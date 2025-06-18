大阪モノレールの日本酒列車「阿波徳島」募集開始
徳島県
LivePocket-Ticket-
徳島県では、大阪モノレール（株）と連携し、「２０２５年大阪・関西万博」のオリ
ジナルデザインをまとったラッピング列車内で、徳島県産食材を使ったお弁当や地酒を
提供する日本酒列車を運行し、あわせて徳島県観光物産展を開催します。
この度、６月２１日（土）１６時より日本酒列車のお客様募集を開始しますのでお知
らせします。
１ 開催日時・場所
令和７年７月１２日（土）
日本酒列車運行時間：１６時４０分から１８時２５分まで
運行経路：万博記念公園駅～門真市駅～大阪空港駅～万博記念公園駅
徳島県観光物産展：１１時から１９時まで
開催場所：万博記念公園駅構内
２ 主催等
主催：徳島県、大阪モノレール株式会社、大阪モノレールサービス株式会社
協力：関西阿波おどり協会
３ 内容
（１）日本酒列車「阿波徳島」の運行
大阪モノレール車内において、「阿波の旬を味わえる特製弁当」と
「地酒（６種類）」をお楽しみいただきます。
乗車定員：１３０名
（２）徳島観光物産展の開催
県内事業者等が出店し、物産販売や観光ＰＲを行うとともに、ステージ
では関西阿波おどり協会所属連による阿波おどりを行います。
４ 申込方法・申込期間
LivePocket-Ticket-からお申込みください。
令和７年６月２１日（土）１６時から７月１１日（金）１２時まで
（定員に達し次第終了）
LivePocket-Ticket-
５ 問い合わせ先
大阪モノレールサービス株式会社イベント推進係
ＴＥＬ：０６-６３１９-９７８５ ＦＡＸ：０６-６３１９-９７８６