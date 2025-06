約1,500個のかざぐるまがきらめく「かざぐるまガーデン」が日比谷の夏を彩る！五感で涼を感じるイベント　東京ミッドタウン日比谷「HIBIYA MID SUMMER 2025」開催

▲HIBIYA MID SUMMER 2025 メインビジュアル





▲(左から) かざぐるまガーデン イメージ(昼、夜、ドーム内)



▲(左から) かざぐるまワークショップ(昨年の様子)、日比谷縁日(イメージ)



▲ Cool Sweet Collection(一部)

ワークショップや今年初開催の縁日など、夏を満喫できる多彩なコンテンツも実施期間:2025年7月18日(金)~8月31日(日)東京ミッドタウン日比谷 (千代田区有楽町 事業者:三井不動産株式会社)では、2025年7月18日(金)~8月31日(日)の期間、暑い夏に楽しみながらエコロジカルに涼をとる夏のイベント「HIBIYA MID SUMMER 2025」を開催いたします。「HIBIYA MID SUMMER 2025」は、「日本の伝統的な夏の風景×エコロジカルライフ」をテーマに、視覚・体感・聴覚で涼を楽しむコンテンツを展開し、「エンタメの街 日比谷」らしいエンターテインメント要素にあふれた夏の体験をお届けします。メインとなる日比谷ステップ広場には、昨年よりスケールアップし、色とりどりな約1,500個のかざぐるまが装飾された巨大ドーム「かざぐるまガーデン」が登場します。ミスト効果や涼しげな音色を奏でる演出で、より一層涼やかな気分をご体感いただけます。また、ドームの一部には不要になったクリアファイルを再利用した“エコかざぐるま”を使用し、サステナブルな取り組みとしてもお楽しみいただけます。さらに、親子で楽しめる「かざぐるまづくりワークショップ」や、夏の風物詩が集まった「日比谷縁日」など、多彩なコンテンツをご用意しています。今年の夏は東京ミッドタウン日比谷で、日本の涼と楽しさを体感してください。なお、今年の夏は三井不動産グループの都内4施設 (東京ミッドタウン、 東京ミッドタウン日比谷、東京ミッドタウン八重洲、日本橋エリア) で、”納涼”イベントを開催。各施設の個性を活かした夏の風情をぜひお楽しみください。====================================色とりどりな約1,500個のかざぐるまとミストやライトアップでエコと涼を感じる「かざぐるまガーデン」====================================昨年大好評だった「かざぐるまガーデン」が、2025年はさらにスケールアップします。昨年の1.5倍にあたる約1,500個の色とりどりなかざぐるまで飾られた巨大ドームが、日比谷ステップ広場を彩ります。風で羽根が回る“かざぐるま”は、平安時代から楽しまれていたとされ、日本の夏らしさを感じさせる視覚的な涼の象徴です。より多くのかざぐるまを使用することで目を引くビジュアルとなり、フォトスポットとしての魅力も高まりました。ドーム周辺はミストによる涼を感じる演出に加え、心地よい音楽と照明演出が融合し、体感・聴覚・視覚すべてで涼を感じられる体験型スポットです。夕暮れ時からはドーム全体と大階段エリアがライトアップされ、幻想的な夕涼み空間が広がります。また、昨年に引き続き一部のかざぐるまには、オフィスなどで不要になったクリアファイルを回収し再利用した“エコかざぐるま”を採用しました。涼しさとサステナビリティの両立を図り、「日本の夏の風景×エコロジカルライフ」の実現を目指しています。

▲「かざぐるまガーデン」 (左)日中イメージ、(右)夜イメージ

【オフィステナントの不要なクリアファイルを“エコかざぐるま”としてリユース!】廃棄物削減、リユースを推進する取り組みのひとつとして、東京ミッドタウン日比谷のオフィステナントから使わなくなったクリアファイルを回収し、“エコかざぐるま”として装飾に再利用。ドームを飾る一部のかざぐるまに“エコかざぐるま”を使用予定です。

