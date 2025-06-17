VaVaの2年ぶりとなるEP「ENTER DA 凍京(R)」が6/18(水)に配信リリース決定！
「ENTER DA 凍京(R)」ジャケット写真
日本国内だけでなく海外リスナーにも幅広く認知された楽曲「凍京」で共作した、ウクライナのPhonkプロデューサー、Roland JonesとVaVaが共に作った5曲入りEP「ENTER DA 凍京(R)」が完成。
また、今作には「凍京 PT.II」として、ゲストにNYからCHRIST DELLINGERを迎えた楽曲も収録。EPとしては2年ぶりのリリースとなり、統一性のある内容で中毒性の高い作品となっている。
各種配信サービス： https://summit.lnk.to/SMMT253
●作品概要
Artist： VaVa, Roland Jones
Title： ENTER DA 凍京(R)︎
Format： Streaming / DL
No. ： SMMT-253
Label： SUMMIT, Inc.
Tracklist：
1. COLD BLOOD POWER(TM)
2. 凍京 PT.II feat. CHRIST DILLINGER
3. AIN'T 4 EVER
4. WHERE MA CHAINSAW AT?
5. 167
All Tracks Produced by Roland Jones
All Tracks Lyrics by VaVa
Expect Track-2 Lyrics by CHRIST DILLINGER
Recorded by VaVa @ヴァヴァミュージックスタジオ
Mixed by Shojiro Watanabe
Mastered by Kevin Peterson
Cover Artwork by August B
A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)
℗(C) 2025 SUMMIT, Inc.
配信URL
https://summit.lnk.to/SMMT253
●”ENTER DA 凍京(R)” ONE MAN LINE
タイトル：ENTER DA 凍京(R)
日程：2025年9月5日 金曜日
会場：UMEDA CLUB QUATTRO
https://www.club-quattro.com/umeda/
時間：OPEN / START 18:30 / 19:30
チケット料金：ADV.\5500 ※ドリンク代金別
ACT：
VaVa
タイトル：ENTER DA 凍京(R)
日程：2025年9月11日 木曜日
会場：SHIBUYA CLUB QUATTRO
https://www.club-quattro.com/shibuya/
時間：OPEN / START 18:30 / 19:30
チケット料金：ADV.\5500 ※ドリンク代金別
ACT：
VaVa
お問い合わせ：
株式会社SUMMIT
https://www.summit2011.net
●TICKET
URL：https://l-tike.com/vava
●チケット先行受付期間
2025/6/17(火)20:00 ～ 2025/7/6(日)22:00
●一般発売
7/12(土)10:00～
●VaVaプロフィール
2013年にビートメイカーとして、「Blue Popcorn」、2016年「Jonathan」と2枚の作品を発表し、プロデューサーとしてTHE OTOGIBANASHI’S、BIM、KID FRESINO、kZm等のヒップホップ・アーティストをはじめ、木村カエラやAIなどの楽曲を手掛けた。
2017年、VaVa自身による全曲フルプロデュースの1stラップアルバム「low mind boi」をリリース後、2019年には2ndアルバム「VVORLD」を発表。
2022年にはソロ3作目となるニューアルバム「VVARP」、2023年にはEP「LoveLess」を発表。
その他、TV東京のアニメ作品「オッドタクシー」の劇伴音楽をPUNPEE、OMSBと共に担当、BS-TBSにて放送されたドラマシリーズ「天狗の台所」の劇伴音楽も担当している。
2024年4月には「ベストテン」、5月に「Rolling Stone」、7月にRoland Jonesとの共作「凍京」、10月にはMonyHorseとdodoを客演に迎えた「おでかけ」のシングルをリリース。11月にはゲストに真部脩一（ex. 相対性理論）を迎え制作された「再周回」を発表。
そして、2025年、Roland Jonesと再びタッグを組み制作したEP「ENTER DA 凍京(R)」を6月にリリースする。
Instagram : https://www.instagram.com/vava_cds/
X（旧Twitter） : https://x.com/vava_cds
TikTok : https://www.tiktok.com/@vava_cds?_t=8q0gHJ6s8QP&_r=1(https://www.tiktok.com/@vava_cds?_t=8q0gHJ6s8QP&_r=1)
YouTube : https://www.youtube.com/@VaVa_CDS/featured