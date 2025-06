adidas Originalsの薄底スニーカー Low-Profileシリーズに新作が続々登場

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社 ( 本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平 ) のストリートスポーツウエアブランド「adidas Originals ( アディダス オリジナルス )(https://www.adidas.jp/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B9) 」は、2025年春夏シーズンに本格ローンチし、新たなファッションスタイルとして注目を集めている薄底シルエットのLow-Profile ( ロープロファイル ) シリーズに、新色の「TAEKWONDO ( テコンドー ) (https://www.adidas.jp/%E3%83%86%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC)」 「TOKYO ( トーキョー ) (https://www.adidas.jp/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A7%E3%83%BC)」のほか、新素材にアップデートした「JAPAN ( ジャパン )(https://www.adidas.jp/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3) 」「TOKYO ( トーキョー ) 」が2025年6月19日より販売を開始いたします。

また、新モデルの「GAZELLE LOPRO ( ガゼルロープロ ) 」が加わり、2025年8月上旬より順次発売を開始いたします。

URL:https://www.adidas.jp/ロープロファイル(https://www.adidas.jp/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB)

今回のビジュアルには櫻坂46の山崎 天 ( やまさき てん ) さんを起用し、新色の「TAEKWONDO」と新モデルの「GAZELLE LOPRO ( ガゼル ロープロ ) 」を着用。薄底シルエットのLow-Profileの魅力を最大限に伝えていただきました。

アディダス オリジナルスの定番のガゼルがLow-Profileデザインになり、「GAZELLE LOPRO」として新登場。アイコンモデルであり、かつてはトレーニングシューズとして知られたガゼルは、時代とともに進化を続け、今ではそのシンプルかつ洗礼されたデザインでライフスタイルに欠かせないシューズに進化。快適なラバーアウトソールを採用し、ギザギザのスリーストライプスとヒールタブがシグネチャーディテールとして存在感を放ちます。

また、武道からインスピレーションを得た、薄底スリッポンシューズ「TAEKWONDO」からは印象的なグリーンカラーが新発売。2000年代初期のスリッポンデザインにオマージュを捧げ、ソフトなレザーを採用し、装飾を削ぎ落したミニマルで快適に足に沿うデザインです。

そして、かつて人気を集めた「JAPAN」はメタリックレザーアッパーにアップデート。インスピレーションの源となった60年代のシューズのように、レトロなスタイルを求める人の厳しい審美眼にかなうスニーカーで、メタリックカラーのレザーアッパーにダブルステッチのT-トゥが、これまでのJAPANにはない新たな雰囲気をプラスしています。

最後に、どこにでも履いて行ける快適さで、70年代のファッションにルーツを持ち、懐かしいテラススタイルの「TOKYO」。スエードアッパーから滑らかなレザーと合皮素材のアッパーにアップデート。薄いシルエットと相まってレトロな雰囲気を放ち、今の時代にも似合うモダンなデザインとなっています。

■キャンペーンビジュアル

今回のキャンペーンビジュアルでは、山崎 天さんが新色「TAEKWONDO」と新たにラインナップに加わった「GAZELLE LOPRO」を着用し、シューズの魅力を引き立てるスポーティーかつレトロなスタイリングを披露しています。「TAEKWONDO」には、どんなコーデにもレトロなエッセンスをプラスしてくれるベストと、軽やかで快適なはき心地のスリムパンツを合わせ、洗練されたスポーツミックススタイルを演出。一方「GAZELLE LOPRO」には、90年代のムードを感じさせるレトロなポロシャツと、クラシックなデザインでカジュアルにもきれいめにもマッチするプリーツスカートを組み合わせ、遊び心と品のあるスタイルを完成させました。

■山崎 天さんコメント

「今回のキャンペーンビジュアルで着用したシューズ達は、履いた瞬間から足にすっと馴染んで、驚くほど履き心地が良かったです。撮影では、シューズに合わせて様々なスタイリングを体験させていただいたのですが、中でもネイビーを基調にした、スポーティーさとドレッシーさが絶妙にミックスされたコーディネートがとても気に入っています。

自分ではなかなか思いつかないスタイルだったので、すごく勉強になりましたし、真似してみたいと思える発見がたくさんありました!シンプルで洗練されたデザインのシューズだからこそ、幅広いファッションにマッチして、毎日のコーディネートが楽しくなりそうです。」

■商品詳細

■販売情報

■取扱店舗一覧

■山崎 天さんプロフィール

山崎 天 ( やまさき てん )

2005年9月28日生まれ、大阪府出身。櫻坂46のメンバー。

「五月雨よ」や「何歳の頃に戻りたいのか?」のシングル曲のセンターを務める。

数々のCMにも出演。相鉄・東急直通線開業記念ムービー「父と娘の風景」( 2023年 ) は「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル2023(https://www.canneslionsjapan.com/)」で金賞2、銅賞2の4賞を受賞、さらにギャラクシー賞CM部門 優秀賞を受賞し話題となった。

雑誌「ViVi」( 講談社 ) の専属モデルも務めている。

好きな食べ物は梅干し。趣味はカメラ撮影、映像撮影、絵を描くこと、音楽鑑賞。

■「アディダス オリジナルス ( adidas Originals ) 」について

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

