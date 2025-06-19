リゾート２１デビュー４０周年記念イベント開催決定！

伊豆急行株式会社

伊豆急行株式会社（本社：静岡県伊東市、取締役社長：土方 健司）では、リゾート２１のデビュー４０周年を記念して、記念乗車券・グッズの発売、記念撮影会の開催および特別ヘッドマークの掲出を行います。

リゾート２１は、当社が１９８５年７月２０日に導入した２１００系電車の愛称で、「２１世紀へ進む鉄道車両へのひとつの提案」として設計・製造された車両です。大きな前面の窓、運転士気分が味わえる階段状の展望席、海の車窓を楽しめるよう窓を向いた座席などの豪華な車内でありながら、あえて特別料金不要の普通列車として運用することで、デビュー当初から当社のフラッグシップとして活躍してまいりました。

１９９３年までに“リゾート２１シリーズ”は5編成が製造され、現在では伊豆の特産品・金目鯛をイメージした「キンメ電車」と、伊豆急行線の終着地・下田にかつて来航した黒船をモチーフとした「黒船電車」の2編成が変わらず活躍を続けております。

リゾート２１デビュー４０周年記念イベントの詳細は、以下の通りです。

１．「リゾート２１デビュー４０周年記念撮影会」の開催

（１）開催日時 １.２０２５年７月２０日（日） １８：００～１８：２５

２. 〃 １８：３０～１８：５５

３. 〃 １９：００～１９：２５

４. 〃 １９：３０～１９：５５

（２）開催場所 伊豆高原検査場内

（３）開催内容 伊豆高原検査場内にて、リゾート２１「キンメ電車」とリゾート２１「黒船電車」

の２編成が並んだ形での撮影 ※伊東方から撮影いただけます

（４）参加料金 各回共通 １名様２，１００円（大人・小児共通） ※ノベルティ特典付き

（５）発売概要 １.発売箇所 伊豆高原駅改札前特設ブース

２.発売枚数 １２０枚（各回定員３０名×４回）※お一人様１枚限り購入可

３.発売時間 ２０２５年７月２０日（日）９：００～１９：００

※４回分全てのチケットを９時から発売いたします

※チケットが売り切れとなり次第、発売を終了いたします

※発売状況により、発売枚数（定員）の変更を行う場合がございます

（６）注意事項 ・運行状況、荒天等の事由により、イベントの中止又は内容を変更する場合がござ

います

・集合前と解散後の交通費は各自負担にてお願いいたします（中止の場合も同様）

・撮影エリア以外の立入りはご遠慮ください

・持ち込みヘッドマークの取り付けはお断りさせていただきます

・お客様同士譲り合っての撮影をお願いいたします

・撮影会の詳細については別途お問い合わせの上、ご納得のうえご参加ください

（７）展示イメージ

２．「リゾート２１デビュー４０周年記念乗車券」の発売

（１）発売金額 １セット１，１００円（税込）

（２）有効期間 ２０２５年７月２０日（日）から２０２６年２月２８日（土）までの１回限り有効

（３）先行販売 １.発売箇所 伊豆高原駅改札前特設ブース

２.発売日時 ２０２５年７月２０日（日）９：００～１９：００

（４）一般販売 １.発売箇所 伊豆ぽたSTATION伊豆高原（水曜不定休、荒天時は営業中止）

伊豆ぽたSTATION下田（水曜不定休、荒天時は営業中止）

https://www.izukyu.co.jp/izu-pota/

２.発売期間 ２０２５年７月２１日（月）～２０２６年２月２８日（土）

（５）通信販売 １.発売箇所 『きっぷと鉄こもの』（運営者：山口証券印刷（株））

https://marche.kipputotetsukomono.com/

２.発売期間 ２０２５年９月１日（月）～２０２６年２月２８日（土）

※通信販売開始前に完売した場合、通信販売は行いません

※通販サイトでご購入の場合は、別途送料８００円がかかります

（６）乗車券区間 南伊東から川奈ゆき（２２０円）、富戸から伊豆高原ゆき（２２０円）、伊豆高

原から伊豆大川ゆき（２２０円）、片瀬白田から伊豆稲取ゆき（２２０円）、稲

