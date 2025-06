★映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』POP UP STOREを大丸梅田店15階で開催します！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

不朽の名作「ジュラシック」シリーズの新たな章の幕開けとなる最新映画の、劇中シーンを再現したような写真が撮られる大迫力フォトスポット、AR撮影コーナー、新登場する恐竜の紹介パネルのほか、さまざまなアクティビティが充実!

シリーズ最新作の映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の8月8日(金)公開を記念してPOP UP STOREを開催!

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』ストーリー

秘密工作の専門家ゾーラ・ベネット(スカーレット・ヨハンソン)たちが上陸したのは、かつてパークの所有者が極秘実験を行い20数種の《最悪の種》だけが残された、けたたましい咆哮響き渡る、地球上で一番危険な場所でした…。彼女たちのミッションは、心臓病に奇跡的な治療効果をもたらす新薬の開発に必要な、陸・海・空の3大恐竜のDNAを確保すること。果たしてゾーラたちは、地球上で一番危険な島で恐竜たちの脅威に立ち向かいながら、無事に任務を遂行することができるのでしょうか・・・。

https://www.youtube.com/watch?v=6Ym5v7VNpUY

◆開催会場◆

2025年6月25日(水)~2025年7月16日(水)

午前10時~午後8時00分 *最終日は午後6時で閉場。入場無料

大丸梅田店 15階イベントホール

その他、全国巡回を予定しています。また、会場により販売商品や展示内容等が異なります。

◇フォトスポット◇



卵を狙ってDNAを採取!ケツァルコアトルスが襲いかかります。

大型草食恐竜ティタノサウルスに、危険と隣り合わせの遭遇。

スピノサウルスが船に猛攻!激しい海上戦が繰り広げられます。

◇会場限定の映画グッズも発売◇

Tシャツ8種・・・販売価格4,400円(税込)

アクリルマグネット(トレーディング)・・・販売価格660円(税込)

タンブラー・・・販売価格3,850円(税込)

トートバック・・・販売価格2,530円(税込)

巾着(トレーディング)・・・販売価格880円(税込)

ミニキャンパスボード・・・販売価格1,320円(税込)

その他、限定商品をはじめ、『ジュラシック』シリーズの商品を多数販売いたします!

◆イベント◆「新恐竜アクイロプスがやってくる!」を土日限定で開催!

8/8(金)公開の映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場する小さな恐竜アクイロプスがやってきます!

小さなツノと潰れた鼻先が特徴で、体長54cmのかわいらしい恐竜です。

劇中では、少女イザベラとの間に友情が芽生え、この新しい友達を「ドロレス」と名付けます。

人気上昇間違いなしのかわいい恐竜を間近でご覧いただけるイベントに是非、ご来場ください。

■開催日:6月28日(土)、6月29日(日)、7月5日(日)

■時 間:11時30分、13時30分、15時30分

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Res