enishの『ガルショ☆』が15周年！「ハローキティ」と期間限定コラボを開催！

株式会社enish

株式会社enish(本社:東京都港区、代表取締役社長:安徳 孝平、以下enish)が提供するアパレルショップシミュレーションゲーム『ガルショ☆』は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、以下サンリオ)とのライセンス契約により「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーンを、2025年06月19日(木)から07月18日(金)まで期間限定で配信開始しました。

『ガルショ☆』は2010年11月より提供を開始し、国内800万人以上のお客様がプレイするアパレルショップシミュレーションゲームです。アパレルショップを開き、オシャレなトレンド商品を買い付け販売しながら、NO.1のカリスマ店長を目指します。毎月200点以上追加されるアイテムからショップやコーデを自由にアレンジすることができます。

本コラボでは、ハローキティとお揃いデザインのお洋服や、懐かしのハローキティグッズをイメージしたアイテム、キャラクターが可愛く動くアニメーションアイテム等、キュートなコーデアイテムが多数展開される予定です。ぜひこの機会に『ガルショ☆』をお楽しみください。

■『ガルショ☆』×「ハローキティ」 コラボキャンペーン概要

『ガルショ☆』×「ハローキティ」のコラボでは、期間中にログインするとコラボアイテムが2点貰える記念ログインボーナスが期間限定で登場。詳細は、アプリ内のキャンペーンページをご覧ください。

<キャンペーン開催期間>

2025年06月19日(木)~07月18日(金)

詳細はアプリ内のキャンペーンページをご覧ください。



・ハローキティファンシーワンピ

・カラフルバニー着ぐるみ(ミント)

・ハローキティファンシースナックウォール

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G 660025

■ゲーム概要

アプリ名:ガルショ☆

ジャンル:アパレルショップシミュレーションゲーム

アクセス方法:http://www.bkrs.jp/index/glcl

対応端末:iPhone、Android、フィーチャーフォン(一部機種を除く)の各キャリアの端末において、Flash Lite1.1以上が利用できる端末に対応しております。



【スマートフォン推奨環境】

・iPhoneはiOS4.0以上(タブレット、touchは推奨外)

・Android2.3以上(タブレットは推奨外)

利用料金:基本プレイ無料/アイテム課金制

著作権表記:(C)enish,inc.



■株式会社enish(エニッシュ) https://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地:東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立:2009年2月24日

代表取締役社長:安徳 孝平

事業内容:ゲームアプリの企画・開発・運営