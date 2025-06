特別展「誕生55周年記念 Hello! セサミストリートの世界展」

東大阪市民美術センターTM and (C) 2025 Sesame Workshop

1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開されているセサミストリートの歴史とその魅力を紹介します。55周年を記念して開催される「Hello!セサミストリートの世界展」は、最新映像からあまり知られていない舞台裏まで、貴重な資料や普段は目にすることのない実物のパペットなどを織り交ぜた没入型の展示空間です。

【会期】2025年7月18日(金)~8月31日(日)

【時間】10:00-17:00(入場は閉館時間の30分前まで)

※8月2日(土)・9日(土)・16日(土)は20:00まで開館

【休館日】月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌平日が休館日)

【会場】東大阪市民美術センター 第1・2・3展示室

【主催】東大阪市民美術センター(指定管理者 東大阪花園活性化マネジメント共同体 HOS株式会社)

【共催】Hello! セサミストリートの世界展 実行委員会

【監修】セサミワークショップ、セサミストリートジャパン

【企画制作】ネオスペース

【協力】U-NEXT

【観覧料】

一般:1000円

東大阪市内在住65歳以上の方:500円

高校生等:500円

中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方(介助者1名を含む):無料

※ドリーム21プラネタリウム入場券、ひとつなぎカフェソフトドリンク券とセットになった

お得な「周遊チケット」も販売。詳しくは公式HPをご覧ください。

【問い合わせ】東大阪市民美術センター 電話072-964-1313

【公式HP】https://hos-higashiosaka-art.com/

誕生55周年記念 Hello!セサミストリートの世界展 公式HP https://hello-sesamestreet.com/

※この事業は、「東大阪市第3次文化政策ビジョン:2.文化施設の公共的役割の徹底(東大阪市文化振興条例第8 条)」に基づき実施しています。

関連イベント

1.常設ワークショップ

「セサミストリートのぬり絵であそぼう!!」



7月18日(金)-8月24日(日)14:00-15:30

会場:東大阪市民美術センター 2階ロビー

参加費:無料(要観覧料) ※申込不要

TM and (C) 2025 Sesame WorkshopTM and (C) 2025 Sesame Workshop

2.学芸員によるギャラリートーク

8月2日(土)14:00-15:00

会場:東大阪市民美術センター 第1・2・3展示室

参加費:無料(要観覧料) ※申込不要

3.エルモと一緒に記念撮影会

7月19日(土)・20日(日)・21日(月・祝) 各日13:00/15:00(各回20分)

会場:東大阪市民美術センター 2階ロビー

対象:SNSのオープンアカウントをお持ちで、フォロワー数2000以上の方

参加費:無料(要観覧料)

定員:各回10組

事前申込制:専用フォーム(http://buscatch.net/scm/hos-higashiosaka-art/application/index_myself/98098/)(参加者全員の氏名、年齢(学年)、住所、電話番号記載)にて申し込み。

TM and (C) 2025 Sesame WorkshopTM and (C) 2025 Sesame WorkshopTM and (C) 2025 Sesame Workshop

「セサミストリート」について

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、150以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

その他、Instagram, X, Facebook, TikTokでも情報を発信しています。

Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and

design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.

(C) 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.