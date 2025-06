ジャン・リンホーの最後は必見！理想のカレシが現実に!? 糖度100%から驚き200%「ラブ・クロスド～魔法が解けた王子様～」全36話、YouTubeにて期間限定で特別公開！

株式会社ポニーキャニオン

ゲームの中にしか存在しないはずの“理想のカレシ”が、現実世界に現れたら――。

そんな夢のようなシチュエーションだけで終わらない中国ラブコメディ「ラブ・クロスド~魔法が解けた王子様~」が、アジアエンタメ系YouTubeチャンネル「WE LOVE K」にて、期間限定で全36話特別公開された。

本作は、年越しの夜に立て続けにツイてない出来事が起きた平凡なヒロイン・ジアン・カーラーが、父親から届いた恋愛ARゲーム“ラブ・ボーイズ”によって、甘くて不思議な恋に巻き込まれていく物語。ARグラスを装着すると現れる4人の理想の彼氏候補の中から、カーラーが選んだのは完璧な王子様・ルー・シャオ。優しく励ましてくれる彼に夢中になるカーラーだが、ある日、街中で彼にそっくりな男性と出くわす。しかもその男性は、誰かに追われているような様子で突然カーラーにキスをしてきて…? 現実と仮想の世界が交錯する、ドキドキが止まらないラブストーリーで幕を開け、この流れが続くかと思ったその時、あなたを新しいシチュエーションへ連れて行ってくれる2度美味しい展開も必見の作品だ。

恋愛ゲームのような世界観を彩るのは、中国で注目を集める新世代の俳優たち。中国版プロデュース101「創造営2019」から誕生した期間限定ユニット・R1SEの元メンバー、ホー・ルオルオが本作で堂々の俳優デビューを果たしたほか、「蒼蘭訣~エターナル・ラブ~」「雲之羽 ~揺らめく愛、刹那の二人~」「寧安如夢~宮廷にふたたび舞い降りる愛~」「度華年 The Princess Royal」など話題作への出演が続き、日本でも人気急上昇中のジャン・リンホーと「卿卿日常~宮廷を彩る幸せレシピ~」「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」「無憂渡(原題)」などに出演し、実力派として注目を集めるファン・シュアイチーがセカンドカップルとして、せつなく少し大人な恋愛を披露。今や中国ドラマで欠かせない2人の魅力にセカンドカップル推しが生まれるほどだ。ヒロイン役には「長相思」「クロスファイア」などで存在感を発揮してきたダイ・ルーワーが好演し、「如懿伝~紫禁城に散る宿命の王妃~」「大明皇妃 -Empress of the Ming-」に出演した香港の実力派俳優フランシス・ウォンや、台湾で絶大な人気を誇った元アイドルのイケオジ俳優ミンダオも登場。ビジュアルも演技も個性も揃った、華やかでバラエティ豊かなキャスティングが物語をさらに盛り上げている。

甘さ満点のロマンスに、スパイスを効かせた「ラブ・クロスド~魔法が解けた王子様~」。推し王子を見つけたくなること間違いなしの本作を、この機会にぜひ体験してみてほしい。

◆第1話

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YJuSot9U1mg ]

◆全36話+特典映像再生リスト

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=playlist ]

◆公式サイト:https://www.welovek.jp/lovecrossed/

◇コンパクトBOXサイト:https://compactdvdbox.ponycanyon.co.jp/vol15/index.html



■配信情報

デジタル配信先まとめ:https://welovek.lnk.to/lovecrossed

■商品情報

コンパクトDVD-BOX:全3BOX/各5,500円(税込)

2021/中国ドラマ/全36話/日本語字幕

■あらすじ

明るく元気なのが取り柄の平凡な女子、姜可楽(ジアン・カーラー)はその日、年越しの夜を満喫するはずだった。ところが、久しぶりに帰郷する予定だった父親からは帰れないと連絡が来て、バイト先のコンビニではわずかな遅刻で店長からクビを言い渡される。さらに、年越しの花火を彼氏と楽しむはずが、突然別れを告げられ大ショック!最悪の気分で帰宅すると、そこには父親からの新年のプレゼントが届いていた。そのプレゼントとは今、女子に大人気の恋愛ARゲーム“ラブ・ボーイズ”。ARグラスをつけると4人の素敵なイケメン男子のうち1人とリアルなデートが楽しめるというものだった。最初は半信半疑だった可楽だが、甘い笑顔で彼女を慰め優しく励ましてくれる陸嘯(ルー・シャオ)が目の前に現れるとうっとり。完璧な理想の彼氏、陸嘯にすっかり夢中になってしまう。そんな可楽が地下鉄ホームで、彼にそっくりな男性と出くわした!しかも、誰かに追われている様子の彼は彼女にいきなりキスしてきて…!?

<キャスト&スタッフ>

■キャスト

ホー・ルオルオ(何洛洛)「子夜帰(原題)」「創造営2019」(R1SEメンバー)

ダイ・ルーワー(代露娃)「駆け抜けろ1996」「大宋北斗司~君は運命のパートナー~」「長相思」

ジャン・リンホー(張凌赫)「蒼蘭訣~エターナル・ラブ~」「雲之羽 ~揺らめく愛、刹那の二人~」「寧安如夢(ねいあんにょむ)~宮廷にふたたび舞い降りる愛~」「度華年 The Princess Royal」

ファン・シュアイチー(范帥蒅)「卿卿日常~宮廷を彩る幸せレシピ~」「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」 「無憂渡 (原題)」

イエン・アン(顔安)「少年之名」「九重紫」

チャン・ビン(常斌)「明日之子」「双世萌妻(原題)」

ミンダオ(明道)「カエルになった王子様」「シンデレラの法則」

フランシス・ウォン(黄徳毅)「如懿伝~紫禁城に散る宿命の王妃~」「大明皇妃 -Empress of the Ming-」

■スタッフ

製作:チャン・モン(張萌)「白華の姫~失われた記憶と3つの愛」「恋した彼女は宇宙人」

監督:ユー・ジョンジョン(于中中)「Go!Go!王子様は片想い」「マイ・ユニコーン・ガール」

ウー・ジエンシン(呉建新)「美男<イケメン>ですね~Fabulous☆Boys」

