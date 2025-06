「CAPCOM JUNE SALE」開催中！　PlayStation(TM)Storeにセールラインアップを追加してアップデート！

株式会社 カプコン

カプコン人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得な「CAPCOM JUNE SALE」を開催中!



PlayStation(TM)Storeでは、『バイオハザード HDリマスター』『バイオハザード5』『バイオハザード6』『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』など、サバイバルホラーゲームの草分けとして今なお人気の衰えない「バイオハザード」シリーズをはじめ、一騎当千の戦国英雄となって大群で押し寄せる敵兵をなぎ倒し、敵武将の撃破を目指す戦国アクションの「戦国BASARA」シリーズ、アクション/シューティング/パズル/対戦格闘など豊富なジャンルで、アーケードの興奮をそのままにシンプルで歯ごたえのあるタイトルが揃う『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルなどが、お求めやすい価格でセール中!



雨でも晴れでもカプコンの名作ゲームをプレイして気分爽快!

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM JUNE SALE」特設ページでチェックしよう。

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■PlayStation(TM) Store

2025年7月2日(水)23:59まで

PS4『バイオハザード0 HDリマスター』(ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:497円(税込)

PS4『バイオハザード HDリマスター』(ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:497円(税込)

PS4『バイオハザード4』(ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:497円(税込)

PS4『バイオハザード5』(ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:497円(税込)

PS4『バイオハザード6』(ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:497円(税込)

PS4『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』(ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:497円(税込)

PS4『バイオハザード リベレーションズ2 コンプリートシーズン』(ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:497円(税込)

PS4『戦国BASARA4 皇』(ゲーム本編)

通常価格:3,046円(税込)

セール価格【68%OFF!!】:974円(税込)

PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』(ゲーム本編+追加コンテンツ)

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)

PS4『戦国BASARA 真田幸村伝』(ゲーム本編)

通常価格:7,119円(税込)

セール価格【86%OFF!!】:996円(税込)

PS4『Capcom Arcade Stadium』(追加タイトル)

通常価格:各200円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:各100円(税込)

(追加タイトル)

ファイナルファイト天地を喰らうII - 赤壁の戦い -大魔界村スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -19 XX - The War Against Destiny -パワードギア - STRATEGIC V ARIA NT ARM OR EQUIPMENT -

ほかにも、様々なジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん!(全31タイトル)

※『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編(無料)が必要です。

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM JUNE SALE」特設ページでご確認ください。

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale03-7g2sl/ja-jp/





