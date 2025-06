スタートアップや新規事業としてキャピタリスト・支援者との壁打ちを通じて事業を前進できる「事業壁打ち」サービスを展開（国内外のスタートアップエコシステム連携PFのThird Ecosystem,inc）

株式会社Third Ecosystem,inc

国内・グローバルのスタートアップエコシステム間の連携プラットフォームを展開しているThird Ecosysmte,inc(https://third-ecosystem.com/ja(https://third-ecosystem.com/ja))がスタートアップや新規事業としてキャピタリストや事業会社スタートアップ連携担当者、各種支援者と壁打ちができる「事業壁打ち」サービスを展開しています。

本サービスはスタートアップや企業の新規事業としてキャピタリスト・事業会社のスタートアップ連携推進者・CVCキャピタリスト・その他支援者に、会社-対-会社の正式の投資を前提としたものではなく、カジュアル・フラットな壁打ち・アドバイスを依頼できるサービスです。スタートアップや新規事業としては、あらゆる業界やステージが対象です。



支援者側(キャピタリスト・事業会社スタートアップ連携担当者・その他支援者)は都合のよい隙間時間(1h)を利用して壁打ちを通じてスタートアップや新規事業と出会うことができます。(所属先の副業規定等に準拠した形での参加が可能です。)投資先や連携先候補となり得るスタートアップや事業会社との出会いに繋げて頂くことが可能です。



支援者側(キャピタリスト・事業会社スタートアップ連携担当者・その他支援者)は、1.1時間の有償での報酬を得ることもできますし、2.所属先の副業規定等の関係で報酬を受け取らない形態も選択できます(その場合は支援者報酬分がユーザー支払分から値引きとなります)。所属先の規定に沿った形でご参加することが可能です。



支援者側(キャピタリスト・事業会社スタートアップ連携担当者・その他支援者)は壁打ちに関して、(1)所属先・プロフィールを公開しオープンに参加頂くことも可能ですし、(2)所属先やプロフィールをマスキングし匿名でご参加頂くことも可能です。また、匿名で参加いただいた場合も今後コンタクトを継続したいスタートアップや事業との出会いにおいてはその後直接やり取り頂き問題ございません。



【壁打ちユーザー側(依頼者):スタートアップ/事業会社新規事業側のメリット】

スタートアップや事業会社新規事業側としては投資検討や正式な事業連携など会社-対-会社の正式なものではない前段階ややわらかい段階としての相談・アドバイスを受けることや、事業のアイディエーションやブラッシュアップ、資金調達や経営・IPOに向けた相談などをフラットに行うことができ、本音での忌憚ないアドバイスを受けることができます。利用料金は別途案件ごとに事前提示させて頂きます手数料/1h(スタートアップユーザー数万円、事業会社ユーザー別途料金)です。



※また、企業の新規事業やスピンオフなど、スタートアップだけでなく事業会社としてのご利用も可能です。



<壁打ちユーザー(依頼者):スタートアップ・事業会社新規事業担当者の登録フォーム>

https://third-ecosystem.com/ja/kabeuchi-registration-user(https://third-ecosystem.com/ja/kabeuchi-registration-user)



【壁打ち支援者側:キャピタリスト(+事業会社スタートアップ連携者/支援者)側のメリット】

早期に有望スタートアップや新規事業との接点を持ち、その後の投資検討やバリューアップにおける事業連携に繋げることや、壁打ちを通じた自身の知見の強化、日本のスタートアップエコシステムへの貢献、自身の知見を活かしてスタートアップや新規事業へ支援の幅を広げることが可能となります。(所属先の規定等に準拠した形での参加が可能です。)



<壁打ち支援者:キャピタリスト(+事業会社スタートアップ連携者/支援者)の登録フォーム>

https://third-ecosystem.com/ja/kabeuchi-registration-supporter



【紹介キャンペーン実施中】現在ユーザー・支援者の方には、壁打ち支援者のVCキャピタリストやCVCキャピタリストのご紹介や、壁打ちユーザーとしてのスタートアップ・新規事業をご紹介頂いた方に紹介キャンペーンとしてサービス利用料の値引き、謝礼のお支払いをさせて頂いております。紹介キャンペーンにつきましては担当者にお問い合わせください。



Third Ecosystemとしては、本サービスを通じて日本のエコシステムの底上げや、スタートアップや新規事業の成長、キャピタリスト・支援者の皆様の多様な活躍や有望スタートアップや事業との出会いに繋げていければと存じております。

