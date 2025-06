地域のフードロスに繋がる素材を利活用したサステナブルジン “YORI” 世界最大級スピリッツ品評会「SFWSC2025」で最高金賞・銀賞を受賞！

株式会社Connec.t

株式会社Connec.t(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小口潤、以下「当社」)、並びに日本中の地域素材を活用した社会課題解決型サステナブルジン”YORI”を開発するプロジェクトチーム「NO NAME DISTILLERY(ノーネーム ディスティラリー)」は、世界三大酒類コンテストのひとつであり、世界最大級の蒸留酒品評会である「The San Francisco World Spirits Competition(サンフランシスコ・ワールドスピリッツ・コンペティション、以下SFWSC)」2025年度大会において、『OSAKIKAMIJIMA』がDouble Gold / Best in CLASS finalist(最高金賞)、『KASHIWANOHA』、『OKAZAKI』がSilver(銀賞)を受賞したことをお知らせいたします。

◆ San Francisco World Spirits Competition(SFWSC)とは

左から、Double Gold / Best in CLASS finalist (最高金賞)を受賞した『OSAKIKAMIJIMA』、Silver(銀賞)を受賞した『KASHIWANOHA』、『OKAZAKI』

SFWSC(サンフランシスコ・ワールドスピリッツ・コンペティション)は、世界三大酒類コンペティションの一つと称される、世界有数のスピリッツ専門品評会です。2000年に創設され、毎年米国サンフランシスコで開催。審査には、バーやレストラン、ホテルに勤めるスピリッツ業界の専門家、スピリッツメディアのジャーナリスト、酒類流通業者のバイヤーなど、スピリッツに深い知識と経験を持つプロフェッショナルたちが参加しています。

審査は、厳格な基準のもと、「最高金賞(ダブルゴールド)」「金賞(ゴールド)」「銀賞(シルバー)」「銅賞(ブロンズ)」が選出されます。中でも「最高金賞(ダブルゴールド)」は、全審査員が満場一致で金賞評価を付けた場合にのみ授与される、非常に栄誉ある賞とされています。

◆ 受賞商品詳細

以下の商品が受賞をいたしました。

YORI「OSAKIKAMIJIMA」

●素材:オリーブオイルのかす、ポンカン(ピール・葉)等

●地域:広島県大崎上島町

●受賞:Double Gold / Best in CLASS finalist(最高金賞)

●特徴:広島県大崎上島町産のオリーブ搾りかすとポンカン葉を使用。爽やかなグリーンアロマとフレッシュな果実感が特徴。

YORI「OKAZAKI」

●素材:白ブドウ、赤ブドウ、八丁味噌、むらさき麦、しめ縄、はちみつ 等

●地域:愛知県岡崎市

●受賞:Silver(銀賞)

●特徴:ワインに使われる香り高い赤&白葡萄を主役に、伝統産業である八丁味噌やはちみつをプラスし、深みのある味わいに。

YORI「KASHIWANOHA」

●素材:野菜&果物ジュースカス、ヨモギ、柏の葉 等

●地域:千葉県柏市柏の葉

●受賞:Silver(銀賞)

●特徴:地域のキーマンたちから提供された野菜や果実の搾りかすに、地元大学が育てる蓬や柏の葉などパンチある薬草を調合。

◆ NO NAME DISTILLERY のチームのコメント

株式会社Connec.t代表取締役 / NO NAME DISTILLERY 主宰

小口 潤(おぐち じゅん)

世界三大品評会での受賞、大変嬉しく思います。地域連携スキームの評価に加え、品質や美味しさのお墨付きをいただけること、特に大崎上島のダブルゴールド受賞は、YORIにとっても、地域や生産者にとっても明るい兆しです。

これからも日本の地域や素材の魅力を撚り合わせて、新たな価値・魅力をYORIというブランドより、発信し続けます。

NO NAME DISTILLERY 広報

瀧澤 佳那(たきざわ かな)

捨てられてしまうはずだった地域素材から生まれたジンが、世界で認められたことに胸が熱くなりました。これからも、YORIを通じて地域の魅力と可能性を伝えていきます。

◆ 地域素材を活用した社会課題解決型サステナブルジン “YORI”

YORI は「地域のおいしさに、新しい息吹を。」というコンセプトから生まれた、国産サステナブルジンブランドです。地域のフードロスに繋がる果物や野菜をボタニカルとして選定し、新しい形でアップサイクルしています。蒸留は静岡県沼津市の沼津蒸留所(運営:株式会社FLAVOUR)と協力し実施しています。

<既存のラインナップ>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125326/table/12_1_43513d092b7fc46e9ec07cb955e60f27.jpg?v=202506190555 ]

◆ ローカルとサステナブルをテーマとした飲食店「COYORI」 の運営

「COYORI」は、ローカル&サステナブルをコンセプトとした、カフェ・バー・ショップの機能を持つ店舗です。YORIを中心に日本中のさまざまな地域で採れた食材や、それらをアップサイクルしてつくるおいしいメニューと商品が楽しめ、新しい地域との出会いを生み出します。

< COYORI >

〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-14-4 広尾SKビル2F

Tel = 070-8315-0902 instagram = @coyori_hiroo

◆ 社会課題解決型サステナブルジンを開発・製造するプロジェクトチーム "NO NAME DISTILLERY"

"NO NAME DISTILLERY"は、地域の生産者の方と消費者を繋ぐことを使命として活動しています。日本語に訳すと「名無しの蒸留所」という意味ですが、その名の通り蒸留所を持たずに幅広い地域と連携しながらサステナブルジンを作っています。

◆ "NO NAME DISTILLERY"の運営会社 株式会社Connec.t

"NO NAME DISTILLERY"の運営会社である株式会社Connec.tは、「地域経営でふるさとを作る、増やす」を掲げた地方創生支援会社です。地域の持続可能性を高めるために、地域と企業と生活者を繋ぎ、地域経済の再生を目指す事業に取り組んでいます。

<株式会社Connec.t 代表取締役 小口 潤(おぐち じゅん)>

◆ 関連サイト

