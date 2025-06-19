°æËÜºÌ²Ö¡¢MV½é¼ç±é¤Ç¡È¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡É¤Ë¡£KISENA.H¡ÖSepia Gold¡×È±¤òÀÚ¤ë¥·ー¥ó¤¬ÏÃÂê¡ªÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Ï6·î20Æü¡ª
½÷Í¥¡¦°æËÜºÌ²Ö¤¬MV½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢KISENA.H¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSepia Gold¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é¿ôÆü¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤¬¥¨¥â¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î³Ú¶ÊÇÛ¿®¤òÁ°¤Ë¡¢±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÀÅ¤«¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖSepia Gold¡×¤è¤ê¡Ê°æËÜ ºÌ²Ö¡Ë
¡ÚMV¸ø³«¤«¤éÈ¿¶ÁÂ³¤¯¡¢¡ÈÀÅ¤«¤Ê¶¦ÌÄ¡É¤òÀ¸¤àºîÉÊ¡Û
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖSepia Gold¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡£¼ç±é¤Ï¡¢¡ÖÂè15²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡ØÂç±ü¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¡¦°æËÜºÌ²Ö¡Ê¥ª¥¹¥«ー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó½êÂ°¡Ë¡£ËÜºî¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¡£
±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î°æËÜ¤¬¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Ø¤ÈÈ±¤òÀÚ¤ë¾ìÌÌ¡£Êª¸ì¤Î¼ç¼´¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁüÈþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î´¶¾ð¤Ë¤½¤Ã¤È¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀÅ¤«¤ÊÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Îµ²±¤òÃ©¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢VHSÉ÷¤Î±ÇÁü¤ä¡È¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅ»ß²è¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢²Î¤¤¼ê¤Î¡È¼ç´ÑÅª»ëÅÀ¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢È±¤òÀÚ¤ë¾ìÌÌ¤À¤±¤ÏÍ£°ì¡ÈµÒ´ÑÅª»ëÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖSepia Gold¡×¤è¤ê¡Ê°æËÜ ºÌ²Ö¡Ë
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖSepia Gold¡×¤è¤ê¡Ê°æËÜ ºÌ²Ö¡Ë
KISENA.H - Sepia Gold (Music Video)
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=JYIKBH6BvWM ]
¡Ú³Ú¶Ê¡ÖSepia Gold¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¡Û
ËÜºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦KISENA.H¡Ê¥¥»¥Ê¡¦¥¨¥¤¥Á¡Ë¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¿·Á¯¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢¾¯¤·¥Ï¥¹¥ー¤Ê²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤ÎÆâÌÌ¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖSepia Gold¡×¤Ï¿§êô¤»¤Ê¤¬¤é¤âµ±¤¯µ²±¤Î¿§¡£Ã¯¤·¤â¤¬Êú¤¨¤ë¡È¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤â¤Ê¤¤´¶¾ð¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú6·î20Æü¡¢¤Ä¤¤¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÇÅ¸³«¡Û
¡ÖSepia Gold¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Apple Music¡¢Spotify¡¢Amazon Music¤Ê¤É¤Î¼çÍ×²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚºîÉÊ³µÍ×¡Û
KISENA.H - Sepia Gold ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
Sepia Gold
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡§KISENA.H¡Ê¥¥»¥Ê¡¦¥¨¥¤¥Á¡Ë
³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡§Sepia Gold
ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
MV¸ø³«Æü¡§2025Ç¯6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë20:00¡ÊÀè¹Ô¸ø³«¡Ë
MV¼ç±é¡§°æËÜºÌ²Ö¡Ê¥ª¥¹¥«ー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó½êÂ°¡Ë
MV YouTube¥ê¥ó¥¯¡§https://youtu.be/JYIKBH6BvWM
¡Ú¿§êô¤»¤Ê¤¬¤é¤âµ±¤¯²óÁÛ¤Î»í¡Û
¤¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï²áµî¤Ë¼ê¸þ¤±¤ë¼«°¦¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
Ã¸¤¯êô¤»¤Æ¤âÈþ¤·¤¯"±Ç¤ê¡ß¼Ì¤ë"µ²±¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â´¬¤Ìá¤¹¤¦¤Á¤Ë½ã¿èÀ¤Ï·çÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÈÝ¡¢·çÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
´¬¤Ìá¤µ¤º¤È¤â¤¤¤Ä¤«¤é¤«¨¡¨¡¡£
ÓÌ³Ð¤äÄ°³Ð¤ÏºòÆü¤Èº£Æü¤ò¡¢¤½¤ì¤«¤éº£Æü¤ÈÌÀÆü¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¢¤Îº¢¹á¤Ã¤¿¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¤ä¤¢¤Îº¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¶Ê¤Ï¡¢1ÉÃ¤âÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Î§µ·¤ËËè²ó²áµî¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
Ã²¤¡¢¶«¤Ó¡¢ÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ÏåºÎï¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤ÏÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Sepia Gold¡Ö¤»¤á¤Æ¤³¤Î»í¤ËÄÖ¤ë¤è¡×
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¡Û
KISENA.H ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
KISENA.H Official Site : https://kisenah.jp
YouTube : https://www.youtube.com/@k_i_s_e_n_a_h
X : https://x.com/k_i_s_e_n_a_h
Instagram : https://www.instagram.com/k_i_s_e_n_a_h
TikTok : https://www.tiktok.com/@k_i_s_e_n_a_h