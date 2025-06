メガネブランド「Zoff」とアパレルブランド「Knuth Marf」とのコラボレーションアイウェア「Zoff｜Knuth Marf」店頭販売決定

株式会社インターメスティック

メガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、IN Inc.が展開するアパレルブランド「Knuth Marf(クヌースマーフ)」とのコラボレーションアイテム「Zoff|Knuth Marf」を、2025年7月11日(金)に全国のZoff一部店舗とZoff公式オンラインストアほかで発売します。

「Knuth Marf」は、"New Clothes, New Me."をコンセプトに、WEB販売を主軸とするアパレル、アクセサリー、雑貨ブランドです。2021年、業界未経験のメンバーを中心に立ち上げられて以来、アパレル業界の常識にとらわれず、トレンドを捉えつつも一癖あるデザインで、ジェンダーレスな商品を多数展開。注目のブランドとして躍進を遂げています。

「Zoff|Knuth Marf」は、"New Glasses,New me."をコンセプトに、纏うことで自分らしさを引き出すような新しいアイウェアスタイルを提案。テンプルの芯金にはオリジナルモチーフの彫金を施し、側面やテンプルエンドには「Knuth Marf」のロゴプレートを配置。ブランドの“ひとクセある”個性を細部にまで宿したデザインです。メガネ2型6種、サングラス4型8種、計14種のラインアップ。デザイン性の高いフレームは、ファッションアイテムとしてコーディネートに取り入れることで、装いにアクセントを添えてくれます。

また、店頭での発売を記念し2025年7月11日(金)19時よりZoff原宿店で、Knuth MarfディレクターChiEmiさん来店イベントを開催。「Zoff | Knuth Marf」の世界観を体感できるスペシャルイベントです。

■商品概要

- 商品名|Zoff|Knuth Marf- 種類・価格|メガネ2型 全6種 \15,500(セットレンズ代込)、サングラス4型 全8種(うち2種はWEB限定)\13,300~\15,500 ※サングラスは+\3,300~で度付きレンズへの変更が可能です。※オリジナルケース、メガネ拭き付き- 取扱店舗|Zoff30店舗、Zoff公式オンラインストアほか- 特設ページ|https://www.zoff.co.jp/shop/contents/knuth-marf.aspx※商品の詳細は特設ページをご覧ください

#DIRECTORS SNAP

ディレクターChiEmiによる、コレクションSNAP

■商品詳細

Detail Point

テンプルの芯金には、アクセントとなるオリジナルモチーフの彫金入り。テンプルの側面もしくはテンプルエンドには、「Knuth Marf」のロゴプレートを配置。

#001 メガネ、サングラス 型番 ZF242018、ZF242G08(WEB限定) \15,500

正統派なクラウンパント型で上品なトレンド感を演出。ラフなのにムードが足され、大人顔を叶える。

|ChiEmi’s Comment

テンプル部分にはKnuth Marfらしい柄を、メタル素材でまとめています。横顔がシャープだから、ほっこりさから脱却する印象に。服を選ばず合わせられるからつい手に取っちゃう、そんなアイテムです。

ZF242018_14E1ZF242018_43A1、ZF242018_49A1ZF242G08_49A1(サングラス、WEB限定)

#002 メガネ、サングラス 型番 ZF241018、ZF241G07(WEB限定) \15,500

知的さとレトロ感があるブロータイプ。ハンサムな雰囲気はインパクトもありながら都会的に仕上げてくれる。

|ChiEmi’s Comment

デザイン性が高いので、ファッションの一部として取り入れるだけで、一気におしゃれな顔立ちになります。太めのテンプル部分には華奢なメタルでKnuth Marfらしい柄をデザインしました。

ZF241018_14E1ZF241018_43A1、ZF241018_49A1ZF241G07_49A1(サングラス、WEB限定)

#003 サングラス 型番ZN241G34 \13,300

馴染みやすさがありつつも、 甘く転ばないウェリントン型。やや太めのサングラスが個性を引き出してくれる。

|ChiEmi’s Comment

サイドに小さく光るKnuth Marfのメタルロゴが、目を惹きつける。内側に施されたKnuth Marfらしい柄は、自分だけの満足度を上げてくれる。人を選ばずしっくりくるデザインで、サングラスに慣れてない人にもおすすめ。ムードを足してくれるので、これがないと物足りなくなっちゃうかも?

ZN241G34_14E1ZN241G34_49A1、ZN241G34_63A1

#004 サングラス 型番ZN241G35 \13,300

トレンドムードを纏えるオーバル型。ファッショナブルに楽しめて、 エッジの効いたモード感と抜け感を叶える一本。

|ChiEmi’s Comment

アクセサリーよりも簡単にオシャレ見えして、計算高い横長フォルムが映える。ラフな服装でもサマになるルックスで、手抜きに見せず、新鮮さを演出するサングラスです。

ZN241G35_14E1ZN241G35_49A1、ZN241G35_63A1

付属品:オリジナルケース &クリーニングクロス セット

オリジナルケースとメガネ拭き付き。アイウェアを取り出す瞬間、新たな自分との出会いに心が踊るようなデザインに仕上げました。(当コレクション全商品対象)

|インスタグラムライブ開催

2025年7月10日(木)に、「Knuth Marf」ディレクター“ChiEmi”を迎えインスタライブを配信予定。

Zoff公式Instagramアカウント:@zoff_eyewear

|「Knuth Marf」について

"New Clothes, New Me."

心地よい響きを身に纏い

新たな世界へ旅立つ

” 新しい自分を探す旅先 ”でKnuth Marfを訪れ、

胸がときめくような新しい自分と出会う。

レディース、ユニセックス商品を展開するアパレルブランド。トレンドに沿った衣服だけではなく、一癖あるデザインを生み出すことで、ジェンダーレスな商品を多数生み出しています。

公式Instagramアカウント:https://www.instagram.com/knuthmarf_official/

|ChiEmi

Knuth Marf デザイナー/ディレクター

元保育士。2年間のセレクトブランド運営のあと、3名でKnuth Marfを立ち上げる。

Instagramアカウント:https://www.instagram.com/cyoshi___/ (https://www.instagram.com/cyoshi___/)

|お問い合わせ

- 一般のお客様|Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883(平日11時~18時)- Zoff公式オンラインストアについて|ゾフ オンラインストア Tel.0120-013-505(平日11時~18時)