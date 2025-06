ターキッシュ エアラインズ、10度目のSKYTRAX「Best Airline in Europe」に輝く

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、航空業界におけるリーダーシップを再び証明し、2025年SKYTRAXワールド・エアライン・アワードにて、欧州最高峰の航空会社に贈られる栄えある「Best Airline in Europe」賞を10度目となる受賞で獲得しました。航空業界のオスカーと広く称されるこの授賞式は、6月17日に仏パリの歴史ある航空宇宙博物館で開催されました。

トルコのナショナルフラッグキャリアであるターキッシュ エアラインズは、他にも「Best Airline in Southern Europe」賞をはじめ、数々の名誉ある賞を受賞しました。「Best Business Class Onboard Catering」、「Best Business Class in Europe」、「Best Business Class in Southern Europe」、「Best Business Class Onboard Catering in Europe」の各賞の受賞は、同社のプレミアムキャビンにおける卓越したサービスを反映するものです。更に、「Best Economy Class in Europe」、「Best Economy Class Onboard Catering in Europe」の称号も獲得し、全サービスクラスで高品質な旅行体験を提供する同社の献身を強調しました。これらの合計8つの受賞という快挙は、ターキッシュ エアラインズの世界の航空業界における強固な地位と、地域におけるリーダーシップを改めて証明するのものです。

今回の一連の受賞は、何百万人もの国際的な乗客からの直接的なフィードバックに基づいて授与されるため、乗客満足度の真の指標となります。ターキッシュ エアラインズの優れたサービス品質、比類のないフライトネットワーク、そしてケータリングパートナーであるTurkish DO&COとの協力により生み出される卓越した機内食体験が継続的に評価されていることは、乗客に対する同社の揺るぎないコミットメントを示しています。

この栄誉について、ターキッシュ エアラインズ取締役会長兼執行委員のアフメット・ボラット教授は次のように述べました。

「大切なお客様から再び『Best Airline in Europe』として認められたことは、ターキッシュ エアラインズの全ての関係者にとって計り知れない誇りです。この成果は、他の賞とともに、当社チームの絶え間ない努力と情熱の証です。私たちはトルコのホスピタリティという不朽の伝統に突き動かされており、卓越性へのコミットメントを認めてくださったお客様とSKYTRAX社に心から感謝いたします。私たちは拡大し続けるグローバルネットワークを通じて、お客様の旅行体験を向上させ続けてまいります。」

SKYTRAX CEOのエドワード・プレイステッド氏は次のようにコメントしました。

「ターキッシュ エアラインズが2025年ワールド・エアライン・アワードで、『Best Airline in Europe』、『Best Business Class Onboard Catering』、『Best Airline in Southern Europe』を含む8つの賞を受賞されたことを大変嬉しく思います。ターキッシュ エアラインズは、その温かいおもてなしから機内食の質に至るまで、乗客の皆様に強く響く、丹精込めて作られた製品を提供し続けています。今回の受賞は、同社が地域を牽引する存在であり、世界でも常にトップクラスに名を連ねていることを改めて示すものです。」 ターキッシュ エアラインズは、6大陸へと広がる路線網と、航空会社として最多の就航国数を誇るギネス記録を保持しています。同社はトルコの温かいおもてなしの心を体現しながら、航空業界の持続可能性と技術革新を常にリードしています。同社の拡大するグローバルな足跡は、今後も業界の基準を確立し続けるでしょう。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、485機(乗客用と貨物用) を所有しており、世界131ヶ国353空港、国際線300路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。

*2014年2月よりトルコ航空は、「ターキッシュ エアラインズ」へと名称変更しました。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界192か国、1,160か所以上の空港に1日当たり1万7837本のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥(Juneyao)航空による接続便も提供しています。詳しくは www.staralliance.com(https://www.staralliance.com/ja/home) をご覧ください。