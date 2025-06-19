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日本製鉄 日本製鉄とUS スチールのパートナーシップ成立のお知らせ
日本製鉄株式会社及びその完全子会社であるNippon Steel North America, Inc.とUnited States Steel Corporation（以下、両社）は、本日6月18日、両社の歴史的なパートナーシップが成立したことをお知らせいたします。
内容については以下をご覧ください。
ニュースリリース：https://www.nipponsteel.com/common/secure/news/20250618_100.pdf
概要資料：https://www.nipponsteel.com/ir/library/pdf/20250619_200.pdf
お問い合わせ先：https://www.nipponsteel.com/contact/
内容については以下をご覧ください。
ニュースリリース：https://www.nipponsteel.com/common/secure/news/20250618_100.pdf
概要資料：https://www.nipponsteel.com/ir/library/pdf/20250619_200.pdf
お問い合わせ先：https://www.nipponsteel.com/contact/