梓から伊豆急下田ゆき（２２０円） 計５枚

（７）硬券の仕様 D型硬券 W８８×H３０ｍｍ

（８）発売数 ２，１００セット限定 ※お一人様３部まで ※無くなり次第終了

（９）注意事項 ・券番の指定は出来ませんのでご了承ください

・購入後の払い戻しは不可といたします

・一般販売開始後、鉄道イベント物販等で販売する場合がございます

・乗車券の有効期間内に完売した場合は、伊豆急グループ公式HP・SNS等にてお

知らせいたします

【「リゾート２１限定クリアファイル」プレゼントキャンペーンも同時開催いたします！】

（１）開催内容 リゾート２１デビュー４０周年記念乗車券をご購入の方に限り、記念乗車券１部に

つき1枚「リゾート２１限定クリアファイル」を配布いたします（合計１，０００

枚／先着順）

（２）開催期間 ２０２５年７月２０日（日）～無くなり次第終了

（３）開催箇所 ７月２０日（日）のみ 伊豆高原駅改札前特設ブース（５００枚限定/先着順）

７月２１日（月）～ 伊豆ぽたSTATION伊豆高原、伊豆ぽたSTATION下田

（各２５０枚限定/先着順）

※両施設とも水曜不定休、荒天時は営業中止

（４）注意事項 ・通信販売および鉄道イベント物販での購入は、当キャンペーンの対象外となりま

す

・プレゼント内容は都合により変更となる場合がございますので、予めご了承くだ

さい

・プレゼントの配布が終了した場合は、伊豆急グループHP・SNS等にてお知らせい

たします

・開催箇所の違いによるデザインの差異はございません（１種展開）

３．「リゾート２１デビュー４０周年記念グッズ」の発売

（１）発売商品 １.ヘッドマーク型アクリルキーホルダー

２.ヘッドマーク型ステッカーシールセット

（２）発売金額 １.ヘッドマーク型アクリルキーホルダー 各６００円（税込）※全４種

２.ヘッドマーク型ステッカーシールセット １セット（４枚入）５００円（税込）

（３）先行販売 １.発売箇所 伊豆高原駅改札前特設ブース

２.発売日時 ２０２５年７月２０日（日）９：００～１９：００

（４）一般販売 １.発売箇所 伊豆ぽたSTATION伊豆高原（水曜不定休、荒天時は営業中止）

伊豆ぽたSTATION下田（水曜不定休、荒天時は営業中止）

２.発売期間 ２０２５年７月２１日（月）～

（５）通信販売 １.発売箇所 伊豆急グッズオンラインショップ『SHOP 129』

https://izukyu-online.stores.jp/

２.発売期間 ２０２５年９月１日（月）～

※通信販売開始前に完売した場合、通信販売は行いません

※通販サイトでご購入いただいた場合は、別途送料がかかります

（６）サイズ １.ヘッドマーク型アクリルキーホルダー（本体） 約W６０×３８ｍｍ

２.ヘッドマーク型ステッカーシールセット（ステッカー） 約W６０×３２ｍｍ

〃 （台紙） 約W８０×８０ｍｍ

（７）発売数 １.ヘッドマーク型アクリルキーホルダー 各１，０００個限定

※お一人様各３個まで ※無くなり次第終了

２.ヘッドマーク型ステッカーシールセット １，０００セット限定

※お一人様３セットまで ※無くなり次第終了

（８）注意事項 ・一般販売開始後、鉄道イベント物販等で販売する場合がございます

４．「リゾート２１デビュー４０周年記念ヘッドマーク」の掲出

（１）掲出車両 １.リゾート２１「キンメ電車」 ２.リゾート２１「黒船電車」

（２）掲出期間 １.リゾート２１「キンメ電車」

２０２５年７月２６日（土）～２０２５年８月１２日（火）

２.リゾート２１「黒船電車」

２０２５年７月２６日（土）～２０２５年１２月２６日（金）

※状況により、掲出期間が変更となる場合があります

（３）運行区間 JR熱海駅～伊豆急下田駅間

当企画の内容は、状況により予告なく中止や変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

《お問い合わせ先》

伊豆急行株式会社 営業部 営業課 電話：0557‐53‐1116

（平日9：30～12：00、13：00～17：30 ※年末年始を除く）