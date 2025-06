Nintendo Switch(TM)やiPadにも接続できる！LANポートのない端末で有線LAN通信が可能になるUSB 5Gbps対応LANアダプターを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、LANポート非搭載の端末からギガビット有線LANに接続できる、USB 5Gbps対応のギガビットLANアダプター 2タイプ4アイテムを6月中旬より新発売いたします。



有線LANポートがない薄型パソコンやタブレット、Nintendo Switch(TM)などのUSBポートを使って、有線LANに接続できるアダプターです。1000BASE-Tのギガビット有線LANとUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、高速かつ安定したインターネット環境を実現します。ドライバーのインストールは不要で、USBポートに挿すだけですぐに使用できます。

接続機器側の端子は、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aの2タイプをラインアップ。それぞれブラックとホワイトの2色をご用意しています。さらに、Windows専用のソフト「MACアドレスチェンジャー(要ダウンロード)」を使用することで、本製品のMACアドレスを変更可能。あらかじめ登録されたMACアドレスで通信する必要がある環境にも対応できます。ケーブル一体型のコンパクト設計で持ち運びやすく、出張や外出時にも便利にご使用いただけます。

薄型パソコンやタブレットのUSBポートにつないで有線LANに接続可能!

- 有線LANポートがない薄型のパソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機のUSBポートを使って、有線LANでネットワークに接続できるようにするアダプターです。- 接続機器側のポートに合わせて選べるように、USB Type-Cポート用とUSB-Aポート用の2タイプをご用意しています。- USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。▲ USB Type-Cコネクター搭載タイプ写真はブラック(EDC-GUC3V3-B)▲ USB-Aコネクター搭載タイプ写真はホワイト(EDC-GUA3V3-W)▲ LANポートのないパソコンのUSBポートを使って有線LANに接続できる▲ DockにあるUSBポートやゲーム機本体のUSB Type-Cポートに接続可能

パソコンのMACアドレスがそのまま使用可能!

- 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です(Windowsのみ対応)。

コンパクトサイズで持ち運びに便利

- カバンのポケットやポーチに収納できるコンパクトサイズです。- ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約12cm(EDC-GUC3V3シリーズ)または約10cm(EDC-GUA3V3シリーズ)です。本体と一体型なので、ケーブルを忘れたり、紛失する心配がありません。▲ コンパクトでポーチなどにも収納可能▲ ケーブル一体型でケーブルを忘れたり紛失する心配がない

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 対応OS:Windows 11/10、macOS Sequoia 15、iPadOS 18(※1)- 有線規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T- 有線伝送速度(理論値):1000Mbps/100Mbps/10Mbps[表: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1092_1_9d738bd1b227460bd1039dde3b7e0f42.jpg?v=202506190925 ]

※1:EDC-GUC3V3シリーズのみiPadOSに対応 ※2:ケーブル含まず ※3:コネクター含まず

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

※Nintendo Switch(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。

製品詳細

USB Type-Cコネクター仕様(ブラック)

型番:EDC-GUC3V3-B

価格:\2,280(店頭実勢価格)\2,073(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EDC-GUC3V3-B.html

USB Type-Cコネクター仕様(ホワイト)

型番:EDC-GUC3V3-W

価格:\2,280(店頭実勢価格)\2,073(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EDC-GUC3V3-W.html

USB-Aコネクター仕様(ブラック)

型番:EDC-GUA3V3-B

価格:\1,980(店頭実勢価格)\1,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EDC-GUA3V3-B.html

USB-Aコネクター仕様(ホワイト)

型番:EDC-GUA3V3-W

価格:\1,980(店頭実勢価格)\1,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EDC-GUA3V3-W.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一