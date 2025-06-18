Snowflake¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤ËÉâÅÄ ÎµÏ©¤¬½¢Ç¤

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(C)2025 Snowflake Inc All rights reserved. Snowflake¡¢Snowflake¤Î¥í¥´¡¢¤ª¤è¤ÓËÜ½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤ÎSnowflake¤ÎÀ½ÉÊ¡¢µ¡Ç½¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëSnowflake Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ ËÜ½ñ¤Ç¸ÀµÚ¤Þ¤¿¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Þ¤¿¤Ï¥í¥´¤Ï¡¢¼±ÊÌÌÜÅª¤Ç¤Î¤ß»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Snowflake¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤«¤«¤ë¾¦É¸½êÍ¼Ô¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢¤Þ¤¿¤Ï½Ð»ñ¤ä»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
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