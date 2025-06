ALANDが、「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-：Fan Experience TOKYO」への参画が決定！

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開する韓国発のセレクトブランドALAND(エーランド)は、韓国の新進デザイナーとサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的な手法でマーケットに発信する唯一のライフスタイル型セレクトショップです。2020年にデビューした7人組グローバルグループ「ENHYPEN」が行うワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』にあわせて、2都市で開催されるコンサート連動型プロジェクト「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-:Fan Experience TOKYO」への参画が決定いたしました。ALAND TOKYO店にて2025年6月24日(火)~2025年7月7日(月)に、店内ジャック企画を実施いたします。また、2025年6月27日(金)からは税込み8,000円以上ご購入の上、ALANDのInstagram公式アカウントをフォロー頂いたお客さまを対象にノベルティをプレゼントいたします。

■【ALAND】ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN

-SUMMER EDITION-:Fan Experience TOKYO 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2673_1_28897f918df681c658daaed9b790e2bb.jpg?v=202506190925 ]

<企画内容>

1 巨大ビジュアルが登場

ALAND TOKYO 店のエントランスウィンドウに『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-:Fan Experience』の巨大ビジュアルが登場。

2 ALAND 限定!ツアービハインドフォト展示

ALAND TOKYO 店のエントランススペースにて、『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』のツアービハインドフォトを展示します。

3 “スペシャルフィッティングルーム”が登場

ALAND TOKYO 店の 2 階最奥にあるフィッティングルームが期間限定でスペシャルフォトブースに変身。

4 ノベルティプレゼント

2025 年 6 月 27 日(金)からは税込み 8,000 円以上ご購入の上、ALAND の Instagram 公式アカウントをフォロー頂いたお客さまを対象に、ノベルティをプレゼントします。ENHYPEN と ALAND ロゴのアクリルキーリングがついたカラビナ付きクリアポーチをブラックとホワイトの 2 種類ご用意いたしました。

※お渡しはお会計時のみです、後日のお渡しはできかねますのでご了承ください。

※ランダムでのお渡しになりますので、色の指定はできかねます。

※ノベルティは数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

5 ツアーアイテムコーディネート展示

ALAND TOKYO 店の 1 階にて、ALAND が提案する、ツアーアイテムと合わせたコーデを展示。

6 日本限定シングル『宵ーYOIー』のビハインドフォトを展示

ALAND TOKYO 店の 2 階にて、2025 年 6 月 13 日(金)に公開された日本限定シングル『宵ーYOIー』 の音盤を先行展示いたします。

7 ALAND X アカウントフォローキャンペーン

ALAND の X アカウントをフォローし、該当の投稿をリポストすることで、抽選で 5 名さまにノベルティが当たるキャンペーンを実施します。 ※賞品の発送先は日本国内に限定させていただきます。

期間:2025 年 6 月 18 日(水)~2025 年 6 月 25 日(水)

当選発表:2025 年 6 月 26 日(木)

条件:ALAND の X アカウントをフォロー&該当の投稿をリポスト

配布物:ENHYPEN と ALAND ロゴのアクリルキーリングがついたカラビナ付きクリアポーチ(ブラックもしくはホワ イト)

当選人数:5 名

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』

◼️日程・会場

[東京] 味の素スタジアム

2025 年 7 月 5 日(土)開場 15:30/開演 17:30

2025 年 7 月 6 日(日)開場 15:30/開演 17:30

[大阪] ヤンマースタジアム長居

2025 年 8 月 2 日(土)開場 15:00/開演 17:00

2025 年 8 月 3 日(日)開場 15:00/開演 17:00

公演の詳細やチケットに関する最新情報は特設サイトよりご確認ください。

<『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE ’IN JAPAN -SUMMER EDITION-』特設サイト>

https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan_stadium

■ENHYPEN(エンハイプン)について

Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・ SUNOO・NI-KI の 7 人で構成されたグローバルグループ。2020 年 11 月にデビュー。2023 年 9 月に 2 回 目のワールドツアー「FATE」で K-POP ボーイグループの中でデビューから最速で東京ドーム公演を成功させ、日 本での高い人気を証明。2024 年 7 月にリリースした 2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』は自 身初のトリプルミリオンセラーに。8 月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に K-POP アーティストで初 出演を果たした。11 月には 2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』 をリリースし、K-POP 歴代リパッケージアルバムの初動発売枚数の最多記録を更新。さらに、2025 年 1 月に日 本 3 都市ドームツアー「WALK THE LINE」を成功裏に終え、夏には 2 都市で海外アーティスト史上デビュー 後最速でスタジアム公演を開催。6 月にリリースした 6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』は自身 3 作 目のダブルミリオンセラーを達成し、「キャリアハイ」を更新。7 月に約 2 年ぶりとなる日本作品のリリースも発表さ れ、注目を集めている。

■ALAND について

ALAND は、2005 年に設立され、韓国の新進デザイナーとサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的な 手法でマーケットに発信する唯一のセレクトショップです。単にモノを売り買いする場所でなく、ファッション、デザイン、 文化を感じることができる空間を提案しています。韓国では明洞、ホンデ、カロスキルといったトレンド発信地を含 め直営店を 10 店舗もち、韓国外ではアメリカ、タイ、インドネシア、日本でグローバル展開をしています。

<公式 WEB ストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/aland/

<Instagram>@aland_jp(https://www.instagram.com/aland_jp/?hl=ja)

■株式会社アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45 以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、 「株式会社エレメントルール」、「株式会社 BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール&メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社 WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。 様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 21 番 1 号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/