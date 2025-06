ビバ・テクノロジー 2025でサイエンス×テクノロジー×創造性が融合 ロレアル、美の新たなフロンティアへ

日本ロレアル株式会社

革新的な技術を公開!長寿研究の最先端「ロンジェビティ インテグレイティブ サイエンス(TM)」、未来の農業「インターステラーラボの垂直農法」、そしてメイクアップ体験を進化させる「YSL BEAUTY ハイパールック スタジオ」など、注目のイノベーションが多数登場

世界最大の化粧品会社ロレアル グループは、2025年6月11日から13日までパリで開催されるビバ・テクノロジーにおいて、テクノロジーを活用したこれまでで最大かつ最先端の美におけるイノベーションのポートフォリオを展示します。ヨーロッパ最大のテクノロジーカンファレンスであるビバ・テクノロジーへのロレアル参加は、今年で9年目となります。ロレアルは、よりパーソナライズされ、インクルーシブかつ持続可能な美の最新イノベーションを公開します。すでに市販されている最新製品のみなあらず、今後市場への導入が予定されている革新的なサービス、テクノロジーやプロダクトもご紹介します。注目は、生物学的加齢の根本原因に対処するロンジェビティ インテグレイティブ サイエンス(TM)、AIを活用した植物由来成分栽培のための垂直農法、トレンドメイクアップを再現するYSL BEAUTYのハイパールック スタジオ、そしてお客様とのつながりを強化するためのAIエージェント とWhatsAppを統合したロレアル パリ ビューティー ジーニアスなどです。

ロレアルグループ副CEO兼リサーチ&イノベーション テクノロジー責任者のバーバラ・ラヴェルノは次のように述べています;

「ビューティーテックのリーダーとしてロレアルは、お客様が抱く美への飽くなき夢の実現に応える製品と体験を生み出す外部パートナーエコシステムと、社内エキスパートとの協働を通じ、ビューティーの限界を押し広げています。2025年のビバ・テクノロジーは、ロレアルにとって、これまでで最も大胆な創造性を示す機会となります。長寿、持続可能性、生活者ケア、クリエイティブなサービス等におけるイノベーションは、テクノロジーを活用したビューティーの新たな時代を切り拓くものとして、大きなインパクトをもたらすと確信しています」

ロレアルグループのチーフデジタル&マーケティングオフィサー アスミタ・デュバイは次のように述べています;

「テクノロジーは、お客様の日常生活のほぼすべての側面に影響を与えています。AI、生成AI、AIエージェントといった革新的なテクノロジーは、お客様の期待を再定義し、お客様の購買プロセスを大きく変えつつあります。そのため、私たちは創造性とテクノロジーの両方を駆使して、比類のないお客様エンゲージメントを実現することに重点的に取り組んでいます」

ビバ・テクノロジー2025において、ロレアルは、研究開発部門、イノベーションやデジタル、テクノロジーを担う各部門の力を結集させ、バイオテクノロジー、デジタル、そしてサイエンスとテクノロジー分野における新世代の大企業やスタートアップ企業の革新的な力と組み合わせるオープンイノベーション・エコシステムの持つ強みを披露します。このエコシステムから導出された当社のポートフォリオには、ビバ・テクノロジー初公開のものに加え、既に生活者および業界で利用可能な製品やソリューションも含まれます。

ロンジェビティ(健康長寿)の新たなフロンティア

- (NEW)ロンジェビティ インテグレイティブ サイエンス(TM)は、テクノロジーの進歩とスキンケアの専門知識を組み合わせ、生物学的加齢の根本原因に対処し、肌の細胞の健康寿命を延ばすことで、修復ケアから予防ケアへと移行します。ロレアルは、独自のロンジェビティAIクラウド(TM)を用いて、肌の生物学的加齢を解読し、相互に関連する9つの加齢徴候の秘密を解き明かします。- (NEW)ナノエンテック(NanoEntek)と共同開発したランコム セル バイオプリントは、ロンジェビティサイエンスの分野に根ざしたお客様のスキンインテリジェンスにおける革命です。携帯型のラボオンチップ生物学的診断デバイスによって、生活者は自分の肌の老化の軌跡を理解し、肌の生物学的年齢を巻き戻すことができるスキンケアルーティンに関する洞察を得ることができます。- ランコム レネルジー ナノ リサーフェイサー 400 ブースターは、次世代の家庭用スキンケアデバイスで、角層への局所的な浸透を促進し、レネルジー H.C.F. トリプルセラムの性能を最大限に引き出し、自宅でクリニック並みの結果を得られるように設計されています。400個の超精密ナノチップで作られた特許取得済みのナノチップ技術を搭載し、痛みやダウンタイムなしに皮膚に目に見えないマイクロ経路を作り出します。

