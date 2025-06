「京王ｅスポーツ祭り～夏の陣～」を７月２７日（日）に開催！

(5)イベントホームページ・SNSアカウント

・Pokémon UNITEコミュニティイベント「孤高」チーム戦略バトルゲーム「 ポケモンユナイト」のコミュニティが主催する対戦会イベントを開催します。1名からエントリー可能で、参加者は即席の5名でチームを組んで戦います。最多勝利者には賞品としてオリジナルTシャツを進呈します。会場内では公式キャスターによる実況解説と観戦スペースを設置予定です。また、招待選手としてプロチーム選手が参加予定です。(参加費無料・先着制)※本イベントは、株式会社ポケモンが主催または協賛するものではありません。・ポケットモンスター スカーレット・バイオレット コミュニティイベント「ブルコロ Powered by Gamchew」ポケモンゲームのコミュニティが主催する「ダブルバトル」形式の対戦会イベントを開催します。時間内にひたすらバトルして、勝利数が高い上位4名が決勝トーナメントへ進出できます。会場内では公式キャスターによる実況解説と観戦スペースを設置予定です。上位ランカーや有名選手も参加予定です。(参加費無料・先着制)※本イベントは、株式会社ポケモンが主催または協賛するものではありません。・Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)コミュニティイベント「チャレンジバトル!」トレーディングカードゲーム「ポケポケ」のコミュニティが主催するバトル体験会イベントを開催します。デッキ縛り無しでポケモンカードやポケポケの「強者」とポケポケで対戦できます。勝利者にはイベントオリジナルステッカーを進呈します。また、会場内ではバトルの観戦スペースを設置予定です。(参加費無料・先着制・整理券配布予定)※本イベントは、株式会社ポケモンが主催または協賛するものではありません。・モンスターストライク コミュニティイベントスマホゲーム「モンスターストライク スタジアム」のコミュニティが主催する対戦会イベントを開催します。2~3人でのチームでエントリーをおこない、チーム対戦形式のトーナメント戦をおこなう1DAY大会を実施します。・雀魂体験・対戦会presented by Yostar無料オンライン麻雀アプリ「雀魂」が、麻雀プロと対局チャレンジができる「プロの間」イベントを開催します。麻雀プロに勝利された方には雀魂オリジナルグッズをプレゼントします。また、対局スペースで対戦に参加された方全員に雀魂グッズをプレゼントします。・ドローンレース体験会ドローンレースでタイムアタックチャレンジを開催します。ドローンの専用コースを飛行して、東ハト製品のお菓子をドローンで持ち帰ってくるまでの時間を計測し、最速プレーヤーには賞品としてドローンをプレゼントします。また、参加者全員を対象に東ハト製品のお菓子をプレゼントします。さらに、本格ドローンシミュレーター体験や業務用ドローン展示も同時に開催します。・ドライビングシミュレーター体験presented by UNIZONE日本eモータースポーツ機構が運営するeモータースポーツリーグ「UNIZONE」が主催するドライビングシミュレーターの体験会を開催します。本格的なシミュレーターよるレース体験が可能となっています。お子さま用のシミュレーターのご用意もあります。➂その他・「KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE」出張グッズ販売2025年6月20日(金)にオープンしたeスポーツ施設「KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE」で取り扱いのeスポーツ・ゲーム関連のグッズの出張販売をおこないます。・京王電鉄マスコット けい太くん ミート&グリート会京王電鉄マスコットのけい太くんと写真撮影がおこなえるミート&グリート会を実施します。・キッチンカー・移動販売車によるフード・ドリンク販売ホームページURL https://keio-estation.com/keio-esf2025smrXアカウント @KEIO_e_event(6)協賛大塚製薬株式会社、株式会社東ハト(7)協力株式会社Yostar、一般社団法人日本eモータースポーツ機構(8)後援八王子市、八王子市教育委員会(9)その他・一部イベントを除き、オンライン配信の実施はありません。・各企画には定員がございます。お客さまの人数によっては、ご案内までに時間を要する場合 や、体験いただけない場合がございます。予めご了承ください。2.お問い合わせ先「KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE」 お問い合わせフォームhttps://keio-estation.com/keio-esf2025smr/※リンク先から右上の「お問い合わせ」ボタンを押してください。【参考1】京王電鉄におけるeスポーツの取り組みについて2023年2月の「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」での実証実験を皮切りに、eスポーツを通じたまちづくりに取り組んでいます。小学生向けのプログラミングスクールといったスクールコンテンツおよびeスポーツコンテンツを提供するほか、沿線でのeスポーツ体験会や、eスポーツ競技大会「KEIO CUP」を主催、体験型イベント「京王eスポーツ祭り」などを開催しています。ホームページ:https://keio-esports.com/【参考2】「KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE」について(1) 名 称 KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE(2) 運 営 京王電鉄株式会社・株式会社ディスクシティエンタテインメント(3) 所 在 地 京王モール(東京都新宿区西新宿1丁目南口地下街 1号)(4) 営 業 時 間 平日・土日祝 10:00~22:00※営業日は京王モールの営業日に準じます(5) ホームページ https://keio-estation.com/(6) S N S @KEIO_eSTATION(7) 施 設 概 要 動画配信イベントの生観覧ができる配信ブースや最新のeスポーツデバイスの展示・体験およびeスポーツやゲームに関連する雑貨・アパレルなどのグッズ商品販売