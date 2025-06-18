M&A専門家を表彰する「M&Aプロフェッショナルアワード2025 by BATONZ」を開催
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬 悠一、以下バトンズ）は、バトンズと提携する全国約2,000社のM&A専門家の中から特にご活躍された方を選出し、その功績を称える日本最大級の表彰式である「M&Aプロフェッショナルアワード2025 by BATONZ」を2025年6月17日に開催しました。
「M&Aプロフェッショナルアワード2025 by BATONZ」について
バトンズと提携する全国約2,000社のM&A専門家の中から特にご活躍された方を、以下の6部門について選出しました。また受賞されたM&A専門家の方より、M&Aの取り組みに関してプレゼンテーションを実施いただき、ナレッジの共有の場ともなりました。
■特設サイト：https://event.batonz.jp/award-2025(https://event.batonz.jp/award-2025)
【表彰6部門】
・成約数部門（法人）
株式会社インフィニティライフ 高木 直人様
・成約数部門（個人）
株式会社船井総研あがたFAS 山本 瑛様
・成約額部門（法人のみ）
ABNアドバイザーズ株式会社 川村 英斗様
・DX部門
株式会社シードアドバイザリー 朝野 一博様
・地域貢献部門
株式会社事業承継通信社 若村 雄介様
・特別部門
S&G株式会社 岩下 岳様
【審査員について】（50音順）
・岩崎 北斗 氏：株式会社アガルート 代表取締役
・西條 晋一 氏：XTech株式会社 代表取締役CEO
・皿谷 将：株式会社バトンズ 執行役員 CLO
・飛田 努 氏：福岡大学商学部 准教授 博士（経営学）
・松田 育子 氏：弁護士法人フォーカスクライド 弁護士（シニアアソシエイト）
「BATONZ パートナープログラム」とは
2020年3月にサービスを開始したM&A専門家向けのプログラムです。M&A業務支援ツールの提供やM&Aの学習ができる動画コンテンツの提供に加え、M&A専門家歴20年以上のベテランからのM&A支援についてのアドバイスを受けることもでき、これからM&A専門家として活躍したい方にも活用されています。
サービスサイト：https://batonz.jp/lp/expert/(https://batonz.jp/lp/expert/)
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について
「誰でも、どこでも、簡単に、自由に、M&Aができる社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、累計成約件数・総登録案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。
※M&Aプラットフォーム市場における累計成約件数・総登録案件数・成約件数2021～ 2023年度（見込値を含む） No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)
【会社概要】
会社名 ： 株式会社バトンズ
所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5
設立 ： 2018年4月
資本金 ： 1億円
代表取締役CEO ： 神瀬悠一
事業内容 ： インターネットを利用したM&Aマッチング／経営コンサルティングウェブサイトの企画、制作、運営及び管理／M&Aに関する各種教育
会社HP ： https://batonz.jp/company/
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」： https://batonz.jp/