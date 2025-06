株式会社ヴォンエルフが認証取得支援を行った鹿島建設株式会社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」が環境認証制度「SITES(R)」の最高ランクである「プラチナ」認定を取得

株式会社ヴォンエルフ

2025年4月、株式会社ヴォンエルフ(本社:東京都千代田区、代表取締役:平松 宏城、以下「当社」)が認証取得支援を行った鹿島建設株式会社(代表取締役社長:天野裕正)の自社保養施設「KX-FOREST KARUIZAWA 鹿島軽井沢泉の里保養所」において、国際的な環境認証制度「SITES(R)」の最高ランクである、「プラチナ」認定を取得しました。国内の宿泊施設としては初となるSITES(R)認証プラチナの取得事例です。

■SITES(R)(正式名称:Sustainable SITES Initiative(R))

SITES(R)は、サステイナブルでレジリエントなランドスケープを設計、開発、管理するための包括的フレームワークであり、そのようなランドスケープを評価する認証制度です。審査および認証は、LEED(R)やWELLと同様、米国のGreen Business Certification Inc.(TM)(GBCI(R))が行います。

SITES(R)認証では10のセクション(敷地の背景、設計前のアセスメントと計画、水、土壌と植生、材料選定、人の健康とウェルビーイング、施工、運用と維持管理、教育と運用実績のモニタリング、革新的取り組みと模範的パフォーマンス)の様々な取組みが評価対象となります。

SITES(R)認証の評価項目

■鹿島建設株式会社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」

豊かな自然環境を保全・利活用した「KX-FOREST KARUIZAWA 鹿島軽井沢泉の里保養所」

鹿島建設株式会社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」(以降、「本施設」)は豊かな自然が残る軽井沢の社有地にヴィラタイプの宿泊棟がゆったりと配置された良質なリゾート空間です。社員の更なる余暇の充実や柔軟な働き方の実現、福利厚生の拡充などによるワークライフバランスやエンゲージメントの向上を目指した社有施設として整備されました。

【SITES(R)認証で評価されたサステイナブルな取組み】

本施設では、既存の緑地や水辺空間等の自然を可能な限り保全・活用し、地域の景観や生態系と調和した環境を創出するとともに、現地伐採木の活用をはじめとするサーキュラーエコノミーに資する取組みを行ったこと等、自然環境に配慮したさまざまな試みが評価されました。さらに、敷地の事前調査から設計・施工、運営管理に至るまで、一貫した持続可能な開発手法が実践されている点も高く評価されました。

(1)生物多様性の保全- 豊かな自然が残る本計画地の事前調査、絶滅危惧種となる植物の保護・移植- 地域固有のヘイケボタルを保護し自然に戻す活動やムササビ等の巣箱設置- 光害を考慮した照明計画により野生生物への影響を最小限に軽減 など(2)資源の有効活用、気候変動への対応- 敷地内に構築した人道橋の材料として、鹿島らが開発したCO2吸収コンクリート「CO2-SUICOM(R)」を使用- 敷地内の発生土・石・擁壁等は全て敷地内で再利用し、資源を節約- 地域の材料の積極的な使用による輸送時のエネルギーの削減 など(3)Well-beingの向上、環境教育の実施- 自然の地形や高低差を活かしたウォーキングコースの設定や運動プログラム(ヨガ)など、施設利用者の健康増進に役立つ取組みの実施- 子どもを含む利用者が、自然の動植物や生物多様性について安全かつ楽しく学べる自然環境教育プログラムの実施 など

ムササビの巣箱設置CO2-SUICOM(R)を活用した人道橋研究員による自然環境学習プログラム【施設概要】

施設名 : KX-FOREST KARUIZAWA 鹿島軽井沢泉の里保養所

場所 : 長野県北佐久郡軽井沢町

設計者 : 鹿島建設株式会社

施工者 : 鹿島建設株式会社

敷地面積 : 20,288m2

建物 : 宿泊棟(新築)14棟、共用棟(改修)1棟

構造 : 木造

竣工年月 : 2024年10月

【ヴォンエルフの認証取得支援】

当社は、本施設の計画段階よりプロジェクトに参画し、環境に貢献する取り組みを助言・支援することで持続可能なランドスケープの実現に貢献いたしました。

SITES(R)認証の取得においては開発・設計・施工・運営管理・研究に携わる鹿島建設株式会社の皆さまはじめ、すべての関係者がそれぞれの立場から環境配慮を実践された成果にほかなりません。当社は、こうした皆さまの不断のご尽力と協働に心より敬意を表すとともに、今後も持続可能な社会の実現に向けて、専門的な知見と技術力をもって邁進してまいります。

【Translation】

In April 2025, Woonerf Inc. (Head Office: Chiyoda-ku, Tokyo; Representative Director: Hiroki Hiramatsu) provided support to Kajima Corporation (President, Representative Director: Hiromasa Amano) for obtaining certification for its company-owned retreat facility, “KX-FOREST KARUIZAWA-Kajima’s corporate resort in Izuminosato, Karuizawa-”. The project has been awarded the Platinum certification, the highest rating under the most comprehensive system for developing sustainable landscapes SITES.

This is the first time a lodging facility in Japan has received SITES(R) Platinum certification.

(参考)

・鹿島建設株式会社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」でサーキュラーエコノミーを実現

(2025年1月28 日プレスリリース)

https://www.kajima.co.jp/news/press/202501/28a1-j.htm

・鹿島建設株式会社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」が最高ランクのSITES 認証「プラチナ」、TSUNAG 認定「トリプル・スター」を取得(2025 年4月 21 日プレスリリース)

https://www.kajima.co.jp/news/press/202504/21a1-j.htm

ヴォンエルフ 会社概要

会社名 :株式会社ヴォンエルフ

代表 :代表取締役 平松 宏城

設立 :2006年4月

所在地 :東京都千代田区九段北4-3-26 N-cross KUDAN 2F

URL :https://woonerf.jp/

事業内容:

ヴォンエルフは、国際的なグリーンビルディング認証取得支援、ライフサイクルアセスメント、エネルギーシミュレーション、コミッショニング、脱炭素戦略策定、ESG評価業務等を行っています。建物を保有するすべての主体(民間部門、公的部門、研究教育機関)や不動産セクターの利害関係者(投資家、事業主、デベロッパー、建設業者、設計者など)が持続可能で健全な実資産の設計、建設、運用を行えるようサポートいたします。

【問い合わせ先】

w-contact@woonerf.jp (プロジェクト担当:中山、広報:山本)