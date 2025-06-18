熱ダメージゼロ！片手で塗れる導電性接着剤『ONE-HAND MIXING(R)（ワンハンドミキシング）』がAmazonで大好評 ～プロフェッショナルから個人DIYまで、幅広い現場で革新を実現～

ペルノックス株式会社

ペルノックス株式会社（本社：神奈川県秦野市、代表取締役：奥村辰也）は、2024年4月に発売を開始した常温硬化型の導電性接着剤「ONE-HAND MIXING(R)（ワンハンドミキシング）」が、Amazonで高評価を獲得し、累計販売本数が450本を突破したことをお知らせいたします。本製品は「高性能をもっと手軽に」をコンセプトに開発し、従来の煩雑な作業を一新する革新的な使いやすさと、高い安全性・信頼性が評価され、カーディーラー、電子部品メーカー、大学研究機関、個人DIYユーザーなど幅広い現場で採用が進んでおります。

【技術的特長・仕様】

二液性なのに圧倒的な作業性

特殊ミキサー付きカートリッジを採用。片手でワンプッシュするだけで、適切な比率で自動混合・吐出が可能。従来型の二液性接着剤で必要だった手動混合や比率管理が不要となり、手を汚さず迅速・確実な作業を実現します。

詳細はこちらから: https://sites.google.com/view/one-handmixing/(https://sites.google.com/view/one-handmixing/)

優れた性能と幅広い適用性

〇 粘度：A剤20Pa・s B剤30Pa・s

〇 硬化プロセス：可使時間約40分（25℃）

タックフリー約2時間、抵抗値安定2日以内

〇 電気特性：安定時体積抵抗率2×10⁻⁴Ω・cm

〇 接着力：銅5MPa、アルミ・SUS6MPa

FR4基板5MPa、ABS4MPa

〇色：銀灰色

熱に弱い部品もOK／常温硬化

はんだ付けでは熱ダメージが生じやすい精密部品やフレキシブル基板にも使用可能。常温で硬化反応が進むため、従来困難だった修理・加工を安全・確実にサポートします。

高い安全性・環境配慮

医薬用外劇物など有害成分を含まず、RoHSやREACH規制に準拠。ISO認証取得企業による厳格な品質管理体制のもと製造されており、大学・研究機関や企業現場での導入も安心です。

【プロフェッショナルからDIYまで、選ばれる理由】

主なユーザー・利用シーン

カーディーラー：デフロスタータブやリアガラス熱線の補修

電子部品メーカー：精密部品の導通接着・修理

大学・研究機関：工学系研究における実験、試作

個人DIYユーザー：基板修理、電子工作

ユーザーからの声

「使いやすさに驚き！内部で2室に分かれた接着剤がピストンを押されてノズルで一つになる所もよく考えられ感心しました」

「ハンダペーストが使えない部品や場所、フィルム基板の配線やランド補修にうってつけ」

「自動車のリアガラスの電熱線修理やデフロスタータブの接着修理に非常に有効です」

「電子工作で、はんだごてを使わずにパーツの接着と通電を同時に行え、子供でも安全に楽しめます」

など、現場のプロフェッショナルや個人ユーザーから高い評価をいただいています。

リアガラス熱線修理デフロスタータブ接着修理電子部品接着

開発背景・今後の展望

従来の2液性導電性接着剤は、作業ごとに正確な個別秤量・混合を要し、比率管理の誤差や作業性の課題がありました。ONE-HAND MIXING(R)は、特殊カートリッジを採用することによって「誰でも簡単・正確・スピーディ」な作業を実現し、導電性接着剤の常識を大きく変えました。販売実績は発売から約1年で年間450本超。今後はさらに速硬化タイプの新バリエーション開発を進めており、より短時間での作業ニーズにも対応予定です。また、米国市場への展開も計画しており、グローバルでの認知拡大とさらなる成長を目指します。

詳細はこちらから: https://sites.google.com/view/one-handmixing/(https://sites.google.com/view/one-handmixing/)

製品概要

製品名：ONE-HAND MIXING(R)（ワンハンドミキシング）

発売日：2024年4月 販売場所：Amazon

ラインナップ：

大容量タイプ（3.6g×1本、ノズル3個同梱）https://amzn.asia/d/7eNj16b (https://amzn.asia/d/7eNj16b)

使い切りタイプ（1.1g×3本、ノズル3個同梱）https://amzn.asia/d/aZBp5Ct

価格：各9,980円（税込）

大容量タイプ使い切りタイプ

会社概要

社名︓ペルノックス株式会社

本社所在地︓神奈川県秦野市菩提8番地７

代表取締役︓奥村達也

事業内容︓国内外をエリアとしてエポキシ樹脂製品を主に、導電樹脂製品、シリコーン、ポリウレタン樹脂製品の製造・販売を行っている。

設立︓ 1970年

【本件に関するお問い合わせ先】

ペルノックス株式会社 事業戦略室

Email: one-hand_mixing@pelnox.co.jp

URL: https://sites.google.com/view/one-handmixing/