持続可能性の新たなフロンティア

- 新登場 (NEW)インターステラー ラボ(Interstellar Lab)の「バイオポッド」 垂直農法技術は、人工知能を活用し、作物を垂直に積み重ねた層で栽培することで植物の成長を完全に制御し、植物ベースの成分の採取を可能にします。水とエネルギーの消費を最適化しながら、高性能化粧品成分のために、一貫した高品質の植物材料を確保します。- 新登場(NEW) オスモブルーム(TM)は、ユニークな香りを開発するための画期的なエアキャプチャー技術です。化粧品成分の研究所であるコスモ インターナショナル フレグランス社との独占的パートナーシップの成果であるオスモブルーム(TM)は、これまで自然に抽出することが不可能だった花の香りを含め、花をそのまま残しながら香りの分子を捕捉します。オスモブルーム(TM)は、ヴァレンティノ ビューティの「アナトミー オブ ドリームズ」フレグランスコレクションの「プライベートトーク」のチュベローズの香りのもとになっています。- Zuvi社と共同開発したロレアル プロフェッショナル エアライト プロは、美容のプロと生活者の両方を対象とした、ヘアドライヤーの革命です。エアライト プロは、空気、熱、そして業界初となる水分子を直接ターゲットとする赤外光を組み合わせることで、水の蒸発プロセスを加速し、最大21%の速乾と、最大55%の保湿で、輝きのある滑らかな髪を実現し、最大19%のエネルギー消費を削減します(1)。※1 Instrumental test, AirLight Pro vs. most sold premium hair dryer in Europe.

美容サービスの新たなフロンティア

- (NEW)Meta社との提携により、AIエージェントを搭載した24時間365日のパーソナルビューティーアシスタントであるロレアル パリ ビューティー ジーニアスがWhatsAppで間もなく利用可能になります。Meta社とロレアル パリは共同で、世界で最も利用されているメッセージングアプリを通じて、パーソナライズされたコンサルテーションを大規模に提供することにより、お客様は新しいビューティーを見出し、理解し、そしてつながります。- (NEW) ラ ロッシュ ポゼ スポットスキャン+コーチは、皮膚科医と共同で開発された、高度なAI肌分析とパーソナライズされたルーティン、そしてメンタルサポートを組み合わせた初のニキビコーチングアプリです。世界をリードするメンタルウェルネスアプリであるCalmとの提携により、LRP スポットスキャン+コーチのユーザーは、ガイド付きの瞑想、呼吸法、睡眠ツール、専門家によるコンテンツにアクセスし、ストレス軽減など、ホリスティックな健康をサポートすることで、ニキビがメンタルヘルスに与える影響に対処します。- (NEW) Noli(「No one like I」)は、ロレアルグループが設立し支援する、初のAI搭載マルチブランドマーケットプレイスのスタートアップ企業であり、お客様が新しい製品を見つけ、購入する方法を改革しています。Noliは、ビューティーアドバイザーとして機能し、100万人以上の顔スキャンデータポイントと数千の製品処方の分析から構築された強力なAI診断とツールを使用してノイズを除去し、各ユーザーの美容プロファイルを解読し、推奨製品とマッチングさせ、自宅に届けます。Noliは、ロレアルグループのビューティーテックのリーダーシップ、1世紀にわたる美容の専門知識、そしてビューティーサイエンスと消費者インサイトに関する幅広い知識を活用しています。- (NEW)エージェンティックコンシューマーケアは、お客様ケアの未来を変革します。Salesforce社の生成AIソリューションにより、ロレアルは、ルーティン業務よりもお客様との交流を強化することで、担当者の意識を向上させています。私たちの目的は、多くのお客様とのより深く、よりパーソナライズされたエンゲージメントを構築することです。

創造性と文化の新たなフロンティア

- (NEW)YSL BEAUTY ハイパールック スタジオは、ソーシャルメディアとYSLの高度なメイクアップ技術、芸術的センス、洗練された美的感覚が出会う場所であり、次世代テクノロジーを通じてYSLビューティの精神を体現するための空間です。YSL BEAUTY ハイパールック スタジオでは、厳選されたソーシャルコンテンツのリアルタイムフィードからトレンドのビューティーモーメントを選択し、ユニークなバーチャルトライオン体験ができます。- CreAltechは、ロレアルのビューティーコンテンツ制作ラボであり、生成AIでマーケティングおよびコンテンツチームの創造性を高めます。Google、Adobe、OMIなどのモデル、専門知識、テクノロジー、パートナーのモジュール式エコシステムを組み合わせることで、マーケターがさまざまなプラットフォームや世界中の視聴者に向けて、何千ものユニークなブランドイメージ、テキスト、動画を生成できるようにします。

