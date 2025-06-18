大阪モノレールの日本酒列車「阿波徳島」募集開始

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徳島県

　







　徳島県では、大阪モノレール（株）と連携し、「２０２５年大阪・関西万博」のオリ


ジナルデザインをまとったラッピング列車内で、徳島県産食材を使ったお弁当や地酒を


提供する日本酒列車を運行し、あわせて徳島県観光物産展を開催します。


　この度、６月２１日（土）１６時より日本酒列車のお客様募集を開始しますのでお知


らせします。



１　開催日時・場所


　　　令和７年７月１２日（土）


　　　　日本酒列車運行時間：１６時４０分から１８時２５分まで


　　　　運行経路：万博記念公園駅～門真市駅～大阪空港駅～万博記念公園駅



　　　　徳島県観光物産展：１１時から１９時まで


　　　　開催場所：万博記念公園駅構内



２　主催等


　　　主催：徳島県、大阪モノレール株式会社、大阪モノレールサービス株式会社


　　　協力：関西阿波おどり協会



３　内容


（１）日本酒列車「阿波徳島」の運行


　　　　大阪モノレール車内において、「阿波の旬を味わえる特製弁当」と


　　　「地酒（６種類）」をお楽しみいただきます。


　　　　乗車定員：１３０名



（２）徳島観光物産展の開催


　　　　県内事業者等が出店し、物産販売や観光ＰＲを行うとともに、ステージ


　　　では関西阿波おどり協会所属連による阿波おどりを行います。



４　申込方法・申込期間


　　LivePocket-Ticket-からお申込みください。


　　令和７年６月２１日（土）１６時から７月１１日（金）１２時まで


　　（定員に達し次第終了）



　　　　LivePocket-Ticket-






５　問い合わせ先


　　大阪モノレールサービス株式会社イベント推進係


　　ＴＥＬ：０６-６３１９-９７８５ ＦＡＸ：０６-６３１９-９７８６