A4クリアファイルをかざぐるまとして再利用

▲(左)実際にオフィステナントから集まったクリアファイル (右)クリアファイルから作られた“エコかざぐるま”1本

※いずれも昨年のもの



▲昨年の様子

■概要場所:日比谷ステップ広場期間:7月18日(金)~8月31日(日)※ミスト・BGM演出 11:00~23:00(予定)※ライトアップ 18:00~23:00(予定)====================================身近なものでエコロジカルなモノづくり体験「自分だけの“オリジナルかざぐるまづくり”ワークショップ」====================================オフィスで使われなくなったクリアファイルを材料に、自分だけのオリジナルかざぐるまを作ることができるワークショップを開催します。こどもたちが楽しみながら日本の伝統や環境への関心を深められる、自由研究にも最適なコンテンツです。■概要場所:地下広場(予定)期間:8月9日(土)、10日(日) 各日 11:00~17:00(予定)料金:無料 ※予定枚数が無くなり次第終了====================================懐かしの屋台が並び、昔ながらの夏祭りを楽しめる「日比谷縁日」====================================射的や輪投げ、スーパーボールすくいなどの縁日屋台や江戸風鈴の絵付け体験が登場。夏休みのひとときを子どもから大人まで楽しめるイベントです。

▲イメージ

■概要場所:アトリウム(予定)期間:8月16日(土)、17日(日)料金:有料※詳細は7月初旬にオフィシャルサイトにて公開予定====================================「好奇心を解き放つ」体験を子どもたちに!楽しみながら学べる大人気の親子イベントが登場!「SOZOWフェス Tokyo 2025 Summer with 東京ミッドタウン日比谷」====================================これまで2万家庭以上・延べ10万人の親子が参加した大人気の親子体験イベント「SOZOW(ソウゾウ)フェス」を東京ミッドタウン日比谷で開催。「子どもの未来の可能性が広がる場」として、子どもたちに最先端のテクノロジーや多様な体験に触れられるプログラムやワークショップを届けます。子どもたちが自らの興味や関心を広げることのできる、体験型エデュテイメントイベントです。場所:BASE Q ホール(東京ミッドタウン日比谷6F)期間:8月15日(金)~8月24日(日)料金:有料(7月初旬よりチケット販売開始)対象:4歳以上~中学生 ※保護者同伴主催:東京ミッドタウン日比谷共催:SOZOW株式会社協力:三井不動産※詳細は7月初旬に特設サイトで公開予定https://digitalpr.jp/table_img/1579/112156/112156_web_2.png====================================<同時開催>「Cool Sweet Collection」で出会う、涼とときめきのひんやりスイーツ!====================================いま注目のかき氷やパフェ・アイスクリームなど冷たい甘さが広がるひんやりスイーツが全16店舗にて勢ぞろい!暑さを忘れる特別な一品で、夏のひとときを彩りませんか?イチゴのイートン・メス(1,900円)イングランドの伝統的なデザートである「イートン・メス」をイメージした、甘酸っぱいイチゴとメレンゲのかき氷です。カカオメロンパフェ(単品 3,498円、ペアリングセット 3,938円)みずみずしいメロンとジャージーミルクアイスの濃厚な甘みに、エルダーフラワーの香りとヨーグルトの酸味を合わせたフルーツパフェです。秀月堂監修 かき氷 マンゴー(1,400円)芳醇な香りと濃厚な甘みを楽しめる期間限定フレーバー「マンゴー」。繊細な氷と共にお楽しみください。※価格は変更となる可能性がございます■概要場 所:東京ミッドタウン日比谷 館内 各店舗期 間:7月1日(火)~8月31日(日)https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7056/※特集ページは7月1日(火)10:00公開===============================================東京ミッドタウン日比谷についてhttps://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about