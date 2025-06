【京王百貨店 新宿店】『バリバリ伝説』『頭文字D』『MFゴースト』代表3作品のオリジナルグッズが大集結「しげの秀一 POP UP STORE」を初開催します。

しげの秀一氏を代表する3作品のオリジナルグッズ約70点が大集結。会場には迫力あるイラストのフォトスポットも登場し、しげの秀一作品の世界観を存分に楽しむことができるイベントです。

会期:6月26日(木)~7月9日(水)

会場:京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner

営業時間:10時~20時30分

〔6月29日(日)・7月6日(日)は20時まで、最終日は17時まで〕



京王百貨店 新宿店では、6月26日(木)~7月9日(水)の期間、B1階 on the Cornerにて「しげの秀一 POP UP STORE」を初開催します。伝説のバイク漫画『バリバリ伝説』、公道最速バトル『頭文字D』、まったく新しいモータースポーツ『MFゴースト』。いつの時代も"最速"を目指す若者たちを描き続け、スピード感あふれる描写により世代を越えて多くのファンを持つ漫画家 しげの秀一氏を代表する3作品のオリジナルグッズ約70点が大集結します。会場には迫力あるイラストのフォトスポットも登場し、しげの秀一作品の世界観を存分に楽しむことができるイベントです。

(全8種・1点 ※ランダム商品) 990円

トレーディングアクリルスタンド(全8種・1点 ※ランダム商品) 990円

■代表作のオリジナルグッズが大集結*商品一例 ポスターカードセット(A5サイズのポスターカード・15枚入り) 3,080円(全10種・1点 ※ランダム商品) 880円(サイズ:M・L・XL) 4,290円(受注生産販売・限定86エディション) 79,200円*商品一例 版画⑤「頭文字D」(受注生産販売・額装・版上サイン入り)イメージサイズ:W318×H410mm77,000円(受注生産販売・額装・版上サイン入り)イメージサイズ:W238×H322mm44,000円版画⑪「バリバリ伝説」(受注生産販売・額装・版上サイン入り)イメージサイズ:W433×H302mm77,000円関連リンク京王百貨店 新宿店https://www.keionet.com/info/shinjuku/しげの秀一 POP UP STOREhttps://www.keionet.com/info/shinjuku/topics/004798.html