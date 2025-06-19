¹âÀéÊæ¸ò°×¡¢ÆüËÜ½éÅÐ¾ì¡ª¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡ÖHalcyon¡×¤òÈÎÇä³«»Ï
¹âÀéÊæ¸ò°×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ½ÐÂº¿®¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2676¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëHalcyon Tech, Inc.,¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ½é¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òËÜÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡§¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î¿Ê²½¤È¹¤¬¤ê¡Û
ËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤ëIPA10Âç¶¼°Ò¤Ç¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ï2025Ç¯¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢10Ç¯Ï¢Â³10²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¼°Ò¤Ï¹¹¤ËÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤ÇÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹¶·â¼êË¡¤Ï¹âÅÙ²½¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Çー¥¿¤Î°Å¹æ²½¤È¤½¤ÎÉüµì¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÈÂå¶â¤ÎÍ×µá¡¢°ìÅÙÌÜ¤Î¶¼Ç÷¤Î¸å¤Ë°Å¹æ²½¤ÎÁ°¤ËÀà¼è¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¶¼Ç÷·¿¤Î¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢EPP/EDR¤òÌµ¸ú²½¡¦ÆÍÇË¤¹¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ä¼ê¸ý¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢´ûÂ¸¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÊ¶Û¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÏHalcyon¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚHalcyon¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Halcyon¤Ï2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£FBI¤Ê¤É¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±Ä´ºº»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÎ©¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¸å2024Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤ÎEPP¡¦EDR¡¦XDR¤Ç¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î¹âÅÙ¤Ê¹¶·â¼êË¡¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹¶·â¼Â¹ÔÁ°¡×¡Ö¹¶·â¼Â¹ÔÃæ¡×¡Ö¹¶·â¼Â¹Ô¸å¡×Á´¤Æ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ÇËÉ¸æ¡¢¤½¤·¤Æ24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é¤ÎÈï³²¤ÈÉüµì»þ´Ö¥¼¥í¤Î¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡§¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡Û
¡ÚHalcyon¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
¡Ú¿ÞÉ½¡§Halcyon¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÁ´ÂÎÁü¡Û
- ¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¡§¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÀìÍÑ¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤ä°¡¼ï¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡ÃÎ¤È¼Â¹Ô¤ÎËÉ»ß¡£EDR¤ò´Þ¤à¤½¤ÎÂ¾¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÌµ¸ú²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÎÄä»ß¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×(VSS)¤ÎÊÝ¸î¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤òÄó¶¡
- °Å¹æ²½¸¡½Ð¤È¥ー¥¥ã¥×¥Á¥ã¡§¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆ°ºî¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë´Æ»ë¡¢¸¡ÃÎ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°°Õ¤Î¤¢¤ë°Å¹æ²½³èÆ°¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿°Å¹æ²½¥ー¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò¥¥ã¥×¥Á¥ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿×Â®¤ÊÉü¹æ²½ºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
- ¥Çー¥¿Î®½ÐËÉ»ß¡§ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÁ÷¿®¥Çー¥¿¥Õ¥íー¤ò´Æ»ë¤·¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê¥Çー¥¿¤Î°ÜÆ°¤ÈÅ¾Á÷¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¡£Æó½Å¶²³å¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß
- 24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¡§¥È¥ê¥¬ー¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥·¥°¥Ê¥ë¤ò 24 »þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¥È¥ê¥¢ー¥¸¡¢Ä´ºº¡¢ÂÐ±þ¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¶·â¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·Ù¹ð¡£Halcyon¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Çー¥¿¤ÎÉü¹æ²½¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¡Ú¿ÞÉ½¡§Halcyon¤¬Êä´°¤¹¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤Îµ¡Ç½¡Û
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢À½Â¤¶È¡¢¾®Çä¶È¡¢¶µ°é¡¢¤òÃæ¿´¤ËHalcyon¤òÈÎÇä¤·¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë100¼Ò100,000¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Halcyon¤Ï2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～ 11Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ½Â¤¶È¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Å¸¡Ê¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡×¤Î ¹âÀéÊæ¸ò°× ¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¤â¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËºÝ¤·¡¢Halcyon¼Ò¤è¤ê¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âÀéÊæ¸ò°×¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤·¡¢Halcyon¤Î¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÊÝ¸î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¹ªÌ¯¤Ê¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÈÈºá½¸ÃÄ¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀéÊæ¸ò°×¤Î¤è¤¦¤ÊÁÏÂ¤Åª¤ÇÂçÃÀ¤Ê´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¤ÆHalcyon¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅö¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«ÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¡× - Jon Miller - CEO and Co-Founder, Halcyon
¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¸½ºß¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏHalcyon¤Î¾Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹âÀéÊæ¸ò°×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦2030Ç¯¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Ä¾¤°¤ËÈà¤é¤È¤ÎÄó·È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Halcyon¤ÏÆüËÜ¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î½ÅÍ×¤Ê´ë¶È¤ò¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î±Æ¶Á¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹âÀéÊæ¸ò°×¤ÈÄó·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡× - Jeff Williams - President, Halcyon
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¡Û
URL¡§https://www.takachiho-kk.co.jp/event/cyber-security-expo2025/
¡ÚÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
https://www.takachiho-kk.co.jp/contact/network/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
¹âÀéÊæ¸ò°×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊWeb¥µ¥¤¥È¡§https://corp.takachiho-kk.co.jp/¡Ë
¹âÀéÊæ¸ò°×¤Ï¡¢1952Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆÈÎ©·Ïµ»½Ñ¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¾¦ÉÊ´Æ»ë¤äÆþÂà¼¼´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦µ¡¹½ÉôÉÊ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é³«È¯¡¦Àß·×¡¢ÀßÃÖ¡¢ÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£