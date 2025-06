GMOサイバーセキュリティ byイエラエ、Hack The Box主催の国際サイバーセキュリティコンテストで世界2位

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループでサイバー攻撃対策事業を展開するGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社(代表取締役CEO:牧田 誠 以下、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ)は、2025年5月23日(金)~5月27日(火)にオンラインで開催されたHack The Boxが主催する企業の実践的なサイバーセキュリティ知識や技術力を競い合う国際サイバーセキュリティコンテスト「Global Cyber Skills Benchmark 2025」で、656チームが参加するなか、出題された問題を全問クリアし、世界2位、国内1位を獲得いたしました。



この結果は、GMOサイバーセキュリティ byイエラエのサイバーセキュリティ技術が世界トップクラスの実践力と総合力であることを証明するものです。今後もGMOサイバーセキュリティ byイエラエは、培った技術と経験を活かし、お客様のシステムの安全性向上に一層貢献してまいります。

【Hack The Box主催「Global Cyber Skills Benchmark 2025」について】(https://www.hackthebox.com/events/global-cyber-skills-benchmark-2025(https://www.hackthebox.com/events/global-cyber-skills-benchmark-2025))

「Global Cyber Skills Benchmark(以下、GCSB)」は、サイバーセキュリティの実践的学習プラットフォームを提供するHack The Boxが主催する国際サイバーセキュリティコンテストです。企業のサイバーセキュリティに特化したコンテスト「HTB Business CTF」の後身として今年初めて開催されました。

GCSBは実践的な知識や技術を評価することに重点を置いた問題が出題されることが特徴で、今年はWebアプリケーション、リバースエンジニアリング、暗号、クラウド、産業用制御システムなど、様々な分野における企業のサイバーセキュリティの実践的な問題が40種類以上出題されました。 GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、出題された問題を全問クリアし、656チームが参加するなか、世界2位、国内1位を獲得しました。

Global Cyber Skills Benchmark 2025最終結果のスコアボード

【「GCSB2025」に参加したメンバーのコメント】

■サイバーセキュリティ事業本部 執行役員 小池悠生

今回の大会では、惜しくも2時間差で世界1位を逃しましたが、世界2位・国内1位を獲得できて素直に嬉しいです。

GCSBでは、他の大会と比べても広範囲・多数の問題を、高速に解く必要があります。そのなかで、全問題を解いての世界2位という結果は、弊社の分野にとらわれない高い技術力を示してくれていると思います。

今後も研鑽に励み、サイバーセキュリティコンテストで良い成績を獲得すると共に、その技術力をお客様に還元していく所存です。

【GMOサイバーセキュリティ byイエラエについて】(https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/))

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、国内最大規模のホワイトハッカーで組織されたサイバーセキュリティのプロフェッショナルカンパニーです。GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、「世界一のホワイトハッカーの技術力を身近に」を目指して、各種脆弱性診断、ペネトレーションテスト、セキュリティコンサルタント、SOCサービス、フォレンジック調査まで包括的にサイバーセキュリティ対策サービスをご提供します。

【 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社】

(URL:https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/))

会社名 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役CEO 牧田 誠

事業内容 ■Webアプリ及びスマホアプリ脆弱性診断 ■ペネトレーションテスト

■不正利用(チート)診断 ■IoT脆弱性診断 ■自動車脆弱性診断

■フォレンジック調査 ■CSIRT支援 ■クラウドセキュリティ診断

■クラウドセキュリティ・アドバイザリー

資本金 1億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://group.gmo/(https://group.gmo/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

