VaVaの2年ぶりとなるEP「ENTER DA 凍京(R)」が6/18(水)に配信リリース決定！

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株式会社STARBASE

「ENTER DA 凍京(R)」ジャケット写真

日本国内だけでなく海外リスナーにも幅広く認知された楽曲「凍京」で共作した、ウクライナのPhonkプロデューサー、Roland JonesとVaVaが共に作った5曲入りEP「ENTER DA 凍京(R)」が完成。


また、今作には「凍京 PT.II」として、ゲストにNYからCHRIST DELLINGERを迎えた楽曲も収録。EPとしては2年ぶりのリリースとなり、統一性のある内容で中毒性の高い作品となっている。


各種配信サービス： https://summit.lnk.to/SMMT253


●作品概要

Artist： VaVa, Roland Jones


Title： ENTER DA 凍京(R)︎


Format： Streaming / DL


No. ： SMMT-253


Label： SUMMIT, Inc.




Tracklist：


1. COLD BLOOD POWER(TM)


2. 凍京 PT.II feat. CHRIST DILLINGER


3. AIN'T 4 EVER


4. WHERE MA CHAINSAW AT?


5. 167





All Tracks Produced by Roland Jones


All Tracks Lyrics by VaVa


Expect Track-2 Lyrics by CHRIST DILLINGER


Recorded by VaVa @ヴァヴァミュージックスタジオ


Mixed by Shojiro Watanabe


Mastered by Kevin Peterson


Cover Artwork by August B


A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)


℗(C) 2025 SUMMIT, Inc.




配信URL


https://summit.lnk.to/SMMT253


●”ENTER DA 凍京(R)” ONE MAN LINE

タイトル：ENTER DA 凍京(R)


日程：2025年9月5日 金曜日


会場：UMEDA CLUB QUATTRO


https://www.club-quattro.com/umeda/




時間：OPEN / START 18:30 / 19:30


チケット料金：ADV.\5500 ※ドリンク代金別




ACT：


VaVa






タイトル：ENTER DA 凍京(R)


日程：2025年9月11日 木曜日


会場：SHIBUYA CLUB QUATTRO


https://www.club-quattro.com/shibuya/




時間：OPEN / START 18:30 / 19:30


チケット料金：ADV.\5500 ※ドリンク代金別




ACT：


VaVa




お問い合わせ：


株式会社SUMMIT


https://www.summit2011.net







●TICKET


URL：https://l-tike.com/vava




●チケット先行受付期間         


2025/6/17(火)20:00 ～ 2025/7/6(日)22:00                    



●一般発売


7/12(土)10:00～



●VaVaプロフィール




2013年にビートメイカーとして、「Blue Popcorn」、2016年「Jonathan」と2枚の作品を発表し、プロデューサーとしてTHE OTOGIBANASHI’S、BIM、KID FRESINO、kZm等のヒップホップ・アーティストをはじめ、木村カエラやAIなどの楽曲を手掛けた。


2017年、VaVa自身による全曲フルプロデュースの1stラップアルバム「low mind boi」をリリース後、2019年には2ndアルバム「VVORLD」を発表。


2022年にはソロ3作目となるニューアルバム「VVARP」、2023年にはEP「LoveLess」を発表。


その他、TV東京のアニメ作品「オッドタクシー」の劇伴音楽をPUNPEE、OMSBと共に担当、BS-TBSにて放送されたドラマシリーズ「天狗の台所」の劇伴音楽も担当している。


2024年4月には「ベストテン」、5月に「Rolling Stone」、7月にRoland Jonesとの共作「凍京」、10月にはMonyHorseとdodoを客演に迎えた「おでかけ」のシングルをリリース。11月にはゲストに真部脩一（ex. 相対性理論）を迎え制作された「再周回」を発表。


そして、2025年、Roland Jonesと再びタッグを組み制作したEP「ENTER DA 凍京(R)」を6月にリリースする。




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