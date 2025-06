ネオジャパン、マレーシア ジョホール州政府機関「Invest Johor」と「東南アジア・エクセレンスセンター設立」に向けた基本合意(MoU)を締結

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:齋藤 晶議)は、マレーシア・ジョホール州政府の投資促進機関『Invest Johor(インベスト ジョホール)』と、同州イスカンダル地域への東南アジア・エクセレンスセンター(Southeast Asian Centre of Excellence:以下「SEA CoE」)の設立に向けた戦略的協力に関する基本合意を2025年6月19日に締結いたしました。

基本合意締結の狙い

この基本合意は、ジョホール・シンガポール経済特区(JS-SEZ)構想と連携し、Invest Johorの協力のもと、ネオジャパンの東南アジア地域における営業、サポート、人材育成、R&Dの拠点となる「SEA CoE」の実現に向けた第一歩となります。

また、本基本合意の一環として、ネオジャパンは、Invest Johorと共同で、『DXパイロット・プロジェクト』を立上げ、自社のICTソリューションである『desknet's NEO』『AppSuite』『NEOPORT』を活用し、Invest Johor内部の文書や業務プロセスのデジタル化、自動化、一元管理を実現してまいります。

これらのICTソリューションは、ネオジャパンのマレーシア現地法人であるNEOREKA ASIA Sdn. Bhd.を通じて、すでにマレーシア投資開発庁(MIDA)にも導入されており、マレーシア行政機関における成功事例としても位置づけられています。

ジョホール州イスカンダルで開かれた日経フォーラムMEDINI JOHOR 2025にて 手前左、ジョホール投資庁 CEO:ナタザ・ハリス氏 手前右、ネオジャパン代表取締役社長:齋藤 晶議 奥左、ジョホール州 首相:オン・ハフィズ・ガジ氏 奥中央、マレーシア 首相:アンワル・イブラヒム氏 奥右、駐マレーシア日本国大使:四方 敬之氏

ジョホール州首相 オン・ハフィズ・ガジ氏のコメント

(原文)

“This collaboration aligns perfectly with our goal of turning Johor into a regional hub for digital excellence,”said YAB Dato’ Onn Hafiz Ghazi, Menteri Besar of Johor. “By fostering innovation,talent development, and strategic investments, we believe the JS-SEZ can become a catalyst for Johor’s digital economy.”

YAB Dato’ Onn Hafiz Ghazi, Menteri Besar of Johor

(日本語訳)

「今回の連携は、ジョホールをデジタル分野における地域の中核拠点とするという我々の目標と完全に一致しています。イノベーションの促進、人材育成、戦略的な投資を通じて、JS-SEZがジョホール州のデジタル経済を牽引する起爆剤になると確信しています。」

【desknet's NEOについて】

組織の情報共有とコミュニケーションの改善、業務効率化に役立つ多彩なアプリケーションを搭載したグループウェアです。ノーコードによる業務アプリ作成機能で活用範囲を無限に広げられることから、働き方改革・テレワーク・DX推進などを目的に、中小・大企業から自治体・官公庁まで、あらゆる業種・規模の組織や団体が活用しています。1999年の市場参入から、2025年3月時点で528万ユーザー以上の販売実績※を誇り、「機能性の高さ」と「使いやすさ」が評価されています。

※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計

製品サイトURL:https://www.desknets.com/

【AppSuiteについて】

紙やFAX、メール、表計算ソフトなどで行われている非効率な業務処理・管理を、マウス操作で誰でも簡単にウェブシステム化できる業務アプリ作成ツールです。豊富なテンプレートをもとに、自社の業務に合わせてカスタマイズして利用もできます。「AppSuite」で作ったアプリはグループウェア「desknet's NEO」の一機能として動作。システム設計から構築・運用まで、現場主導での業務改善を実現します。

製品サイトURL:https://www.desknets.com/neo/appsuite/

【Invest Johorについて】

Invest Johorは、マレーシア ジョホール州政府の投資促進機関であり、国内外からの製造業・サービス業への投資を支援する役割を担っています。

公式サイトURL:https://www.investjohor.gov.my/

【株式会社ネオジャパン】

会社名: 株式会社ネオジャパン(コード:3921、東証プライム市場)

代表者: 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地: 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F

営業所: 大阪、名古屋、福岡

設立: 1992年2月

URL: https://www.neo.co.jp/

【NEOREKA ASIA Sdn.Bhd.】

名称:NEOREKA ASIA Sdn.Bhd.

所在地:マレーシア クアラルンプール連邦直轄領

設立:2019 年12 月

代表者:齋藤 晶議

事業内容:パッケージソフトの販売 / クラウドサービスの提供

URL:https://neoreka.asia/