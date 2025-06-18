あの背徳の夜をもう一度。AnimeFestaで好評配信中のアニメ『夫婦交歓～戻れない夜～』7月よりBS11にて再放送決定！

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株式会社ウェイブ

　株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」は、配信中のオリジナルTVアニメ『夫婦交歓～戻れない夜～』が、2025年7月よりBS11にて再放送されることが決定しました。


　さらに、本作をより深く楽しみたい方には、AnimeFestaにて配信中のプレミアム版もおすすめです。放送を見逃した方はもちろん、もう一度楽しみたい方も、ぜひこの機会にご覧ください。



夫婦交歓～戻れない夜～

【放送情報】


・BS11：2025年7月6日より毎週日曜日25:05～　



『夫婦交歓～戻れない夜～』作品情報



　『夫婦交歓～戻れない夜～』は、嫉妬と背徳の夫婦交換生活を描くペーター・ミツルによるマンガを原作とするTVアニメ。


　親友同士の2夫婦が、3泊4日の旅先で禁断の「夫婦交歓旅行」に溺れていく。


　はたして彼らは、「夫婦の形」を取り戻せるのだろうか。








■キャスト


あさぎ夕


餅梨あむ


八ッ橋しなもん


黒井多飛岡



■INFORMATION


アニメ公式HP ：https://fufukokan.af-original.com/



AnimeFesta ：https://animefesta.iowl.jp/


AnimeFesta公式X ：https://x.com/AnimeFesta_Info


作品ページ ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1120



AnimeFesta（アニメフェスタ）




AnimeFesta

　AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。


　AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。



名　称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）


開　始 ：2021年5月10日（月）


配　信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。


ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry



AnimeFesta公式SNS


X ：@AnimeFesta_info


Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/


TikTok ：https://www.tiktok.com/@animefesta_info



株式会社ウェイブ




株式会社ウェイブ

　ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。



所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F


設　立：2010年4月9日


資本金：73,000,000円


代表者：代表取締役　関口航太


ＵＲＬ：https://wwwave.jp/