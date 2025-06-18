「北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽」にて、“ご当地キャラクター”のNFTトレカを配布！
株式会社ゼクサバース（本社：東京都千代田区、代表取締役：上瀧 良平、以下「ゼクサバース」）は、6月21・22日に北海道小樽市で開催される「北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽」にて、「ご当地キャラクエスト in 小樽」を実施いたします。
本イベントでは、イベント限定のご当地キャラクターのNFTトレーディングカード（以下、NFTトレカ）を配布予定です。
■『ご当地キャラクエスト』とは
高精度の位置機能を活用し、まるで宝探しのような感覚でNFTトレカを集めることができます。全国の観光名所やイベント会場で、その場所でしか手に入らないご当地キャラクターのNFTトレカを配布。日本各地を冒険して、ご当地キャラNFTトレカをコレクションすることができます。
『ご当地キャラクエスト』公式ページ：https://gotouchi-character.com
■「ご当地キャラクエスト in 小樽」
6月21・22日に北海道小樽市で開催の「北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽」にて、NFTトレカの配布が決定！各参加キャラクターブースにあるQRコードを読み取って、ご当地キャラクターのNFTトレカをコレクションすることができます。また、ご当地の応援ショップ連動企画で、様々な特典が受けられます。
応援ショップ一覧
応援ショップの詳細は以下をご覧ください：
https://gotouchi-chara.jp/hokkaido2025/quest.html
＜＜イベント概要＞＞
「北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽」
開催日時：2025年6月21日・22日 10:00～15:00
開催場所：ウイングベイ小樽4階イベントスペース
公式HP：https://gotouchi-chara.jp/hokkaido2025/
◆使用するブロックチェーン
秒間24万回トランザクション/ガスレス（送信手数料無料）のレイヤー1ブロックチェーン「ダイバーチェーン(DIVER Chain)」を使用しています。
◆使用するWeb3ウォレット
本イベントで使用する「ダイバーウォレットPro」は、氏名・メールアドレス・電話番号などの個人情報登録が不要な、無料のWeb3ウォレットアプリです。
ユーザーは、NFTをユーザー所有のブロックチェーンアドレスにセルフ保管でき、転送履歴もウォレット内の履歴ボタンから簡単に確認できます。
【会社概要】
社名 ： 株式会社ゼクサバース
本社所在地：東京都千代田区麹町3-5-2
ビュレックス麹町205
代表取締役：上瀧 良平
事業内容 ：
・ブロックチェーンSNS開発
・ARメタバース開発／運営
・NFT関連システム開発
◆ZEXA series
HP ：https://zexaverse.co.jp/
ポータル：https://zexa.com/
TRACOU HUNTER：https://tracouhunter.com/
X（旧：Twitter）：https://twitter.com/zexaverse
Instagram：http://instagram.com/zexaverse
YouTube：https://youtube.com/channel/UC57pmp0OQf7egnTeecFRLTg
TRACOU HUNTER SNS：https://lit.link/tracouhunter