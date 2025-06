2025-26シーズン #10 ティム・シュナイダー選手契約合意（新規）のお知らせ

株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ

日頃よりベルテックス静岡の報道に格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。

この度、#10 ティム・シュナイダー選手と2025-26シーズンの選手契約に合意(新規)しましたのでお知らせいたします。

【ティム・シュナイダー( Tim Schneider )】

■背番号:10

■ポジション:PF

■生年月日:1997年9月1日

■出身:ドイツ

■出身校:Schul- und Leistungssport Zentrum Berlin(SLZB)

■国籍:ドイツ

■身長:205cm

■体重:108kg

■経歴

2012-13 ALBA Berlin U16 team

2013-14 ALBA Berlin Second Team

2014-15 ALBA Berlin Second Team

ALBA Berlin Third Team

U19 team

2015-16 ALBA Berlin Second Team

2016-17 SSV Lokomotive Bernau

ALBA Berlin(BBL)

2017-18 ALBA Berlin(BBL)

2018-19 ALBA Berlin(BBL)

2019-20 ALBA Berlin(BBL)

2020-21 ALBA Berlin(BBL)

2021-22 ALBA Berlin(BBL)

2022-23 ALBA Berlin(BBL)

2023-24 ALBA Berlin(BBL)

2024-25 ALBA Berlin(BBL)

2025- ベルテックス静岡

■代表歴

2016 FIBA U20 European Championship - Division A

2017 FIBA U20 European Championship - Division A

2019 FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers

2025 FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers

ティム・シュナイダー選手 コメント

Konnichiwa Shizuoka

I feel very honored and really excited to share that i will be joining Veltex Shizuoka next season.

I am very curious to experience a new culture, learn as much as i can - both on and off the court - and of course to help the team to win as many games as possible.

Can‘t wait to get started! See you soon.



静岡の皆さんこんにちは。

来シーズン、ベルテックス静岡への入団をご報告できることを、大変光栄に思い、そして本当にワクワクしています。

新しい文化を体験し、コート内外でできる限り多くのことを学び、そしてもちろん、チームの勝利にできるだけ多く貢献できるよう全力を尽くします。

プレーできる日が待ちきれません!近いうちにお会いしましょう!