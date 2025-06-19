フレキシブルソーラー × 垂直架台システム販売開始

HPリニューエナジー株式会社

HPリニューエナジー株式会社（以下、当社）は、従来のソーラーシェアリングや積雪地域での太陽光発電の課題をフレキシブルソーラーと掛け合わせることで解決する革新的な「垂直架台システム」の販売を開始いたします。

本システムにより、メンテナンス性の向上、発電効率の大幅アップ、積雪地域での安定稼働を実現し、太陽光発電事業の新たな可能性を切り拓きます。

【従来システムの課題と革新的解決策】

課題1：ソーラーシェアリングのメンテナンス困難

従来の問題：

・高架設置により作業員の安全リスクが高い

・高所作業車等の特殊機材が必要

・メンテナンス費用の高騰

垂直架台による解決：

・地上からの容易なメンテナンス作業

・特殊機材不要による大幅なコスト削減

・作業員の安全性向上

課題2：発電効率の限界

従来の問題：

・南面のみの単方向発電

・設置角度調整の制約

・土地利用効率の限界

垂直架台による解決：

・東西両面での双方向発電により発電効率UP

・朝夕の低角度太陽光も有効活用

・限られた土地での最大出力実現

課題3：積雪地域での設置断念

従来の問題：

・積雪による発電停止

・除雪作業の困難と高コスト

・雪害による設備損傷リスク

垂直架台による解決：

・積雪の影響を受けない垂直設置

・除雪作業からの完全解放

・雪国での安定稼働を実現

【垂直架台システムの技術的優位性】

1. 革新的低高設計

・設置高の低さ

・地上作業での完全メンテナンス対応

2. 双方向発電システム

・東面/西面への最適角度設置

・日照時間の最大活用

3. 積雪地域での設置可能

・垂直面による積雪未付着

4. フレキシブルソーラー完全対応

・フレキシブルソーラーパネルとの最適組み合わせ

・施工期間の大幅短縮

【積雪地域販売店との戦略的提携】

積雪市場開拓の新戦略

積雪地域における垂直架台システムの普及を加速するため、以下の地域の販売店との提携を強化いたします：

対象地域：

・北海道全域

・東北6県（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

・北陸3県（新潟、富山、石川）

・長野県、群馬県の山間部

販売店向け特別サポート：

・積雪地域専用設計資料の提供

・冬季施工ノウハウの共有

・地域特性に応じたカスタマイズ対応

【市場インパクトと展開戦略】

1. ソーラーシェアリング市場の革新

・全国約2万件の既存ソーラーシェアリング案件のリプレース需要

・メンテナンス性向上による運営コスト50%削減

2. 積雪地域市場の新規開拓

・従来設置不可能だった約30万haの農地への設置可能性

・雪国の再生可能エネルギー普及率向上

・地域経済活性化への貢献

3. 農業従事者の収益多様化支援

・農業収入＋売電収入のダブルインカム実現

・土地利用効率の最大化

・持続可能な農業経営基盤の構築

【今後の展開】

当社は、垂直架台システムの普及を通じて、これまで太陽光発電の恩恵を受けにくかった積雪地域や、メンテナンス課題に悩むソーラーシェアリング事業者に新たな選択肢を提供いたします。

特に、農業と発電の真の両立を実現し、持続可能な地域社会の構築に貢献してまいります。

今回の垂直架台システムと、先般発表したフレキシブルソーラーパネル「HP Solar」との組み合わせにより、当社は再生可能エネルギー業界における包括的ソリューションプロバイダーとしての地位を確立し、脱炭素社会の実現に向けて更なる技術革新を推進してまいります。

【会社概要】

会社名： HPリニューエナジー株式会社

代表者： 西内雅之

事業内容：

フレキシブルソーラーパネル販売・施工

垂直架台システム開発・販売

ソーラーシェアリング、積雪地域太陽光発電事業支援

再生可能エネルギーソリューション提供

【お問い合わせ先】

垂直架台システムおよび販売店・代理店に関するお問い合わせ：

HPリニューエナジー株式会社 マーケティングセールス

TEL: 03-5050-4943

Email: marketing@hp-renewenergy.com

Web: https://hp-renewenergy.com/