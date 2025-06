訪日観光の未来を探る：EXPO 2025に注目する国内外の動向

アウンコンサルティング株式会社

グローバルマーケティング事業*を展開しているアウンコンサルティング株式会社(東証スタンダード市場:2459、本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:信太明、以下「アウンコンサルティング」)は、企業のグローバルマーケティング支援を中核に、アジアから欧米・欧州まで多くの企業様の海外展開を支援してまいりました。

この度、2025年4月より大阪で開催中の「2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)」について、世界25カ国・地域を対象に関心動向調査**を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

* 海外SEO (検索エンジン最適化)、および海外広告 (サービス概要: https://www.auncon.co.jp/service/)

** 今回の調査における各検索キーワードのランキングは、2024年6月~2025年5月までのGoogleキーワードプランナーによる推定検索数を参考指標として集計したものです。

はじめに

本調査結果によると、大阪・関西万博に関連するキーワードの検索数で、アメリカ、台湾、フランスがTOP3となりました。

中でもフランスは、2024年7月にパリで開催された日本文化イベント「Japan Expo Paris 2024」の開催に伴い、大阪・関西万博に関連するキーワードを含む“日本 万博”の検索数が急増しました。こうした文化イベントを通じて、日本文化への関心が高まり、それが大阪・関西万博への注目につながったと考えられます。

また、台湾のほか、香港、シンガポール、フィリピンなどのアジア圏では、大阪・関西万博に関するチケットの検索数が、開幕日の2025年4月にかけて増加しており、近距離市場ならではの関心の強さと行動意欲がうかがえる結果となりました。

大阪・関西万博の経済効果と目標

大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、持続可能な開発目標(SDGs)の推進や未来社会の実現を目指す国際博覧会です。公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の試算によると、大阪・関西万博開催に伴う経済効果は約2兆円*1に達するとされており、観光・産業・文化振興への大きな波及効果が期待されています。

関心が高かったキーワード傾向

下記の表は、25カ国・地域で大阪・関西万博に関連するキーワードを厳選し、国別やキーワード別に集計した検索数の結果となります。

検索数ランキングTOP10のキーワードには、“万博”や“博覧会”などイベントを種別するキーワードに加え、地名・年号を含む具体的なキーワードが並びました。検索ユーザーがイベントの概要を把握しようとする段階にあったことがうかがえます。

特に開幕前の2025年3月までは“大阪 国際博覧会”や“万国博覧会”など、抽象度の高いキーワードで検索される傾向にありましたが、開幕日を迎える2025年4月には“大阪 万博 チケット”や“大阪 万博 期間”など具体的な行動につながる検索ワードが急上昇しています。

当社が2025年5月16日に公開したコラム「インバウンド目線で読む「大阪・関西万博」:検索インサイト10市場比較(https://www.auncon.co.jp/column/listing/20250516-4/)」では、10市場の検索動向についてさらに詳しく分析しています。是非あわせてご覧ください。

フランスの“Japan Expo”の影響

国別の大阪・関西万博関連キーワードの検索数ランキングでは、アメリカ、台湾に次いでフランスがTOP3にランクインしました。開幕前の2025年3月から開幕日直後の4月にかけて、調査対象となった25カ国・地域すべてで、検索数は増加し、万博へのグローバルな関心が高まっていることが確認されました。特にアメリカでは“博覧会”や“万博”といったキーワードが高い水準で継続して検索されており、その関心の高さが検索数に反映されています。

また、台湾・香港・シンガポールなどアジア圏では、“大阪 国際博覧会”や“2025年 大阪万博”といった、実際の訪問を想定した具体性の高い検索キーワードが上位に並びました。さらに、2025年4月の大阪・関西万博開幕後にはアメリカをはじめ、台湾・香港・フィリピン・シンガポールなどでも“万博 チケット”などチケット関連キーワードの検索が急増しています。特に台湾における“万博 チケット”の検索数は顕著であり、その背景には訪問を具体的に考えているユーザーの意欲が非常に高まっていることを示しています。

フランスについては、欧州で唯一、検索数がTOP3に入りました。中でも2024年7月にパリで開催された日本文化イベント「Japan Expo Paris 2024」の開催に伴い、大阪・関西万博に関連するキーワードを含む“日本 万博”の検索数が急増し、日本文化への注目が高まったことを示しています。

※Google広告 キーワードプランナーツール利用による検索数データ

愛知・ミラノ万博との比較から見える違い

ここでは、訪日外国人集客比率の高さが特徴とされる2005年日本国際博覧会(以下、愛知万博)と、欧州からの来場者が大幅に増加した2015年のEsposizione Universale di Milano 2015(以下、ミラノ万博)を例に挙げ、大阪・関西万博の新たな訪日需要喚起を考察します。

愛知万博では、来場者の約60%を韓国、台湾、中国などアジア圏*2が占め、ミラノ万博では来場者の約25%が欧州各国からの来場者*3となりました。

大阪・関西万博においては、全体来場者数2,820万人のうち、約12%にあたる350万人*1を訪日外国人からの来場とすることが目標とされています。これはあくまで目標ですが、先の2つの万博における外国人来場比率の高さからも、より大きな集客ポテンシャルがうかがえます。

国内外における万博誘致施策

大阪・関西万博を契機に、世界各国でのプロモーション活動が活発に行われています。例えば、2024年5月にはフランス・パリで日仏観光イベント*1が開催され、万博PRブースが設置されました。

また、アメリカや中国、タイなどでも同様にPR活動が行われており、訪日外国人旅行者向けのプロモーションが加速しています。

国内においても、首都圏や関西圏を中心に、大阪・関西万博誘致のためのさまざまな施策が展開されています。例えば、兵庫県*4では「ひょうごフィールドパビリオン」を通じ、SDGs体験プログラム260件超を公募・認定し、大阪・関西万博来場者を県内各地へ誘致しています。京都府*5においても、誘客拠点「エキスポキョウト」をJR京都駅に開設し、特産品販売や伝統文化体験で府内周遊を促進するプロモーションを行っています。

さいごに

大阪・関西万博を契機に、訪日外国人旅行者の増加が見込まれる一方で、大阪を中心とした関西地域への来訪集中が懸念されます。こうした状況に対応するため、日本政府観光局(JNTO)*6では全国各地の観光資源を紹介するウェブポータルや地域連携プログラムなどを通じ、訪日外国人旅行者の地域分散を推進しています。これらの施策については継続的な効果検証が求められ、各地域の特性に応じたプロモーションや体験設計の最適化が、インバウンド市場の持続的成長と消費拡大に不可欠といえます。

国別検索数ランキングの調査結果を含む、本レポートの完全版を、アウンコンサルティングウェブサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。

詳細を見る :https://www.auncon.co.jp/press/release/2025-06-19/

■調査概要

【調査主旨】

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に関する検索動向調査

【調査要項】

・対象国・地域: OECD加盟主要国を中心にアウンコンサルティングにて抽出した25カ国・地域

・対象キーワード:アウンコンサルティングが厳選した大阪・関西万博関連の主要キーワード

・調査対象時期:2024年6月~2025年5月

・分析項目:国・地域別キーワード検索ボリュームおよび万博関連プロモーション施策

・調査方法:Googleキーワードプランナーを用いた国・地域別の検索データ集計、関係機関による統計・報道資料を基にアウンコンサルティングが独自分析

