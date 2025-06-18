【名古屋市千種区　池下わわ】人気のおばんざい満喫コースとプレミアムドリンク飲み放題プランが新登場！

ひとのわ

ひとのわ（代表 大塚明彦）が運営する、音楽とお数「池下わわ」は、２０２５年６月１９日（木）より、【人気のおばんざい満喫コース】と【プレミアムドリンク飲み放題プラン】をスタートします。自家製麹を使った身体に優しい旬のおばんざいと店主こだわりのちょっと贅沢なドリンクを、グレーを基調とした和モダンな大人の空間でお愉しみください。

照明が印象的なお店がある建物入口和と洋が調和したお店玄関和モダンな大人の空間が広がる店内自家製麹を使った「わわ」人気のおばんざいを満喫できるコースが新登場！

【人気のおばんざい満喫コース】

特徴 ：お客様にご好評をいただいている自家製麹のおばんざいを詰め込んだ満喫コース。

価格 ：４,０００円（税込）

コース内容：全６品（内容は一例です。仕入れによって内容は変わります。）

◆前菜４種盛り合わせ

おからのポテサラ風／合鴨スモークハニーマスタードソース／煮物／胡麻豆腐

◆わわ風サラダ

自家製麹ドレッシングの新鮮野菜サラダ

◆季節野菜の揚げ物

舞茸と生ハムの天ぷら／ひげつきヤングコーン天ぷら

◆知多牛赤身炙りステーキ

８年連続県知事賞受賞の牧場から仕入れる知多牛を使った赤身炙りステーキ

◆お食事

焼きおにぎり／赤出汁／香の物

※お一人様＋３００円で本山葵と削りたて本枯節の土鍋ごはんへ変更可

◆デザート

わわ特製ジェラート

前菜４種盛り合わせわわ風サラダ季節野菜の天ぷら知多牛赤身炙りステーキお食事デザートプレミアムドリンク飲み放題プラン！

【プレミアムドリンク飲み放題プラン】

特徴 ：店主厳選ちょっと贅沢なドリンクの９０分飲み放題プラン！

※「人気のおばんざい満喫コース」ご注文のお客様限定

価格 ：３,０００円（税込）

プラン内容：全８種（内容は一例です。仕入れによって内容は変わります。）

インスタ映えする素敵なグラスで提供します！

◆生ビール

サッポロ黒ラベル

◆ハイボール

スコッチウィスキーデュワーズ

◆日本のクラフトジン

熊本OKA GIN／鹿児島 アンバースデイ 指宿ドライジン

◆日本酒

三重 純米吟醸 作 和悦

◆焼酎

麦）福岡 豪気 歌垣／芋）鹿児島 ヤマトザクラヒカリ／黒糖）奄美大島 加那

◆ワイン

イタリアナチュールワイン 赤／白／オレンジ

◆ノンアルコール

ｻｯﾎﾟﾛﾌﾟﾚﾐｱﾑｱﾙｺｰﾙﾌﾘｰ／ﾌｨｰﾊ゛ｰﾂﾘｰﾄﾆｯｸ/ﾌｨｰﾊ゛ｰﾂﾘｰｼ゛ﾝｼ゛ｬｰﾋ゛ｱ／黒烏龍茶

◆モクテル（フランスモナン社リキュールのノンアルカクテル）

カシスソーダ／カシスオレンジ／青りんごスカッシュ／サクライロ

生ビールが引き立つ琥珀色ビアグラス芳醇な香り広がる純米酒専用グラスワイングラスでお洒落にモクテル

【店舗情報】

音楽とお数 池下わわ

名古屋市千種区仲田２丁目１３-２ 九六六蔵２階

お席 ：カウンター１２席、２人テーブル３席、４人テーブル１席（合計２２席）

営業時間 ：１７:００～２３:００（料理L.O. ２２:００ ドリンクL.O. ２２:３０）

定休日 ：毎週水曜日、第一木曜日

TEL ：０５２-８８０-１２４６

E-mail ：ikeshita_wawa@wh.commufa.jp

Instagram：https://www.instagram.com/ikeshita_wawa

【お問い合わせ先】

ひとのわ

担当 ：大塚明彦 ０８０-４３０６-７７４８

E-mail ：otsuka77@yahoo.co.jp