Nintendo Switch ソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」BGM追加コンテンツ「J-POPパック Vol.1」配信開始のお知らせ

■本作初の通常エクササイズ用BGM追加コンテンツが登場「Fit Boxing」シリーズでおなじみの「エクササイズ」は、リズムやテンポが調整された専用のBGMに合わせて、気持ちよく体を動かせることが特長です。前作「Fit Boxing 2」では、アニメソングやJ-POP、人気コンテンツの楽曲など18種類のBGM追加コンテンツを配信。多くのメディアでも取り上げられ、「新鮮な気持ちでエクササイズができ、モチベーションが上がる」「次の配信曲が楽しみ」と、ユーザーの皆様からご好評をいただきました。この度、本作では初となる通常の「エクササイズ」モードで使用できるBGM追加コンテンツ「J-POPパック Vol.1」の配信を開始しました。本パックには、こっちのけんとさんによる「はいよろこんで」など、2020年代の大ヒットJ-POPソングをインストゥルメンタルアレンジした3曲を収録しています。毎日の運動に、気分が上がるJ-POPサウンドをぜひご活用ください。また、今年3月に配信された、ゲーム内の「デイリー」モード中に提案される「追加エクササイズ」 と、「フリー」モード内の「EXエクササイズ」で流れるBGMを拡充する「追いトレ BGM拡張パック」も、現在好評配信中です。【Fit Boxing 3追加コンテンツ概要】商品名称: J-POPパック vol.1配信日: 2025年6月19日0時収録曲数: 3曲価格: 550円(税込)販売サイト: ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストア※この商品を利用するためには「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が必要です。・アップデート&追加コンテンツ一覧ページなお、本日より不具合の修正を行った更新データVer.1.1.1を配信します。更新データの詳細な内容はFit Boxing公式ノートをご確認ください。・「Fit Boxing 3」更新データ配信のお知らせ(Fit Boxing 公式ノート)https://note.com/fitboxing_img/n/nda042423ef0f■配信記念キャンペーンを開催配信開始を記念し、6月19日より「Fit Boxing」公式Xアカウントにて、抽選でニンテンドープリペイドカード1,000円分が当たるキャンペーンを開催します。キャンペーンの詳細については公式Xアカウントをご確認ください。・「Fit Boxing」公式Xアカウント:https://x.com/FitBoxingInfo本作では今後もお客様により楽しくプレイを続けていただけるようなアップデートやBGMなどの有料追加コンテンツの販売を予定しています。■商品概要▼国内版商品名: Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-対応機種: Nintendo Switch価格: 6,578円(税込)発売日: 好評発売中ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://fitboxing.net/3/公式X: https://x.com/FitBoxingInfo▼海外版(日本以外その他地域)商品名: Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer対応機種: Nintendo Switch価格: 各地域による発売日: 好評発売中ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢(各地域による)発売元: 任天堂株式会社© Imagineer Co., Ltd.*Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。©blowout Music Labels