FOREVER YOUNG)、コザック前田 (ガガガSP)、柴田隆浩 (忘れらんねえよ)、スズキユウスケ(オレンジスパイニクラブ)、玉屋2060% (Wienners)、千代田修平(漫画編集者)、仲川慎之介 (時速36km)、西澤裕郎 (ライター)、藤澤信次郎 (浪漫革命)、フジジュン (FUJIJUN WORKS)、マエダカズシ(フリージアン)、モグラ (ボロフェスタ主宰 / livehouse nano店長)、モリタナオヒコ (TENDOUJI)、山崎陸 (Order From Minor.)、山田将司 (THE BACK HORN)、山本響 (Maki)、リュウノヒラ (Chase合同会社)

□6/18発売「PK shampoo.log」先着購入特典情報

https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/info/90611.html

2025年6月18日(水)発売『PK shampoo.log』を対象店舗・ECサイトにてお買い上げのお客様に、先着で下記のオリジナル特典をプレゼントします。

<特典内容>

◆先着購入特典

●アナザージャケット(共通特典)

<対象店舗>

タワーレコード全店(オンライン含む)

HMV全店(一部店舗除く) / HMV&BOOKS online

ヴィレッジヴァンガード

コロムビアミュージックショップ

その他応援店

●Amazon.co.jp:メガジャケ

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。

<対象商品>

2025年6月18日(水)発売

PK shampoo Major 1st Full Album

COCP-42506 「PK shampoo.log」 \3,300(税抜 / \3,000)

■全国ツアー「PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-」情報

<日程>

7月3日(木) 京都磔磔 GUEST:KING BROTHERS

OPEN/START : 17:45/18:30

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GREENS 06-6882-1224

7月6日(日) 金沢van van V4 GUEST:SPARK!!SOUND!!SHOW!!

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:FOB金沢 076-232-2424

7月12日(土) 札幌ベッシーホール GUEST:シンガーズハイ

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ: WESS info@wess.co.jp

7月20日(日) 千葉LOOK GUEST:TENDOUJI <SOLD OUT>

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(Weekday,12:00~18:00)

7月21日(月祝) 仙台 enn 2nd GUEST:時速36km

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GIP 0570-01-9999

8月3日(日) 高松TOONICE GUEST:挫・人間

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:DUKE高松 087-822-2520

8月10日(日) 福岡LIVEHOUSE CB GUEST:THE FOREVER YOUNG

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:BEA 092-712-4221(平日12:00~16:00)

8月11日(月祝) 広島4.14 GUEST:ガガガSP

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 (平日12:00~18:00)

8月15日(金) 名古屋クラブクアトロ GUEST:オレンジスパイニクラブ

OPEN/START : 18:00/19:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:ジェイルハウス 052-936-6041 (平日11:00~15:00)

8月17日(日) 大阪BIGCAT GUEST:THE BACK HORN

OPEN/START : 17:00/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GREENS 06-6882-1224

8月31日(日) 東京Zepp Shinjuku (TOKYO) ONEMAN

OPEN/START : 17:00/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(Weekday,12:00~18:00)

主催:From World Wide Web.

企画制作:日本コロムビア株式会社/株式会社ホリプロ/ATFIELD inc.

<チケット一般発売中>

ぴあ w.pia.jp/t/pkshampoo/

イープラス eplus.jp/pkshampoo/

ローチケ l-tike.com/pkshampoo/

■PK shampoo Profile

L→R:ニシオカケンタロウ(Bass)、カズキ(Drums)、ヤマトパンクス(Vocal/Guitar)、福島カイト(Guitar)

From World Wide Web. We are PK shampoo. POPS 最先端。

関西大学の音楽サークルに在籍していた4人で結成されたロックバンド。

圧倒的なライブパフォーマンスとノイジーだがどこか懐かしく美しいメロディに独特で文学的な歌詞を見事に融合させ、

リスナーの心を鷲掴みにしている。

■PK shampoo WEB

Official WEB: pkshampoo.jp

Official FC: https://fanicon.net/fancommunities/5363

YouTube: www.youtube.com/@pkshampoo1978

X: https://x.com/PKshampoo

Instagram: https://www.instagram.com/realpkshampoo/

TikTok: http://www.tiktok.com/@realpkshampoo

Lit.Link: https://lnk.to/PKshampoolog