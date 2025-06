【京都 蔦屋書店】ひな人形で知られる木目込みの技法を用いるアーティスト谷敷謙。木目込み発祥の地、京都での個展「FLOW＆CONNECT」を6月28日（土）より開催。

《scramble》h1303×w1940mm、dye, used clothes on Styrofoam、2025年

《-PLACE- yokohama》h1940×w2606mm、dye, used clothes on Styrofoam、2024年

《ARE》h410×w318mm、dye, used clothes on Styrofoam、2025年

京都 蔦屋書店(京都市下京区 京都髙島屋 S.C.[T8]5F・6F)では、谷敷謙の個展「FLOW&CONNECT」を、2025年6月28日(土)~7月22日(火)の期間に開催します。特集ページ| https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/47448-1741510521.html 概要谷敷謙は、テキスタイルを埋め込む「木目込み」という技法で絵画制作を続けています。実際に誰かが着用していた衣類を「誰かの人生の抜け殻」として捉え、衣類の現状や染み付いた匂いをもとに、持ち主の過去の記憶や人物像を想像することから制作をはじめます。木目込みは、現在ではひな人形の制作に使われている技法です。谷敷は、「未来を想う/願うため」の人形制作のテクニックを、「想われた/願われた未来」をさらにその先へ渡すためのモニュメンタルな絵画技法へと昇華させています。谷敷本人が「誰かを絵画として残す際、その人が使っていた衣服を使うとずっと生々しさが生まれる」と語るように、他のどの絵画技法とも異なったやり方で、その人の存在感やリアリティーを表現しています。本展では新作35点に加えて、「木目込み人形」発祥の地とされている、京都の上賀茂神社に奉納する作品を特別に展示します。アーティストステートメント時代(ERA)流れ(FLOW)繋がり(CONNECT)大きな時代の畝りの中、プカプカと浮かび流れて行きながらも、80億分の1の奇跡のようなこの日常の出会いと繋がりの連鎖が生み出すこの時代の瞬間(今)を後世の人たちへ伝えたく制作しました。谷敷謙販売について展示作品は、会場にて6月28日(土)10:00より販売します。アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」では、2025年6月 28日(土)11:00~7月22日(火)18:00の期間に販売します。https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1131プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。プロフィール1983年、東京都出身。幼少期をアメリカのサンディエゴで過ごし、服飾関係の仕事を経た後、アーティストとして活動をスタート。木目込みと呼ばれる日本固有のテキスタイルを独自に再解釈・再定義し、使用するメディウムを古着や廃材に絞りながら、その素材が持っているブランドコンセプト、元々の持ち主に由来する身体性、生の感覚や時間、また技法そのものに宿る文脈を語り継ぎ、その存在証明としてのペインティングを制作する。これまでの個展に「touch point」(京都ワコールスタディーホール, 2021)、「Boundary Laundry」(銀座 蔦屋書店FOAM CONTEMPORARY, 2023)、「only holy story」(日動画廊, 2023)があり、また主なグループ展に「KINDA MOOD RIGHT NOW」(YOD TOKYO, 2022)、「BLOOMING OF A HERITAGE」(Paris, 2025)など、主な参加アートフェアに「Meet Your Art Festival 2022」、「RT BUSAN 2022」、「Art Central 2025」などがある。展覧会詳細谷敷謙「FLOW&CONNECT」会期|2025年6月28日(土)~7月22日(火)時間|11:00~20:00 ※最終日のみ18:00閉場会場|京都 蔦屋書店 6F ギャラリースペース主催|京都 蔦屋書店協力|HIRO OKAMOTO入場|無料お問い合わせ|075-606-4525(営業時間内)/kyoto.info@ttclifestyle.co.jp特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/47448-1741510521.htmlオープニングレセプション|6月28日(土)17:00~20:00※作家さん在廊予定◆本展に向けたインタビューが「アート数奇」に掲載https://yoshiteru-blog.com/kenyashiki_flow-connect2025/京都 蔦屋書店京都髙島屋S.C.[T8]5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。住所|〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都髙島屋S.C.[T8]5・6階電話番号|075-606-4525営業時間|10:00~20:00※6Fシェアラウンジのみ、8:00~22:00HP|https://store.tsite.jp/kyoto/X|@KYOTO_TSUTAYA(https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA)Instagram |@kyoto_tsutayabooks https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooksFacebook|京都 蔦屋書店https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029TTC LIFESTYLE株式会社TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、髙島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。3社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp関連リンク京都 蔦屋書店https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/47448-1741510521.htmlCCCアートラボhttps://www.ccc-artlab.jp/