ぜひ壁打ちユーザー(スタートアップ・事業会社新規事業推進者)、壁打ち支援者(VCキャピタリスト、事業会社スタートアップ連携担当者、支援者等)の登録をご検討頂けますと幸いです。

Third Ecosystem Company Logo



企業概要

Third Ecosytemはスタートアップや、スタートアップエコシステム(VC・CVC・支援機関等)の企業・人・リソース等をマッチングし連携を加速するグローバルプラットフォームです。スタートアップ(1st)やVC・CVC・企業・支援機関(2nd)のエコシステムを補完・拡張する“第3の”スタートアップエコシステムとして、世界中の国や業界・技術を超えたスタートアップや、スタートアップエコシステム企業の連携や事業拡大を支援します。

企業HP:https://third-ecosystem.com/ja

図:第3のスタートアップエコシステム



Third Ecoystem,incが目指すもの

私たちは「スタートアップエコシステムの企業・人・リソースを繋ぐことで世界のイノベーションを支えるインフラとなる」をビジョンとし、下記をミッションとしています。

1.国・業界・技術の壁を超えて誰もが世界へアクセスし連携できるオープンイノベーションの民主化を行う

2.専門家や起業家・投資家などスタートアップ・イノベーションに関する個の連携を生み世界を前進させる知の循環を創出する

国内・グローバルのスタートアップエコシステム組織間のマッチング

スタートアップエコシステム内のスタートアップ・企業・支援機関(VC/CVC/大学/政府機関等)のマッチングを支援。国・業界・技術の壁を超えて誰もが世界へアクセスし連携できるオープンイノベーションの民主化を行います。グローバルでのスタートアップエコシステムマッチングには下記の3パターンが存在します。



1.Ecosystem to Ecosystem(支援企業による投資・支援先のスタートアップ紹介)

グローバルのスタートアップ支援機関(VC/CVC/大学/政府機関等)間で支援・投資先のスタートアップを紹介することでバリューアップ/成長支援、資金調達・事業連携・顧客開拓・海外展開・M&A Exit等を実現



2.Startup to Ecosystem(スタートアップによるエコシステム企業へのアピール・提案)

スタートアップが、グローバルの支援機関(VC/CVC/大学/政府機関等)にアピール・提案することで資金調達・事業連携・顧客開拓・海外展開・M&A Exit 等を実現



3.Ecosystem to Startup(エコシステム企業によるスタートアップ企業の探索)

企業や支援機関(VC/CVC/大学/政府機関等)が下記の目的などでグローバルのスタートアップの探索・ソーシングを行い投資検討・オープンイノベーション・新規事業・R&D連携等を実施

図:Third Ecosystem,incの国内・海外スタートアップエコシステム組織マッチング

スタートアップエコシステム間マッチングの実績(一例)

下記はマッチング実績の一例です。海外ー日本間でのマッチングとともに、日本ー日本でのマッチングも実施しております。大学やVC向けに無償でのマッチング支援(海外・国内)のプログラムも実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

●シンガポールの大学と連携した東南アジアスタートアップの日本企業/VCへのマッチング

●シリコンバレースタートアップの日本VC・企業へのマッチング

●欧州スタートアップの日本での事業拡大に向けた顧客候補・連携先のマッチング

●日本のスタートアップの海外調達に向けた海外VC/CVCのマッチング

●日本のVCと連携した投資先スタートアップの欧州・米国CVCへのマッチングを通じたバリューアップ

●日本のVCと連携した投資先スタートアップのバリューアップに向けた国内顧客候補へのマッチング

●日本の大学発スタートアップの立ち上げに向けた経営者候補マッチング、VCマッチング



Third Ecosystemのネットワーク

Third Ecosystemはグローバルでのスタートアップ、大企業/CVC、VC、大学・研究機関、スタートアップ人材等が参画するスタートアップエコシステム連携プラットフォームです。

現在、41ヵ国、500以上のグローバルスタートアップエコシステムを構成する企業・組織とのネットワークを有しており、グローバルに活躍するスタートアップやエコシステム企業を生むインフラとなります。各国や領域のスタートアップエコシステムを水平的に接続することによってスタートアップやVC・企業・大学・支援機関等の活動を加速します。各国のスタートアップエコシステムの競争力強化や各プレイヤーのグローバル展開を支援します。

株式会社Third Ecosystem,inc

所在地: 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング21階

会社HP: https://third-ecosystem.com/ja

問い合わせ先: info@third-ecosystem.com