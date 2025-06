みんカラ「PARTS OF THE YEAR 2025上半期大賞」 タイヤ（SUV/4X4）部門 OPEN COUNTRY R/Tが11回連続最上位評価を受賞

TOYO TIRE株式会社(本社:兵庫県伊丹市、社長:清水隆史)は、LINEヤフー株式会社が運営する自動車専門SNS「みんカラ*1」の「PARTS OF THE YEAR(パーツオブザイヤー)2025上半期大賞」のタイヤ(SUV/4X4)部門において、SUV専用タイヤ「OPEN COUNTRY R/T」が2020年からの6年間で11回連続最上位評価を受賞しましたのでお知らせいたします。*1:正式名称「みんなのカーライフ」

みんカラの称号ロゴ(画像右)については、当社が本リリース用に利用許諾を得たものです。転載、転用はお控えください。

「みんカラ」は、クルマ好きのユーザーがクルマにまつわるさまざまな口コミやレビューを投稿して交流する、日本最大級の自動車専門SNSです。ユーザーが投稿したパーツレビューの数と評価点を独自に集計してランキング化し、「PARTS OF THE YEAR」として上半期と年間の年2回、ユーザー支持率の高い商品を公表、表彰しています。「OPEN COUNTRY R/T」のR/Tはラギッドテレーン*2の略称で、オンロード性能とオフロード性能の両立を可能にする、独自性の高いパターンデザインを採用したSUV専用タイヤです。2016年の発売以来、国内SUV市場の拡大に合わせて継続的にサイズ拡充を行なっており、多くのファンから根強い支持を受け続けています。今回の受賞により、本製品は年間大賞と上半期大賞で11回連続の最上位評価を得たことになります。*2:Rugged Terrain(ラギッドテレーン):起伏が激しく、凸凹の多い路面に対応した性能のこと■OPEN COUNTRY R/T みんカラ「PARTS OF THE YEAR」受賞歴(2020年以降)2020年 上半期大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 1位2020年 年間大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 1位2021年 上半期大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 1位2021年 年間大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 1位2022年 上半期大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 1位2022年 年間大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 殿堂入り2023年 上半期大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 1位2023年 年間大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 殿堂入り2024年 上半期大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 1位2024年 年間大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 殿堂入り2025年 上半期大賞 タイヤ(SUV/4x4)部門 1位なお、今回の上半期大賞においては、同SUV/4X4部門で当社製「OPEN COUNTRY A/T Ⅲ」が2位に、エコ部門で「PROXES CL1 SUV」が5位に入賞しました。当社はこれからも、ユニークな発想と独自の技術力をもって、付加価値の高い魅力ある商品をお届けしてまいります。■OPEN COUNTRYシリーズOPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとした当社の主力ブランドです。当社は国際的なレースにて、OPEN COUNTRYを装着した車両で数々の優秀な成績を修め、耐久性能や耐外傷性を高い次元で磨いてきました。それらの高い基本性能とアグレッシブなパターンデザインは、国内外で高く評価されています。また、国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白く浮き立たせたホワイトレターの商品も展開しています。詳しい商品情報はこちらをご覧ください。■ご参考「OPEN COUNTRY R/T」、「OPEN COUNTRY A/T Ⅲ」の商品に関する詳細はこちらをご覧ください。OPEN COUNTRY R/T:https://www.toyotires.jp/product/oprt/OPEN COUNTRY A/T Ⅲ:https://www.toyotires.jp/product/opat3/「みんカラ」が発表した「PARTS OF THE YEAR 2025上半期大賞」のお知らせはこちらをご覧ください。https://minkara.carview.co.jp/event/2025/poty/202506/

以 上

本件に関するお問合わせ先TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部 〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13 TEL: 072-789-9110 FAX: 072-773-3272 URL:https://www.toyotires.co.jp/