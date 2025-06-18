【開催案内】プラスチック成形の現場課題に直結！「プラスチック成形加工の基礎とトラブル対策」セミナーを7/18に東京で開催
株式会社シーエムシー出版
詳細を見る :
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115925&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=V1219
加藤 秀昭 氏（かとう・ひであき）
1 射出成形の不良とトラブル対策
技術者目線で「なぜその不良が起きるのか？」を理論と実務から解説
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株式会社シーエムシー出版（本社：東京都千代田区）は、プラスチック製品の設計・加工・開発に携わる技術者・研究者向けに、技術セミナー「【相談会付】プラスチック成形加工の基礎とトラブル対策」を開催いたします。
本セミナーでは、プラスチック成形加工における基礎理論から、現場で頻発するトラブルの原因と対策、さらに成形条件の最適化手法まで、実践的な視点から体系的に解説します。受講後は、講師との個別相談会（無料）も実施予定で、自社の課題解決にもつなげていただけます。
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・セミナー概要
タイトル： 【相談会付】プラスチック成形加工の基礎とトラブル対策
開催日： 2025年7月18日（金）12:30～16:00
会場：中央区立産業会館 4F 第2集会室（中央区東日本橋）(https://www.chuo-sangyo.jp/access)
受講料： 44,000円（税込）
対象： プラスチック製品の設計・加工・開発に関わる技術者・研究者
申込ページ： https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115925
・講師プロフィール
加藤 秀昭 氏（かとう・ひであき）
元エンプラス株式会社 成形品設計、金型設計、開発、研究所を経験。
エンプラスでの長年の現場経験を活かし、精密成形やトラブル対策に多数の実績を持つ。現在は成形加工技術のコンサルティングやセミナー講師としても活躍中。材料・金型・成形条件の“つながり”を読み解く視点に定評がある。
・セミナー内容（抜粋）
1 射出成形の不良とトラブル対策
2 成形工程ごとに不良発生とメカニズムの解説
3 個別相談会
・本セミナーの特長
技術者目線で「なぜその不良が起きるのか？」を理論と実務から解説
その場限りの対策ではなく、再現性のあるアプローチを習得
自社課題に活かせる無料相談会つき
詳細を見る :
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