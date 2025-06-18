【開催案内】プラスチック成形の現場課題に直結！「プラスチック成形加工の基礎とトラブル対策」セミナーを7/18に東京で開催

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株式会社シーエムシー出版




株式会社シーエムシー出版（本社：東京都千代田区）は、プラスチック製品の設計・加工・開発に携わる技術者・研究者向けに、技術セミナー「【相談会付】プラスチック成形加工の基礎とトラブル対策」を開催いたします。


本セミナーでは、プラスチック成形加工における基礎理論から、現場で頻発するトラブルの原因と対策、さらに成形条件の最適化手法まで、実践的な視点から体系的に解説します。受講後は、講師との個別相談会（無料）も実施予定で、自社の課題解決にもつなげていただけます。



詳細を見る :
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115925&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=V1219


・セミナー概要

タイトル： 【相談会付】プラスチック成形加工の基礎とトラブル対策


開催日： 2025年7月18日（金）12:30～16:00


会場：中央区立産業会館　4F　第2集会室（中央区東日本橋）(https://www.chuo-sangyo.jp/access)


受講料： 44,000円（税込）


対象： プラスチック製品の設計・加工・開発に関わる技術者・研究者


申込ページ： https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115925


・講師プロフィール

加藤 秀昭 氏（かとう・ひであき）
元エンプラス株式会社 成形品設計、金型設計、開発、研究所を経験。
エンプラスでの長年の現場経験を活かし、精密成形やトラブル対策に多数の実績を持つ。現在は成形加工技術のコンサルティングやセミナー講師としても活躍中。材料・金型・成形条件の“つながり”を読み解く視点に定評がある。


・セミナー内容（抜粋）

1　射出成形の不良とトラブル対策
2　成形工程ごとに不良発生とメカニズムの解説
3　個別相談会


・本セミナーの特長

技術者目線で「なぜその不良が起きるのか？」を理論と実務から解説
その場限りの対策ではなく、再現性のあるアプローチを習得
自社課題に活かせる無料相談会つき



詳細を見る :
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115925&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=V1219