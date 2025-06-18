【ウェビナー開催】歳を重ねて「変わること、変わらないもの」 ～○○が若年層と違う シニアの変化する美容観～

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「もう年だから」「今さら美容なんて」--そんな言葉を聞くことは少なくありません。

しかし、その裏にある"美意識"を丁寧にたどると、実は変わらぬこだわりや、年齢とともに深まる価値観が見えてきます。

本ウェビナーでは、国内最大級のシニア向けSNS『趣味人倶楽部』で得られたデータをもとに、シニア世代の"美意識"はどのように変化・深化しているのか？をテーマにお届けします。若年期から継続する「美意識」と、加齢による変容「美しさ」よりも「自分らしさ」、「清潔感」「心の充足感」へ、他者視点から自己視点へのシフト、表には出にくいが、深層では根づく"美"への欲求...など、外見だけでは捉えきれない、内面の価値観に焦点を当て、商品・サービス・コミュニケーションへの活かし方を考察します。

このような方におすすめ

セミナー情報

- シニア向けサービスのマーケティング／PRを担当している企業様- 美容・健康などのシニア向け商材（化粧品、ヘアケア、スキンケア等）を扱っている企業・ブランド担当者様- 美容・健康分野のシニア商材をクライアントに提案予定の広告代理店の方- シニア層をターゲットに事業開発・グロースを検討中の方- シニア市場への理解を深め、ニーズ調査やペルソナ設計に活かしたい方◇アジェンダ- 会社/事業紹介- 歳を重ねて「美意識」は変わるのか？変わらないのか？- 美の価値観を活かしたビジネスへの活かし方- 質疑応答◇開催概要- 開催日時：2025.06.19 16:00～17:00- 参加費：無料- 開催形式：Webセミナーお申し込みはこちら :https://ostance.com/lab/seminars/x03vigobwbep6q47o26mlrdn?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=seniormethod-0617

株式会社オースタンスについて

オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。

「趣味人倶楽部」(会員42万人）のプラットフォームや、シニアの専門家と共同で運営するシニア研究機関「シニアDXラボ」によるナレッジを活用し、様々な企業や自治体と連携することで、シニア世代の日常に、ポジティブな変化を生み出していきます。

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シニアDXラボ：https://ostance.com/lab/