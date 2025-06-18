あの背徳の夜をもう一度。AnimeFestaで好評配信中のアニメ『夫婦交歓～戻れない夜～』7月よりBS11にて再放送決定！
株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」は、配信中のオリジナルTVアニメ『夫婦交歓～戻れない夜～』が、2025年7月よりBS11にて再放送されることが決定しました。
さらに、本作をより深く楽しみたい方には、AnimeFestaにて配信中のプレミアム版もおすすめです。放送を見逃した方はもちろん、もう一度楽しみたい方も、ぜひこの機会にご覧ください。
夫婦交歓～戻れない夜～
【放送情報】
・BS11：2025年7月6日より毎週日曜日25:05～
『夫婦交歓～戻れない夜～』作品情報
『夫婦交歓～戻れない夜～』は、嫉妬と背徳の夫婦交換生活を描くペーター・ミツルによるマンガを原作とするTVアニメ。
親友同士の2夫婦が、3泊4日の旅先で禁断の「夫婦交歓旅行」に溺れていく。
はたして彼らは、「夫婦の形」を取り戻せるのだろうか。
■キャスト
あさぎ夕
餅梨あむ
八ッ橋しなもん
黒井多飛岡
■INFORMATION
アニメ公式HP ：https://fufukokan.af-original.com/
AnimeFesta ：https://animefesta.iowl.jp/
AnimeFesta公式X ：https://x.com/AnimeFesta_Info
作品ページ ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1120
AnimeFesta（アニメフェスタ）
AnimeFesta
AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。
AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。
名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）
開 始 ：2021年5月10日（月）
配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。
ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry
AnimeFesta公式SNS
X ：@AnimeFesta_info
Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/
TikTok ：https://www.tiktok.com/@animefesta_info
株式会社ウェイブ
株式会社ウェイブ
ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F
設 立：2010年4月9日
資本金：73,000,000円
代表者：代表取締役 関口航太
ＵＲＬ：https://wwwave.jp/